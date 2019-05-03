Как приготовить полезный маринад для шашлыка

Некоторые смеси для маринования содержат канцерогены

Полезный шашлык. Как готовить мясо, чтобы блюдо не навредило здоровью? Исследуя губительные кулинарные привычки украинцев, "Сегодня" нашли идеальный рецепт шашлыка от долгожителей.

Почему шашлык может быть опасным

Есть продукты, о вреде которых все знают. К примеру, чипсы, сладкая газированная вода ... Но существуют более коварные продукты. Мы уверены, что они для нас полезны. И вот – досадный сюрприз: наша жизнь сокращается на 10, а

то и более лет.

Когда запекают мясо на углях, аромат стоит на всю округу. Но изрядно портят аппетит последние выводы ученых. Медики утверждают: употребление мяса, запеченного на открытом огне, приводит к онкологическим болезням.

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"Если канцероген проходит через кишечник, он может изменять ДНК", – говорит Галина Анохина, профессор кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Национальной медицинской академии им. Щупика.

Какой маринад самый вредный

Больше всего канцерогенов в мясе, которое маринуется в майонезе. Во время горения этот соус выделяет и метанол, и бензопирен. Защищает от них кислый маринад из вина или гранатового сока. Мясо, вымоченное в таком, содержит меньше всего токсинов. Минимум вредных веществ выделяется и при приготовлении сала, потому что у него самая высокая температура горения.

Получается, кавказский шашлык – действительно полезнее. Он маринуется без растительных жиров, а животный не успевает окислиться.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке. "Сегодня" также делились рецептом ребер на гриле от Юлии Высоцкой.

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