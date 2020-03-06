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Как приготовить полезную яблочную запеканку на завтрак

Рецепт запеканки с яблоками и корицей

Ирина Павлина
Сегодня, 09:09

Ароматная яблочная запеканка с хлопьями – отличный завтрак выходного дня. Она не требует особой сноровки, умений и опыта. Такая запеканка обязательно станет любимой выпечкой в вашем доме.

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Готовить блюдо можно из любого сорта яблок, добавляя немного корицы или ванили для более яркого аромата.

Яблочная запеканка в духовке

Запеканка из яблок в духовке
Запеканка из яблок в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 4 ст.л хлопьев "Пять злаков"
  • 90 г сливочного масла
  • 4 куриных яйца
  • 5 ст.л сахарной пудры + для посыпки
  • 250 мл молока
  • 0,5 ч.л корицы

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать мякоть тонкими ломтиками.
  2. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и тушить около 10 минут.
  3. Измельчить хлопья в кофемолке или с помощью блендера. Пересыпать их в миску, добавить яйца, сахарную пудру, соль, корицу и тщательно перемешать с помощью венчика. Затем, не прекращая мешать, влить молоко.
  4. Жаропрочную форму смазать маслом, выложить тушеные яблоки и залить их тестом.
  5. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 25-30 минут.
  6. Посыпать просеянной сахарной пудрой и подавать.

Как подавать запеканку

Яблочная запеканка хороша как в теплом, так и в холодном виде. Ее можно дополнить шариком сливочного мороженого.

Смотрите видео, как испечь сладкий яблочный хлеб:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить соленое творожное печенье. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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