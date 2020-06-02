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Как приготовить полезный салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой

Сегодня, 10:08

Рецепт вкусного салата из спаржевой фасоли

Сытный овощной салат с зеленой фасолью вполне может стать полноценным обедом или ужином. Он богат клетчаткой, витаминами и кальцием.

Когда вы будете готовить стручковую фасоль, помните, что очень важно ее не переварить, – стебли должны оставаться слегка хрустящими.

Салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой

Салат из зеленой фасоли с фетой и помидорами
Салат из зеленой фасоли с фетой и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г замороженной стручковой фасоли
  • 200 г помидоров черри
  • 1 красная луковица (по желанию)
  • Фета – по вкусу

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Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. сока лимона
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • Соль, перец по вкусу

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Способ приготовления:

  1. Стручковую фасоль отварить в кипящей воде до готовности.
  2. Помидоры помыть, разрезать на половинки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Фету раскрошить.
  3. В миску выложить стручковую фасоль, черри, лук, фету и аккуратно перемешать.
  4. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
  5. Полить салат заправкой, еще раз аккуратно перемешать и подать к столу.

Полезный совет

Вместо красного лука вы можете добавить раздавленный зубчик чеснока.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из свеклы с яблоком и стручковой фасолью.

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Источник: Сегодня
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