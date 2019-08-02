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Как приготовить помидоры в томатном соке: рецепт на зиму

Рецепт консервированных томатов в собственном соку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Помидоры на зиму в томатном соке
Помидоры на зиму в томатном соке
Фото: Depositphotos

Консервированные целиком помидоры в томатном соке – это отличная заготовка на зиму, которую позже можно будет добавлять в супы, рагу и соусы.

Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму:

Чтобы закатать томаты в собственном соку, вам понадобятся помидоры двух видов. Одни должны быть крупными, спелыми и мясистыми, а другие – мелкими и плотными. 

Помидоры в томатном соке на зиму

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4 кг
  • Крупная соль – 60 г
  • Сахар – 50 г 
  • Столовый уксус – 1.5 ч.л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Перец горошком – 3 шт. 
  • Гвоздика – 3 шт. 
  • Лавровый лист – 1 шт. 

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Способ приготовления:

  1. Помыть оба вида томатов под проточной водой.
  2. Крупные помидоры разрезать на несколько частей и пропустить через соковыжималку.
  3. Перелить томатный сок в кастрюлю и довести до кипения.
  4. Добавить соль, сахар, чеснок, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Все ингредиенты, кроме соли и сахара, можно положить в чистый марлевый мешочек, чтобы позже было удобнее их вынуть.
  5. Варить сок в течение 30 минут, в конце варки добавить уксус. Убрать специи.
  6. Простерилизовать банки и крышки.
  7. Плотные и мелкие томаты проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопнули от перепада температур. Сложить в банки.
  8. Налить томатный сок в емкости с помидорами и поставить стерилизоваться на 25 минут при 80 С, а затем на 10 минут при 100 С.
  9. Достать банки и закатать их, перевернуть и накрыть пледом.
  10. После остывания хранить консервированные помидоры в прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вяленые томаты на зиму.

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Источник: Сегодня
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