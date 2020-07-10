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Как приготовить плов на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:52

Рецепт необычного плова с курицей, рыбой и овощами в испанском стиле

Паэлья – это испанское блюдо из риса, которое готовится на большой сковороде. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил сделать по мотивам паэльи необычный плов на гриле с курицей, овощами, хеком и копчеными колбасками. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Плов на гриле с курицей, рыбой и колбасками

Паэлья с курицей, рыбой и овощами
Паэлья с курицей, рыбой и овощами
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г риса
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • Паприка
  • Тимьян
  • 1 болгарский перец
  • 300 г рыбы
  • 200 мл белого вина
  • 2 помидора
  • 1 перец чили
  • 200 г копченых колбасок
  • Растительное масло
  • Соль
  • Бульон

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Способ приготовления:

  1. Поставьте сковороду для паэльи на гриль и влейте растительное масло.
  2. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте до прозрачности.
  3. Куриные бедра порубите крупными кусками, добавьте на сковороду. Слегка обжарьте.
  4. Влейте белое вино, засыпьте сырой рис и перемешайте. Накройте крышкой. Готовьте 5 минут, затем добавьте немного бульона, специй и тимьяна.
  5. Нарежьте сладкий и острый перец кубиками. Так же порубите помидоры.
  6. Нарежьте колбаски и рыбу. Добавьте все в сковороду, накройте крышкой и готовьте еще 5-7 минут. Снимите крышку и сделайте лопаткой отверстия в блюде. Оставьте еще на 5 минут.
  7. Подавайте прямо на сковороде.

Полезный совет

Если у вас нет бульона, добавьте кипяченую воду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать плов в казане на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом татарского плова с телятиной.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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