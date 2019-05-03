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Как приготовить полезный маринад для шашлыка

Некоторые смеси для маринования содержат канцерогены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40

Полезный шашлык. Как готовить мясо, чтобы блюдо не навредило здоровью? Исследуя губительные кулинарные привычки украинцев, "Сегодня" нашли идеальный рецепт шашлыка от долгожителей.

Почему шашлык может быть опасным

Есть продукты, о вреде которых все знают. К примеру, чипсы, сладкая газированная вода ... Но существуют более коварные продукты. Мы уверены, что они для нас полезны. И вот – досадный сюрприз: наша жизнь сокращается на 10, а
то и более лет.

Когда запекают мясо на углях, аромат стоит на всю округу. Но изрядно портят аппетит последние выводы ученых. Медики утверждают: употребление мяса, запеченного на открытом огне, приводит к онкологическим болезням.

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"Если канцероген проходит через кишечник, он может изменять ДНК", – говорит Галина Анохина, профессор кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Национальной медицинской академии им. Щупика.

Какой маринад самый вредный

Больше всего канцерогенов в мясе, которое маринуется в майонезе. Во время горения этот соус выделяет и метанол, и бензопирен. Защищает от них кислый маринад из вина или гранатового сока. Мясо, вымоченное в таком, содержит меньше всего токсинов. Минимум вредных веществ выделяется и при приготовлении сала, потому что у него самая высокая температура горения.

Получается, кавказский шашлык – действительно полезнее. Он маринуется без растительных жиров, а животный не успевает окислиться.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке. "Сегодня" также делились рецептом ребер на гриле от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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