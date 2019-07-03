Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного пирога с абрикосами и творогом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Песочный пирог с творогом и абрикосами
Песочный пирог с творогом и абрикосами
Фото: Depositphotos

Пирог с творогом и абрикосами – это восхитительное сочетание хрустящей песочной основы, нежной творожной начинки и кисловатых фруктов. Десерт желательно готовить заранее, так как его нужно полностью охладить перед подачей. Кроме этого, тарт с творогом и абрикосами – чудесный вариант для летнего завтрака.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Творожный пирог с абрикосами

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 125 г холодного сливочного масла
  • 75 г сахара
  • 1 желток
  • 50 мл ледяной воды

Для начинки:

  • 250 г творога
  • 100 г сметаны
  • 2 яйца
  • 5 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 6 крупных абрикосов 

Читайте также
Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов

Рецепт приготовления:

  1. Муку просеять, смешать с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и быстро сделать крошку. Добавить сахар и перемешать. Влить желток и воду, быстро замесить тесто. Положить в пакет и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
  2. Тесто раскатать, выложить в форму диаметром 22 см, сделать бортики и поставить в холодильник, пока будет готовиться начинка.
  3. Творог взбить с яйцами. Если творог с крупинками, желательно предварительно протереть его  через сито. 
  4. Добавить к творожно-яичной смеси сахар, сметану и ваниль. Слегка взбить все вместе. 
  5. Абрикосы помыть и порезать небольшими кусочками. 
  6. На корж вылить творожную массу и равномерно воткнуть в нее кусочки фруктов.
  7. Выпекать при 200 С в течение 40-45 минут. 
  8. Полностью остудить пирог, и только потом разрезать. По желанию десерт можно украсить просеянной сахарной пудрой, миндальными лепестками и листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт Как приготовить окрошку: три рецепта для летнего обеда Как приготовить настоящую греческую мусаку: пошаговый рецепт Варенье из белой черешни с лимоном: рецепт от Татьяны Литвиновой
пирог творог выпечка рецепт абрикосы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Ужин с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюрьмы условно
Ужин с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюрьмы условно

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Новости партнеров

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения
Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Блюдо дня: овощная запеканка
Блюдо дня: овощная запеканка "Майская"
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод
Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь