Как приготовить порционные творожные запеканки в формочках для кексов

Творожная масса раскладывается в формочки для кексов, так получаются маленькие порционные запеканки

Чаще всего творожную запеканку готовят в большой емкости. Но это блюдо можно разнообразить, если сделать его в порционных формочках для маффинов.

Продукты для творожной запеканки есть практически в каждом холодильнике. А если у вас еще найдется немного ягод для украшения, то получится по-настоящему праздничный завтрак.

Творожные запеканки в формочках для кексов

Запеканка из творога порционная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г творога

1 яйцо

1 ст. л. манной крупы

1 ст. л. сахара

Ванилин – на кончике ножа

1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Подготовьте формочки для кексов. Металлические смажьте маслом и присыпьте мукой, силиконовые просто сбрызните водой. Если в твороге много крупинок, протрите его через сито или с помощью блендера. Добавьте яйцо, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте. Переложите творожную массу в формочки для кексов. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25 минут. Остудите порционные запеканки и достаньте их из формочек. Подавайте десерт вместе со сметаной, шоколадной пастой, джемом или медом.

Полезный совет

В творожную массу можно ввести различные добавки – нарезанные фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты или тертую цедру.

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог для запеканки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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