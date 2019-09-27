Как приготовить пиццу с лисичками и козьим сыром
Осенний рецепт домашней пиццы с грибами
Пицца – одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Это лепешка с начинкой даже стала своеобразным кулинарным символом страны.
Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю пиццу:
Домашняя пицца не требует особых умений и длительной подготовки, а начинку для нее можно сделать из самых разных продуктов. Мы советуем приготовить осеннюю пиццу с начинкой из жареных лисичек, лука и козьего сыра.
Пицца с лисичками и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 190 г муки
- 150 мл воды
- 2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч.л.)
- 1/2 ч.л. соли
- Оливковое масло
Для начинки:
- 250 г лисичек
- 30 г козьего сыра
- 1 луковица
- Небольшой пучок петрушки
- Несколько веточек тимьяна
- Оливковое масло
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст.л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
- Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
- Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать в духовке при 220-240º С до полной готовности (около 15 минут).
- Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.
Секреты приготовления пиццы с грибами
- Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.
- Вместо лисичек можно взять шампиньоны, вешенки или белые грибы, а вместо петрушки – укроп или зеленый лук.
- Обязательно используйте козий сыр – он придаст пицце с грибами потрясающий вкус и аромат.
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