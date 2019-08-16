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Как приготовить полезную домашнюю шаурму: пошаговый рецепт

Рецепт диетической шаурмы с курицей и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Домашняя шаурма с курицей и овощами
Домашняя шаурма с курицей и овощами
Фото: freepik.com

Любите шаурму, но боитесь покупать ее на улице? Тогда приготовьте домашнюю шаурму, вкусную и полезную. Сочетание хрустящего лаваша, запеченной курицы, сочных овощей и йогуртового соуса никого не оставит равнодушным.

Смотрите видео, почему не стоит покупать шаурму в жару:

Из указанного количества ингредиентов получится три порции. Калорийность одной шаурмы – около 250-300 ккал.

Домашняя шаурма с курицей: пп рецепт

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 1/4 кочана молодой капусты
  • 1 морковь
  • 1 свежий огурец и/или помидор
  • 2 маринованных огурца
  • 1/2 красной луковицы
  • Оливковое масло
  • 3 лаваша

Для соуса: 

  • 100 г натурального йогурта
  • 2 дольки чеснока
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Куриную грудку отварить или запечь в духовке, замариновав в любимых специях. Готовое филе тонко нарезать.
  2. Мелко нашинковать капусту и помять ее чистыми руками. Натереть очищенную морковь на крупной терке, добавить немного растительного масла и перемешать.
  3. Огурцы, помидоры и лук произвольно нарезать.
  4. Смешать все ингредиенты для соуса.
  5. Собрать домашнюю шаурму: лист лаваша смазать соусом, выложить сверху куриную грудку, отступив 10 см от края. Сверху распределить овощи и салат из капусты.
  6. Свернуть лаваш в рулет. Обжарить домашнюю шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

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Источник: Сегодня
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