Как приготовить пирог со смородиной на кефире: пошаговый рецепт
Вкусный пирог с черной смородиной в духовке
Смородиновый пирог на кефире – один из лучших десертов, что можно приготовить летом. Мягкое тесто с добавлением ванили и сочная ягодная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития на свежем воздухе.
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Вы можете заменить или дополнить смородину любыми сезонными фруктами или ягодами. Подавать ягодный пирог можно с шариком сливочного мороженого.
Пирог с черной смородиной на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 180 г пшеничной муки
- 70 г кукурузной муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 200 г сахара
- 150 г кефире
- 2-3 яйца
- 170 г сливочного масла
- 300 г смородины
- 1/2 ч.л. ванильного сахара с натуральной ванилью
- Сахарная пудра
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Способ приготовления:
- Просеять в миску оба вида муки.
- Добавить сахар, соль, разрыхлитель и перемешать деревянной ложкой.
- В миске большего объема взбить при помощи миксера мягкое сливочное масло, кефир и яйца.
- Добавить мучную смесь к яичной и перемешать миксером, чтобы получилось однородное тесто.
- Разъемную форму для выпечки застелить пергаментной бумагой.
- Вылить тесто и разровнять его лопаткой.
- Выложить смородину по всей поверхности пирога. Если ягоды замороженные, размораживать их не нужно.
- Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
- Готовность выпечки проверить зубочисткой. Дать остыть в форме.
- Перед подачей посыпать смородиновый пирог просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.
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Источник: Сегодня