Как приготовить пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт
Рецепт вкусного пирога с абрикосами и творогом
Пирог с творогом и абрикосами – это восхитительное сочетание хрустящей песочной основы, нежной творожной начинки и кисловатых фруктов. Десерт желательно готовить заранее, так как его нужно полностью охладить перед подачей. Кроме этого, тарт с творогом и абрикосами – чудесный вариант для летнего завтрака.
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Творожный пирог с абрикосами
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 0,5 ч. л. соли
- 125 г холодного сливочного масла
- 75 г сахара
- 1 желток
- 50 мл ледяной воды
Для начинки:
- 250 г творога
- 100 г сметаны
- 2 яйца
- 5 ст. л. сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 6 крупных абрикосов
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Рецепт приготовления:
- Муку просеять, смешать с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и быстро сделать крошку. Добавить сахар и перемешать. Влить желток и воду, быстро замесить тесто. Положить в пакет и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
- Тесто раскатать, выложить в форму диаметром 22 см, сделать бортики и поставить в холодильник, пока будет готовиться начинка.
- Творог взбить с яйцами. Если творог с крупинками, желательно предварительно протереть его через сито.
- Добавить к творожно-яичной смеси сахар, сметану и ваниль. Слегка взбить все вместе.
- Абрикосы помыть и порезать небольшими кусочками.
- На корж вылить творожную массу и равномерно воткнуть в нее кусочки фруктов.
- Выпекать при 200 С в течение 40-45 минут.
- Полностью остудить пирог, и только потом разрезать. По желанию десерт можно украсить просеянной сахарной пудрой, миндальными лепестками и листиками мяты.
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Источник: Сегодня