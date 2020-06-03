Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить питу с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:28

Рецепт вкусных и сочных бутербродов из домашней питы

Домашняя пита с начинкой из тунца, вареных яиц, зелени, овощей и йогуртового соуса – прекрасная закуска, которую можно взять с собой на работу или пикник.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пита с тунцом и овощами

Пита с тунцом и овощами
Пита с тунцом и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 15 г сухих дрожжей
  • 150 мл воды
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 3 вареных яйца
  • 1 банка консервированного тунца
  • 300 г салатных листьев
  • 100 г пряной зелени
  • 2 помидора
  • 1 огурец
  • 300 мл йогурта
  • Соль, перец

Читайте также:
Как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле

Способ приготовления:

  1. Дрожжи смешайте с частью воды, всыпьте немного муки.
  2. Муку насыпьте в миску, добавьте соль. Влейте дрожжи и растительное масло, добавьте остатки воды. Замесите тесто и оставьте в теплом месте на 40 минут.
  3. Разделите тесто на шесть шариков и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 120 ºС духовку на 10 минут.
  4. Нарежьте ингредиенты для салата кубиками, посолите и перемешайте.
  5. Немного раскатайте подошедшие шарики теста. Пеките при 180 ºС еще 6-10 минут. Пита должна оставаться белой.

Как подавать питу

Надрежьте лепешки сбоку, положите внутрь зелень и салат.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сварить финский рыбный суп на обед Как приготовить освежающий клубничный лимонад с мятой Как сделать дип из сметаны с травами и чесноком Говяжий стейк в горчичном маринаде: рецепт дня
овощи тунец бутерброд рецепт закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Сегодня, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 05:05Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:14Шоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Вчера, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Вчера, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Вчера, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

1 июняШоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

1 июняСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

1 июняСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

1 июняТехно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

1 июняШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

1 июняFood

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

1 июняШоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

1 июняFun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять