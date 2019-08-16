Как приготовить полезную домашнюю шаурму: пошаговый рецепт
Рецепт диетической шаурмы с курицей и овощами
Любите шаурму, но боитесь покупать ее на улице? Тогда приготовьте домашнюю шаурму, вкусную и полезную. Сочетание хрустящего лаваша, запеченной курицы, сочных овощей и йогуртового соуса никого не оставит равнодушным.
Смотрите видео, почему не стоит покупать шаурму в жару:
Из указанного количества ингредиентов получится три порции. Калорийность одной шаурмы – около 250-300 ккал.
Домашняя шаурма с курицей: пп рецепт
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 1/4 кочана молодой капусты
- 1 морковь
- 1 свежий огурец и/или помидор
- 2 маринованных огурца
- 1/2 красной луковицы
- Оливковое масло
- 3 лаваша
Для соуса:
- 100 г натурального йогурта
- 2 дольки чеснока
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриную грудку отварить или запечь в духовке, замариновав в любимых специях. Готовое филе тонко нарезать.
- Мелко нашинковать капусту и помять ее чистыми руками. Натереть очищенную морковь на крупной терке, добавить немного растительного масла и перемешать.
- Огурцы, помидоры и лук произвольно нарезать.
- Смешать все ингредиенты для соуса.
- Собрать домашнюю шаурму: лист лаваша смазать соусом, выложить сверху куриную грудку, отступив 10 см от края. Сверху распределить овощи и салат из капусты.
- Свернуть лаваш в рулет. Обжарить домашнюю шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.
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Источник: Сегодня