Как приготовить полезный салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой

Рецепт вкусного салата из спаржевой фасоли

Сытный овощной салат с зеленой фасолью вполне может стать полноценным обедом или ужином. Он богат клетчаткой, витаминами и кальцием.

Когда вы будете готовить стручковую фасоль, помните, что очень важно ее не переварить, – стебли должны оставаться слегка хрустящими.

Салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой

Салат из зеленой фасоли с фетой и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г замороженной стручковой фасоли

200 г помидоров черри

1 красная луковица (по желанию)

Фета – по вкусу

Читайте также: Как сварить овощной суп со стручковой фасолью

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. сока лимона

1 ст.л. соевого соуса

Соль, перец по вкусу

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Способ приготовления:

Стручковую фасоль отварить в кипящей воде до готовности. Помидоры помыть, разрезать на половинки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Фету раскрошить. В миску выложить стручковую фасоль, черри, лук, фету и аккуратно перемешать. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть. Полить салат заправкой, еще раз аккуратно перемешать и подать к столу.

Полезный совет

Вместо красного лука вы можете добавить раздавленный зубчик чеснока.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из свеклы с яблоком и стручковой фасолью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться