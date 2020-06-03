Как приготовить питу с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусных и сочных бутербродов из домашней питы

Домашняя пита с начинкой из тунца, вареных яиц, зелени, овощей и йогуртового соуса – прекрасная закуска, которую можно взять с собой на работу или пикник.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пита с тунцом и овощами

Пита с тунцом и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г муки

15 г сухих дрожжей

150 мл воды

2 ст.л. оливкового масла

3 вареных яйца

1 банка консервированного тунца

300 г салатных листьев

100 г пряной зелени

2 помидора

1 огурец

300 мл йогурта

Соль, перец

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Способ приготовления:

Дрожжи смешайте с частью воды, всыпьте немного муки. Муку насыпьте в миску, добавьте соль. Влейте дрожжи и растительное масло, добавьте остатки воды. Замесите тесто и оставьте в теплом месте на 40 минут. Разделите тесто на шесть шариков и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 120 ºС духовку на 10 минут. Нарежьте ингредиенты для салата кубиками, посолите и перемешайте. Немного раскатайте подошедшие шарики теста. Пеките при 180 ºС еще 6-10 минут. Пита должна оставаться белой.

Как подавать питу

Надрежьте лепешки сбоку, положите внутрь зелень и салат.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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