Как приготовить помидоры в томатном соке: рецепт на зиму
Рецепт консервированных томатов в собственном соку
Консервированные целиком помидоры в томатном соке – это отличная заготовка на зиму, которую позже можно будет добавлять в супы, рагу и соусы.
Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму:
Чтобы закатать томаты в собственном соку, вам понадобятся помидоры двух видов. Одни должны быть крупными, спелыми и мясистыми, а другие – мелкими и плотными.
Помидоры в томатном соке на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 кг
- Крупная соль – 60 г
- Сахар – 50 г
- Столовый уксус – 1.5 ч.л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Перец горошком – 3 шт.
- Гвоздика – 3 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
- Помыть оба вида томатов под проточной водой.
- Крупные помидоры разрезать на несколько частей и пропустить через соковыжималку.
- Перелить томатный сок в кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить соль, сахар, чеснок, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Все ингредиенты, кроме соли и сахара, можно положить в чистый марлевый мешочек, чтобы позже было удобнее их вынуть.
- Варить сок в течение 30 минут, в конце варки добавить уксус. Убрать специи.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Плотные и мелкие томаты проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопнули от перепада температур. Сложить в банки.
- Налить томатный сок в емкости с помидорами и поставить стерилизоваться на 25 минут при 80 С, а затем на 10 минут при 100 С.
- Достать банки и закатать их, перевернуть и накрыть пледом.
- После остывания хранить консервированные помидоры в прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вяленые томаты на зиму.
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Источник: Сегодня