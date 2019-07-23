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Как приготовить пирог со смородиной на кефире: пошаговый рецепт

Вкусный пирог с черной смородиной в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Смородиновый пирог на кефире
Смородиновый пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Смородиновый пирог на кефире – один из лучших десертов, что можно приготовить летом. Мягкое тесто с добавлением ванили и сочная ягодная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития на свежем воздухе.

Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:

Вы можете заменить или дополнить смородину любыми сезонными фруктами или ягодами. Подавать ягодный пирог можно с шариком сливочного мороженого.

Пирог с черной смородиной на кефире

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 180 г пшеничной муки
  • 70 г кукурузной муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 200 г сахара
  • 150 г кефире
  • 2-3 яйца
  • 170 г сливочного масла
  • 300 г смородины
  • 1/2 ч.л. ванильного сахара с натуральной ванилью
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Просеять в миску оба вида муки.
  2. Добавить сахар, соль, разрыхлитель и перемешать деревянной ложкой.
  3. В миске большего объема взбить при помощи миксера мягкое сливочное масло, кефир и яйца.
  4. Добавить мучную смесь к яичной и перемешать миксером, чтобы получилось однородное тесто.
  5. Разъемную форму для выпечки застелить пергаментной бумагой.
  6. Вылить тесто и разровнять его лопаткой.
  7. Выложить смородину по всей поверхности пирога. Если ягоды замороженные, размораживать их не нужно.
  8. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
  9. Готовность выпечки проверить зубочисткой. Дать остыть в форме. 
  10. Перед подачей посыпать смородиновый пирог просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.

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Источник: Сегодня
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