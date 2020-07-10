Как приготовить плов на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт необычного плова с курицей, рыбой и овощами в испанском стиле
Паэлья – это испанское блюдо из риса, которое готовится на большой сковороде. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил сделать по мотивам паэльи необычный плов на гриле с курицей, овощами, хеком и копчеными колбасками. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Плов на гриле с курицей, рыбой и колбасками
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г риса
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- Паприка
- Тимьян
- 1 болгарский перец
- 300 г рыбы
- 200 мл белого вина
- 2 помидора
- 1 перец чили
- 200 г копченых колбасок
- Растительное масло
- Соль
- Бульон
Читайте также:Как приготовить люля-кебаб из курицы в духовке
Способ приготовления:
- Поставьте сковороду для паэльи на гриль и влейте растительное масло.
- Нарежьте лук и чеснок, обжарьте до прозрачности.
- Куриные бедра порубите крупными кусками, добавьте на сковороду. Слегка обжарьте.
- Влейте белое вино, засыпьте сырой рис и перемешайте. Накройте крышкой. Готовьте 5 минут, затем добавьте немного бульона, специй и тимьяна.
- Нарежьте сладкий и острый перец кубиками. Так же порубите помидоры.
- Нарежьте колбаски и рыбу. Добавьте все в сковороду, накройте крышкой и готовьте еще 5-7 минут. Снимите крышку и сделайте лопаткой отверстия в блюде. Оставьте еще на 5 минут.
- Подавайте прямо на сковороде.
Полезный совет
Если у вас нет бульона, добавьте кипяченую воду.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать плов в казане на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом татарского плова с телятиной.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное