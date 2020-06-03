Как приготовить питу с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт вкусных и сочных бутербродов из домашней питы
Домашняя пита с начинкой из тунца, вареных яиц, зелени, овощей и йогуртового соуса – прекрасная закуска, которую можно взять с собой на работу или пикник.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Пита с тунцом и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 15 г сухих дрожжей
- 150 мл воды
- 2 ст.л. оливкового масла
- 3 вареных яйца
- 1 банка консервированного тунца
- 300 г салатных листьев
- 100 г пряной зелени
- 2 помидора
- 1 огурец
- 300 мл йогурта
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Дрожжи смешайте с частью воды, всыпьте немного муки.
- Муку насыпьте в миску, добавьте соль. Влейте дрожжи и растительное масло, добавьте остатки воды. Замесите тесто и оставьте в теплом месте на 40 минут.
- Разделите тесто на шесть шариков и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 120 ºС духовку на 10 минут.
- Нарежьте ингредиенты для салата кубиками, посолите и перемешайте.
- Немного раскатайте подошедшие шарики теста. Пеките при 180 ºС еще 6-10 минут. Пита должна оставаться белой.
Как подавать питу
Надрежьте лепешки сбоку, положите внутрь зелень и салат.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.
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