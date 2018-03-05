Как приготовить португальские пирожные с заварным кремом
Маленькие пирожные с заварным кремом – знаменитое на весь мир лакомство родом из Лиссабона
Паштел-де-ната (Pastel de nata) – популярные португальские пирожные с заварным кремом. Они были придуманы католическими монахами в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне до XVIII века. В те времена в монастырях использовали яичные белки для подкрахмаливания одежды, в частности, облачения монахинь. Оставшиеся желтки шли на приготовление тортов и пирожных. Со временем рецепты сладкой выпечки и кондитерских изделий распространились по всей стране и на территории бывших португальских колоний.
Паштел-де-ната
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- ледяная вода или молоко – 5 ст.л.
Для начинки:
- жирные сливки – 350 мл
- яичные желтки – 4 шт.
- ванильный стручок – 1 шт.
- сахарная пудра – 50 г
- сахар – 75 г
- сахарная пудра и корица – для посыпки
Рецепт приготовления:
1. Сливочное масло порубить вместе с мукой в крошку. Добавить ледяную воду и быстро замесить тесто.
2. Формочки для кексов смазать маслом. Тесто скатать в колбаску и разрезать на кусочки. Выложить тесто в формочки и сделать пальцами бортики. Поставить на 30 минут в холодильник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
3. Желтки растереть с сахарной пудрой и мукой. Довести до кипения сливки вместе с сахаром и сердцевиной ванильного стручка. Залить желтки горячими сливками, хорошо перемешать. Проварить на слабом огне до загустения.
4. Выложить заварной крем в формочки с тестом. Выпекать при 200 С около 20-30 минут. Дать пирожным остыть до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на несколько часов.
5. Готовые пирожные поcыпьте сахарной пудрой, смешанной с молотой корицей.
Совет: паштел-де-ната можно приготовить из покупного слоеного теста.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами лучших десертов к 8 марта.
Смотрите видео, какие опасные находки можно встретить в готовых пирожках и блинах: