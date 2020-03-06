Как приготовить полезную яблочную запеканку на завтрак
Рецепт запеканки с яблоками и корицей
Ароматная яблочная запеканка с хлопьями – отличный завтрак выходного дня. Она не требует особой сноровки, умений и опыта. Такая запеканка обязательно станет любимой выпечкой в вашем доме.
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Готовить блюдо можно из любого сорта яблок, добавляя немного корицы или ванили для более яркого аромата.
Яблочная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 172 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 4 ст.л хлопьев "Пять злаков"
- 90 г сливочного масла
- 4 куриных яйца
- 5 ст.л сахарной пудры + для посыпки
- 250 мл молока
- 0,5 ч.л корицы
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать мякоть тонкими ломтиками.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и тушить около 10 минут.
- Измельчить хлопья в кофемолке или с помощью блендера. Пересыпать их в миску, добавить яйца, сахарную пудру, соль, корицу и тщательно перемешать с помощью венчика. Затем, не прекращая мешать, влить молоко.
- Жаропрочную форму смазать маслом, выложить тушеные яблоки и залить их тестом.
- Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 25-30 минут.
- Посыпать просеянной сахарной пудрой и подавать.
Как подавать запеканку
Яблочная запеканка хороша как в теплом, так и в холодном виде. Ее можно дополнить шариком сливочного мороженого.
Смотрите видео, как испечь сладкий яблочный хлеб:
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