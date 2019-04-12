Как приготовить пирог с яблочно-ореховой начинкой

Сладкий пирог с яблоками и орехами – отличная идея к чаю

Пирог с яблоками и орехами Фото: freepik.com

Добавление сметаны делает любую выпечку очень мягкой и воздушной. Мы поделимся рецептом яблочного пирога на сметане с орехами и медом. Это то, что нужно для семейного чаепития.

Пирог с яблочно-ореховой начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

1 стакан муки

1/2 сахара

2 яйца

1/2 стакана сметаны

сода – на кончике ножа

200 г мягкого масла

Для начинки:

3 яблока

1/2 стакана

1 ч.л. молотой корицы

1 ст.л. меда

1/2 стакана грецких орехов

Рецепт приготовления:

Смешать все ингредиенты для теста в том порядке, в котором они указаны в списке. Замесить гладкое тесто и разделить его на две неравные части. Большую часть раскатать в круг, выложить в форму и сделать пальцами бортики. Для начинки очищенные яблоки нарезать тонкими пластинками. Добавить сахар, корицу, мед и мелко порубленные орехи. Выложить начинку на основу и разровнять. Оставшееся тесто раскатать и разрезать на полоски толщиной 1.5 см. Выложить на начинку, чтобы получилась решетка. Защипать края и смазать взбитым яйцом. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке около 30-40 минут, чтобы он подрумянился. Перед подачей полностью остудить и только тогда нарезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом постного яблочного пирога. Кроме этого, мы писали, как приготовить плюшки с яблоками по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:

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