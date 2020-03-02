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Как приготовить порционные творожные запеканки в формочках для кексов

Творожная масса раскладывается в формочки для кексов, так получаются маленькие порционные запеканки

Ирина Павлина
Сегодня, 14:59

Чаще всего творожную запеканку готовят в большой емкости. Но это блюдо можно разнообразить, если сделать его в порционных формочках для маффинов.

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Продукты для творожной запеканки есть практически в каждом холодильнике. А если у вас еще найдется немного ягод для украшения, то получится по-настоящему праздничный завтрак.

Творожные запеканки в формочках для кексов

Запеканка из творога порционная
Запеканка из творога порционная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. манной крупы
  • 1 ст. л. сахара
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Подготовьте формочки для кексов. Металлические смажьте маслом и присыпьте мукой, силиконовые просто сбрызните водой.
  2. Если в твороге много крупинок, протрите его через сито или с помощью блендера.
  3. Добавьте яйцо, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте.
  4. Переложите творожную массу в формочки для кексов.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25 минут.
  6. Остудите порционные запеканки и достаньте их из формочек.
  7. Подавайте десерт вместе со сметаной, шоколадной пастой, джемом или медом.

Полезный совет

В творожную массу можно ввести различные добавки – нарезанные фрукты, ягоды, цукаты, сухофрукты или тертую цедру.

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог для запеканки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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