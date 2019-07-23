Как приготовить пирог со смородиной на кефире: пошаговый рецепт

Вкусный пирог с черной смородиной в духовке

Смородиновый пирог на кефире Фото: Depositphotos

Смородиновый пирог на кефире – один из лучших десертов, что можно приготовить летом. Мягкое тесто с добавлением ванили и сочная ягодная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития на свежем воздухе.

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Вы можете заменить или дополнить смородину любыми сезонными фруктами или ягодами. Подавать ягодный пирог можно с шариком сливочного мороженого.

Пирог с черной смородиной на кефире

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

180 г пшеничной муки

70 г кукурузной муки

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

200 г сахара

150 г кефире

2-3 яйца

170 г сливочного масла

300 г смородины

1/2 ч.л. ванильного сахара с натуральной ванилью

Сахарная пудра

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Способ приготовления:

Просеять в миску оба вида муки. Добавить сахар, соль, разрыхлитель и перемешать деревянной ложкой. В миске большего объема взбить при помощи миксера мягкое сливочное масло, кефир и яйца. Добавить мучную смесь к яичной и перемешать миксером, чтобы получилось однородное тесто. Разъемную форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто и разровнять его лопаткой. Выложить смородину по всей поверхности пирога. Если ягоды замороженные, размораживать их не нужно. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут. Готовность выпечки проверить зубочисткой. Дать остыть в форме. Перед подачей посыпать смородиновый пирог просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.

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