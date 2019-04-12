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Как приготовить полезную запеканку из брокколи на завтрак

Диетический рецепт запеканки из овощей, яиц и сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Запеканка из брокколи
Запеканка из брокколи
Фото: Depositphotos

Попробуйте приготовить эту диетическую запеканку по рецепту Светланы Фус, чтобы получить полезный завтрак без лишних калорий.

"Брокколи не всегда получается приготовить вкусно, но в нежной сочной яичной запеканке индивидуальность брокколи раскрывается с самой выгодной стороны. Не говоря уже об аппетитном изумрудном цвете, который мы попытаемся сохранить в процессе приготовления", – написала специалист по питанию в своем Instagram.

Яичная запеканка с брокколи и сыром

Ингредиенты:

  • Брокколи – 300 г
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Петрушка – 2-3 веточки
  • Моцарелла – 100 г
  • Оливковое масло – 3 г (только для смазывания формы)
  • Соль (желательно взять морскую) и специи – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Чтобы брокколи в запеканке получилась мягкой и нежной, ее желательно проварить на среднем огне 5 минут. Предварительно разделяем пучки на соцветия. После варки сливаем воду и остужаем.
  2. Яйца с молоком взбиваем вилкой или при помощи погружного блендера. Добиваемся однородности яичной смеси.
  3. Зелень промываем и мелко рубим, а моцареллу нарезаем небольшими кусочками. За это время брокколи уже остыла, выкладываем ее в смазанную маслом жаропрочную форму (например, глиняную), посыпаем зеленью и добавляем моцареллу.
  4. Затем заливаем все яично-молочной смесью, но не до краев посуды, а оставляя немного места для "роста" запеканки. Смесь отправляем в духовку на 20-25 минут, выставляем температуру 180 С. Готовую запеканку можно подавать в посуде, в которой она готовилась или порционно, нарезав на кусочки.

На заметку: Брокколи, помимо питательной ценности, известна своими противоопухолевыми свойствами. Если вы следите за здоровьем, старайтесь как можно чаще включать брокколи в свое меню. К тому же, эта капуста низкокалорийна – всего 34 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат с брокколи и помидорами.

Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи и сыром:

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Источник: Сегодня
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