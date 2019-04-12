Как приготовить пирог с яблочно-ореховой начинкой
Сладкий пирог с яблоками и орехами – отличная идея к чаю
Добавление сметаны делает любую выпечку очень мягкой и воздушной. Мы поделимся рецептом яблочного пирога на сметане с орехами и медом. Это то, что нужно для семейного чаепития.
Пирог с яблочно-ореховой начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 стакан муки
- 1/2 сахара
- 2 яйца
- 1/2 стакана сметаны
- сода – на кончике ножа
- 200 г мягкого масла
Для начинки:
- 3 яблока
- 1/2 стакана
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1 ст.л. меда
- 1/2 стакана грецких орехов
Рецепт приготовления:
- Смешать все ингредиенты для теста в том порядке, в котором они указаны в списке. Замесить гладкое тесто и разделить его на две неравные части.
- Большую часть раскатать в круг, выложить в форму и сделать пальцами бортики.
- Для начинки очищенные яблоки нарезать тонкими пластинками. Добавить сахар, корицу, мед и мелко порубленные орехи.
- Выложить начинку на основу и разровнять.
- Оставшееся тесто раскатать и разрезать на полоски толщиной 1.5 см. Выложить на начинку, чтобы получилась решетка. Защипать края и смазать взбитым яйцом.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке около 30-40 минут, чтобы он подрумянился. Перед подачей полностью остудить и только тогда нарезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом постного яблочного пирога. Кроме этого, мы писали, как приготовить плюшки с яблоками по рецепту Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:
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Источник: Сегодня