Как приготовить пиццу по-закарпатски: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусной пиццы с кукурузой, сыром и яйцом

Бывает пицца неаполитанская, а также чикагская и ниццеанская. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить закарпатскую пиццу – с яйцом, сыром и кукурузой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Пицца по-закарпатски

Пицца с яйцом, кукурузой и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

400 г муки

1.5 ч.л. сахара

1.5 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

300 г томатного соуса

250 г брынзы

200 г моцареллы

200 г твердого сыра

1 яйцо

200 г консервированной кукурузы

сливочное масло

зелень

вода

Способ приготовления:

Налейте в мисочку теплую воду, добавьте сахар, дрожжи и немного муки. В отдельную миску насыпьте муку и соль. Добавьте дрожжевую смесь и воду, что осталась. Замесите жидкое и липкое тесто, накройте и поставьте в теплое место на 30-40 минут. Пока тесто подходит, натрите сыры. Смажьте пергаментную бумагу растительным маслом, выложите сверху тесто и распределите его руками. Намажьте томатным соусом, посыпьте тертым сыром и кукурузой. Пеките при 250 ºС в течение 4-5 минут. Разбейте в середину желток и смажьте края сливочным маслом. Верните в духовку на 1-2 минуты. Украсьте нарезанной зеленью и подавайте.

Полезный совет

Выкладывайте пиццу на горячий противень – так она сразу начнет готовиться.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.

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