Как приготовить пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного пирога с абрикосами и творогом

Песочный пирог с творогом и абрикосами Фото: Depositphotos

Пирог с творогом и абрикосами – это восхитительное сочетание хрустящей песочной основы, нежной творожной начинки и кисловатых фруктов. Десерт желательно готовить заранее, так как его нужно полностью охладить перед подачей. Кроме этого, тарт с творогом и абрикосами – чудесный вариант для летнего завтрака.

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Творожный пирог с абрикосами

Ингредиенты:

250 г муки

0,5 ч. л. соли

125 г холодного сливочного масла

75 г сахара

1 желток

50 мл ледяной воды

Для начинки:

250 г творога

100 г сметаны

2 яйца

5 ст. л. сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

6 крупных абрикосов

Рецепт приготовления:

Муку просеять, смешать с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и быстро сделать крошку. Добавить сахар и перемешать. Влить желток и воду, быстро замесить тесто. Положить в пакет и убрать в холодильник минимум на 2 часа. Тесто раскатать, выложить в форму диаметром 22 см, сделать бортики и поставить в холодильник, пока будет готовиться начинка. Творог взбить с яйцами. Если творог с крупинками, желательно предварительно протереть его через сито. Добавить к творожно-яичной смеси сахар, сметану и ваниль. Слегка взбить все вместе. Абрикосы помыть и порезать небольшими кусочками. На корж вылить творожную массу и равномерно воткнуть в нее кусочки фруктов. Выпекать при 200 С в течение 40-45 минут. Полностью остудить пирог, и только потом разрезать. По желанию десерт можно украсить просеянной сахарной пудрой, миндальными лепестками и листиками мяты.

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