Как приготовить порционные творожные запеканки в формочках для кексов
Творожная масса раскладывается в формочки для кексов, так получаются маленькие порционные запеканки
Чаще всего творожную запеканку готовят в большой емкости. Но это блюдо можно разнообразить, если сделать его в порционных формочках для маффинов.
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Продукты для творожной запеканки есть практически в каждом холодильнике. А если у вас еще найдется немного ягод для украшения, то получится по-настоящему праздничный завтрак.
Творожные запеканки в формочках для кексов
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. л. манной крупы
- 1 ст. л. сахара
- Ванилин – на кончике ножа
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Подготовьте формочки для кексов. Металлические смажьте маслом и присыпьте мукой, силиконовые просто сбрызните водой.
- Если в твороге много крупинок, протрите его через сито или с помощью блендера.
- Добавьте яйцо, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте.
- Переложите творожную массу в формочки для кексов.
- Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25 минут.
- Остудите порционные запеканки и достаньте их из формочек.
- Подавайте десерт вместе со сметаной, шоколадной пастой, джемом или медом.
Полезный совет
В творожную массу можно ввести различные добавки – нарезанные фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты или тертую цедру.
Смотрите видео, как выбрать вкусный творог для запеканки:
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