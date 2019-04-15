Как приготовить полезное овсяное печенье с вяленой вишней

Такое печенье обязательно понравится детям

Овсяное печенье с вишней Фото: freepik.com

Домашняя выпечка может быть не только вкусной, но и полезной. Овсяное печенье с вишней – именно такой вариант. Хлопья богаты клетчаткой, а сушеные ягоды – витаминами и минералами.

Печенье овсяное с вяленой вишней

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1 яйцо

150 г овсяных хлопьев

100 г муки

100 г сахара

Щепотка соли

Вяленая вишня – горсть

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Рецепт приготовления:

Мягкое сливочное масло нарезать и взбить с сахаром. Добавить яйцо и перемешать. Вишню замочить в воде на 15 минут, промыть и обсушить. Просеять муку, добавить овсяные хлопья и щепотку соли. Добавить вяленые ягоды. Замесить тесто. Из полученного теста сформировать печенье. Выложить его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Обязательно оставьте расстояние между заготовками. Выпекать при 180 градусах до золотистости. Немного остудить и подавать.

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Смотрите видео, как приготовить вкусное овсяное печенье:

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