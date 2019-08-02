Как приготовить помидоры в томатном соке: рецепт на зиму

Рецепт консервированных томатов в собственном соку

Помидоры на зиму в томатном соке Фото: Depositphotos

Консервированные целиком помидоры в томатном соке – это отличная заготовка на зиму, которую позже можно будет добавлять в супы, рагу и соусы.

Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму:

Чтобы закатать томаты в собственном соку, вам понадобятся помидоры двух видов. Одни должны быть крупными, спелыми и мясистыми, а другие – мелкими и плотными.

Помидоры в томатном соке на зиму

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Помидоры – 4 кг

Крупная соль – 60 г

Сахар – 50 г

Столовый уксус – 1.5 ч.л.

Чеснок – 3 зубчика

Перец горошком – 3 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Помыть оба вида томатов под проточной водой. Крупные помидоры разрезать на несколько частей и пропустить через соковыжималку. Перелить томатный сок в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, сахар, чеснок, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Все ингредиенты, кроме соли и сахара, можно положить в чистый марлевый мешочек, чтобы позже было удобнее их вынуть. Варить сок в течение 30 минут, в конце варки добавить уксус. Убрать специи. Простерилизовать банки и крышки. Плотные и мелкие томаты проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопнули от перепада температур. Сложить в банки. Налить томатный сок в емкости с помидорами и поставить стерилизоваться на 25 минут при 80 С, а затем на 10 минут при 100 С. Достать банки и закатать их, перевернуть и накрыть пледом. После остывания хранить консервированные помидоры в прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вяленые томаты на зиму.

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