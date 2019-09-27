Как приготовить пиццу с лисичками и козьим сыром

Осенний рецепт домашней пиццы с грибами

Пицца с лисичками и сыром Фото: Depositphotos

Пицца – одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Это лепешка с начинкой даже стала своеобразным кулинарным символом страны.

Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю пиццу:

Домашняя пицца не требует особых умений и длительной подготовки, а начинку для нее можно сделать из самых разных продуктов. Мы советуем приготовить осеннюю пиццу с начинкой из жареных лисичек, лука и козьего сыра.

Пицца с лисичками и сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

190 г муки

150 мл воды

2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч.л.)

1/2 ч.л. соли

Оливковое масло

Для начинки:

250 г лисичек

30 г козьего сыра

1 луковица

Небольшой пучок петрушки

Несколько веточек тимьяна

Оливковое масло

Соль, перец

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Способ приготовления:

Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст.л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в духовке при 220-240º С до полной готовности (около 15 минут). Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

Секреты приготовления пиццы с грибами

Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.

Вместо лисичек можно взять шампиньоны, вешенки или белые грибы, а вместо петрушки – укроп или зеленый лук.

Обязательно используйте козий сыр – он придаст пицце с грибами потрясающий вкус и аромат.

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