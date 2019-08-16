Как приготовить полезную домашнюю шаурму: пошаговый рецепт

Рецепт диетической шаурмы с курицей и овощами

Домашняя шаурма с курицей и овощами Фото: freepik.com

Любите шаурму, но боитесь покупать ее на улице? Тогда приготовьте домашнюю шаурму, вкусную и полезную. Сочетание хрустящего лаваша, запеченной курицы, сочных овощей и йогуртового соуса никого не оставит равнодушным.

Смотрите видео, почему не стоит покупать шаурму в жару:

Из указанного количества ингредиентов получится три порции. Калорийность одной шаурмы – около 250-300 ккал.

Домашняя шаурма с курицей: пп рецепт

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 куриная грудка

1/4 кочана молодой капусты

1 морковь

1 свежий огурец и/или помидор

2 маринованных огурца

1/2 красной луковицы

Оливковое масло

3 лаваша

Для соуса:

100 г натурального йогурта

2 дольки чеснока

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. лимонного сока

Соль, перец – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить или запечь в духовке, замариновав в любимых специях. Готовое филе тонко нарезать. Мелко нашинковать капусту и помять ее чистыми руками. Натереть очищенную морковь на крупной терке, добавить немного растительного масла и перемешать. Огурцы, помидоры и лук произвольно нарезать. Смешать все ингредиенты для соуса. Собрать домашнюю шаурму: лист лаваша смазать соусом, выложить сверху куриную грудку, отступив 10 см от края. Сверху распределить овощи и салат из капусты. Свернуть лаваш в рулет. Обжарить домашнюю шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

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