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Как приготовить пиццу с лисичками и козьим сыром

Осенний рецепт домашней пиццы с грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Пицца с лисичками и сыром
Пицца с лисичками и сыром
Фото: Depositphotos

Пицца – одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Это лепешка с начинкой даже стала своеобразным кулинарным символом страны.

Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю пиццу:

Домашняя пицца не требует особых умений и длительной подготовки, а начинку для нее можно сделать из самых разных продуктов. Мы советуем приготовить осеннюю пиццу с начинкой из жареных лисичек, лука и козьего сыра.

Пицца с лисичками и сыром

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 190 г муки
  • 150 мл воды
  • 2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч.л.)
  • 1/2 ч.л. соли
  • Оливковое масло

Для начинки:

  • 250 г лисичек
  • 30 г козьего сыра
  • 1 луковица
  • Небольшой пучок петрушки
  • Несколько веточек тимьяна
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст.л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
  2. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
  3. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Выпекать в духовке при 220-240º С до полной готовности (около 15 минут).
  5. Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

Секреты приготовления пиццы с грибами

  • Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.
  • Вместо лисичек можно взять шампиньоны, вешенки или белые грибы, а вместо петрушки – укроп или зеленый лук.
  • Обязательно используйте козий сыр – он придаст пицце с грибами потрясающий вкус и аромат.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованные опята на зиму. "Сегодня" также делились рецептом грибного паштета с овощами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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