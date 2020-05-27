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Как приготовить пиццу по-закарпатски: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:39

Рецепт вкусной пиццы с кукурузой, сыром и яйцом

Бывает пицца неаполитанская, а также чикагская и ниццеанская. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить закарпатскую пиццу – с яйцом, сыром и кукурузой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Пицца по-закарпатски

Пицца с яйцом, кукурузой и сыром
Пицца с яйцом, кукурузой и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 1.5 ч.л. сахара
  • 1.5 ч.л. соли
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 300 г томатного соуса
  • 250 г брынзы
  • 200 г моцареллы
  • 200 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 200 г консервированной кукурузы
  • сливочное масло
  • зелень
  • вода

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Способ приготовления:

  1. Налейте в мисочку теплую воду, добавьте сахар, дрожжи и немного муки.
  2. В отдельную миску насыпьте муку и соль. Добавьте дрожжевую смесь и воду, что осталась. Замесите жидкое и липкое тесто, накройте и поставьте в теплое место на 30-40 минут.
  3. Пока тесто подходит, натрите сыры.
  4. Смажьте пергаментную бумагу растительным маслом, выложите сверху тесто и распределите его руками.
  5. Намажьте томатным соусом, посыпьте тертым сыром и кукурузой.
  6. Пеките при 250 ºС в течение 4-5 минут. Разбейте в середину желток и смажьте края сливочным маслом. Верните в духовку на 1-2 минуты.
  7. Украсьте нарезанной зеленью и подавайте.

Полезный совет

Выкладывайте пиццу на горячий противень – так она сразу начнет готовиться.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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