Как приготовить пиццу по-закарпатски: пошаговый рецепт от Григория Германа
Сегодня, 12:39
Рецепт вкусной пиццы с кукурузой, сыром и яйцом
Бывает пицца неаполитанская, а также чикагская и ниццеанская. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить закарпатскую пиццу – с яйцом, сыром и кукурузой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Пицца по-закарпатски
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 1.5 ч.л. сахара
- 1.5 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
- 300 г томатного соуса
- 250 г брынзы
- 200 г моцареллы
- 200 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 200 г консервированной кукурузы
- сливочное масло
- зелень
- вода
Способ приготовления:
- Налейте в мисочку теплую воду, добавьте сахар, дрожжи и немного муки.
- В отдельную миску насыпьте муку и соль. Добавьте дрожжевую смесь и воду, что осталась. Замесите жидкое и липкое тесто, накройте и поставьте в теплое место на 30-40 минут.
- Пока тесто подходит, натрите сыры.
- Смажьте пергаментную бумагу растительным маслом, выложите сверху тесто и распределите его руками.
- Намажьте томатным соусом, посыпьте тертым сыром и кукурузой.
- Пеките при 250 ºС в течение 4-5 минут. Разбейте в середину желток и смажьте края сливочным маслом. Верните в духовку на 1-2 минуты.
- Украсьте нарезанной зеленью и подавайте.
Полезный совет
Выкладывайте пиццу на горячий противень – так она сразу начнет готовиться.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.
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Источник: Сегодня