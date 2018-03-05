Как приготовить португальские пирожные с заварным кремом

Сегодня, 15:36

Маленькие пирожные с заварным кремом – знаменитое на весь мир лакомство родом из Лиссабона

Пирожные с кремом Фото: freepik.com
Пирожные с кремом Фото: freepik.com

Паштел-де-ната (Pastel de nata) – популярные португальские пирожные с заварным кремом. Они были придуманы католическими монахами в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне до XVIII века. В те времена в монастырях использовали яичные белки для подкрахмаливания одежды, в частности, облачения монахинь. Оставшиеся желтки шли на приготовление тортов и пирожных. Со временем рецепты сладкой выпечки и кондитерских изделий распространились по всей стране и на территории бывших португальских колоний.

Паштел-де-ната

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 200 г 
  • сливочное масло – 100 г 
  • ледяная вода или молоко – 5 ст.л.

Для начинки:

  • жирные сливки – 350 мл
  • яичные желтки – 4 шт. 
  • ванильный стручок – 1 шт. 
  • сахарная пудра – 50 г 
  • сахар – 75 г
  • сахарная пудра и корица – для посыпки

Рецепт приготовления:

1. Сливочное масло порубить вместе с мукой в крошку. Добавить ледяную воду и быстро замесить тесто.

2. Формочки для кексов смазать маслом. Тесто скатать в колбаску и разрезать на кусочки. Выложить тесто в формочки и сделать пальцами бортики. Поставить на 30 минут в холодильник.

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3. Желтки растереть с сахарной пудрой и мукой. Довести до кипения сливки вместе с сахаром и сердцевиной ванильного стручка. Залить желтки горячими сливками, хорошо перемешать. Проварить на слабом огне до загустения.

4. Выложить заварной крем в формочки с тестом. Выпекать при 200 С около 20-30 минут. Дать пирожным остыть до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на несколько часов.

5. Готовые пирожные поcыпьте сахарной пудрой, смешанной с молотой корицей.

Совет: паштел-де-ната можно приготовить из покупного слоеного теста.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами лучших десертов к 8 марта

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Источник:

"Сегодня"

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