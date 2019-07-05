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Как приготовить пирог с вишней на кефире: пошаговый рецепт

Рецепт пирога с вишней к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Быстрый пирог с вишнями
Быстрый пирог с вишнями
Фото: Depositphotos

Вишневый пирог на кефире – один из самых простых, любимых и вкусных. Для него можно использовать свежие, замороженные или консервированные ягоды. Но в любом случае вам нужно будет удалить косточки и слить выделившийся сок. 

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:

Пирог с вишней: рецепт на кефире

Ингредиенты:

  • Вишня — 300 г 
  • Кефир — 1 стакан
  • Яйцо куриное — 3 шт. 
  • Мука — 1-1.5 стакана
  • Разрыхлитель теста — 1.5 ч.л. 
  • Сахар — 1 стакан 
  • Сахарная пудра — по желанию 
  • Масло сливочное — 1 ч.л. для смазывания формы

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С. Подготовить разъемную форму для выпечки. Взять стакан емкостью 200 мл для отмеривания ингредиентов.
  2. Ягоды помыть. Удалить косточки из вишен и слить лишний сок.
  3. Соединить яйца и сахар в миске, хорошо взбить их венчиком. Добавить кефир и перемешать.
  4. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку, еще раз перемешать.
  5. Вылить тесто в форму. Сверху равномерно разложить вишни.
  6. Выпекать пирог в течение 40-45 минут или до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой – она должна выходить из теста сухой.
  7. По желанию посыпать вишневый пирог просеянной сахарной пудрой. 

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.

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Источник: Сегодня
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