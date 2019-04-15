Как приготовить полезное овсяное печенье с вяленой вишней
Такое печенье обязательно понравится детям
Домашняя выпечка может быть не только вкусной, но и полезной. Овсяное печенье с вишней – именно такой вариант. Хлопья богаты клетчаткой, а сушеные ягоды – витаминами и минералами.
Печенье овсяное с вяленой вишней
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 150 г овсяных хлопьев
- 100 г муки
- 100 г сахара
- Щепотка соли
- Вяленая вишня – горсть
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Рецепт приготовления:
- Мягкое сливочное масло нарезать и взбить с сахаром. Добавить яйцо и перемешать.
- Вишню замочить в воде на 15 минут, промыть и обсушить.
- Просеять муку, добавить овсяные хлопья и щепотку соли. Добавить вяленые ягоды. Замесить тесто.
- Из полученного теста сформировать печенье. Выложить его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Обязательно оставьте расстояние между заготовками.
- Выпекать при 180 градусах до золотистости. Немного остудить и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить самое вкусное печенье с кунжутом. "Сегодня" также делились рецептом американского печенья с конфетами.
Смотрите видео, как приготовить вкусное овсяное печенье:
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Источник: Сегодня