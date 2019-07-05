Как приготовить пирог с вишней на кефире: пошаговый рецепт
Рецепт пирога с вишней к чаю
Вишневый пирог на кефире – один из самых простых, любимых и вкусных. Для него можно использовать свежие, замороженные или консервированные ягоды. Но в любом случае вам нужно будет удалить косточки и слить выделившийся сок.
Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:
Пирог с вишней: рецепт на кефире
Ингредиенты:
- Вишня — 300 г
- Кефир — 1 стакан
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Мука — 1-1.5 стакана
- Разрыхлитель теста — 1.5 ч.л.
- Сахар — 1 стакан
- Сахарная пудра — по желанию
- Масло сливочное — 1 ч.л. для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180 С. Подготовить разъемную форму для выпечки. Взять стакан емкостью 200 мл для отмеривания ингредиентов.
- Ягоды помыть. Удалить косточки из вишен и слить лишний сок.
- Соединить яйца и сахар в миске, хорошо взбить их венчиком. Добавить кефир и перемешать.
- Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку, еще раз перемешать.
- Вылить тесто в форму. Сверху равномерно разложить вишни.
- Выпекать пирог в течение 40-45 минут или до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой – она должна выходить из теста сухой.
- По желанию посыпать вишневый пирог просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.
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Источник: Сегодня