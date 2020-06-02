Как приготовить полезный салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой
Рецепт вкусного салата из спаржевой фасоли
Сытный овощной салат с зеленой фасолью вполне может стать полноценным обедом или ужином. Он богат клетчаткой, витаминами и кальцием.
Когда вы будете готовить стручковую фасоль, помните, что очень важно ее не переварить, – стебли должны оставаться слегка хрустящими.
Салат из стручковой фасоли с помидорами и фетой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г замороженной стручковой фасоли
- 200 г помидоров черри
- 1 красная луковица (по желанию)
- Фета – по вкусу
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Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. сока лимона
- 1 ст.л. соевого соуса
- Соль, перец по вкусу
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:
Способ приготовления:
- Стручковую фасоль отварить в кипящей воде до готовности.
- Помидоры помыть, разрезать на половинки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Фету раскрошить.
- В миску выложить стручковую фасоль, черри, лук, фету и аккуратно перемешать.
- Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
- Полить салат заправкой, еще раз аккуратно перемешать и подать к столу.
Полезный совет
Вместо красного лука вы можете добавить раздавленный зубчик чеснока.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить стручковую фасоль с фаршем. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из свеклы с яблоком и стручковой фасолью.
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