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Как приготовить постные блюда из грибов: три простых рецепта

Вкусные постные блюда из грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Постные блюда из грибов шампиньонов
Постные блюда из грибов шампиньонов
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября. Он продлится сорок дней и закончится в ночь перед Рождеством, 6 января. Согласно Уставу, в этот период постящиеся не должны есть мясо, яйца и молочные продукты.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Мы предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд из грибов на любой вкус. Они помогут разнообразить ваш рацион, сделать его более сытным и насыщенным.

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Постный борщ с грибами

Постный борщ: рецепт с фото
Постный борщ: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 1 морковь
  • 4 картофелины
  • 200 г белокочанной капусты
  • 300 г маринованных грибов
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 лавровых листа
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец
  • 2.5 л воды или овощного бульона

Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель нарезать ломтиками.
  2. Довести до кипения воду или бульон в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности.
  3. Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить.
  4. Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут.
  5. Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю.
  6. Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.

Винегрет с маринованными грибами

Винегрет с грибами
Винегрет с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 запеченная или отварная свекла
  • 3 соленых огурца
  • 1 морковь
  • 3 картофелины
  • 100 г маринованных грибов
  • 100 г зеленого горошка (замороженного)
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 1 ч.л. лимонного сока

Для заправки:

  • Соль
  • Оливковое масло
  • Винный уксус

Способ приготовления:

  1. Свеклу предварительно отварить или испечь, охладить.
  2. Морковь и картофель тоже отварить и остудить.
  3. Зеленый горошек отварить в подсоленной воде до готовности и промыть ледяной водой. Половинку красной луковицы нарезать мелко, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 5-10 минут.
  4. Приготовить заправку, смешав уксус и масло по вкусу. Посолить.
  5. Нарезать овощи небольшими кубиками. Грибы тоже порезать мелко, оставив несколько штук для украшения.
  6. Переложить овощи, грибы, зеленый горошек и маринованный лук в миску, перемешать, заправить. При необходимости досолить.
  7. Выложить винегрет на тарелку и украсить оставшимися грибами и зеленью.

Галета с грибами и луком

Постная галета с грибной начинкой
Постная галета с грибной начинкой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Свежие шампиньоны
  • Сушеные белые грибы
  • Репчатый лук
  • Листочки тимьяна – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу

Для теста:

  • Оливковое масло – 130 г
  • Вода (комнатной температуры) – 150 г
  • Соль – 1/4 ч.л.
  • Мука – 350 г

Способ приготовления:

  1. Сделать начинку. Хорошо промыть грибы. После этого белые замочить в воде до мягкости, шампиньоны просто обсушить.
  2. На разогретой сковороде обжарить лук с растительным маслом до золистого цвета, переложить на тарелку.
  3. На сильном огне обжарить шампиньоны и белые грибы, соединить с луком, посолить и добавить тимьян. По желанию поперчить.
  4. Нагреть почти до кипения в толстостенной большой кастрюле масло (когда масло начнет чадить, можно снимать с огня).
  5. Замесить тесто. Отмерить нужное количество муки и высыпать все количество одновременно в кастрюлю с маслом, снятую с огня. Быстро размешать лопаткой. У вас получится что-то типа крошки. Аккуратно – смесь горячая.
  6. Подливая воду с солью, замесить тесто. Сначала лопаткой, так как первоначально смесь будет очень горячей, затем можно переложить все в другую емкость (холодную) или замесить тесто прямо на столе.
  7. Разогреть духовку до 190-200 ºС.
  8. Раскатать тесто на пекарской бумаге.
  9. В середину выложить начинку, отступив от края 2-2,5 см. Края теста подогнуть или защипнуть.
  10. Вместе с бумагой аккуратно переложить готовую галету на противень и выпекать около 40-50 минут.
  11. Свежеиспеченную галету переложить на решетку, чтобы она остыла.

Напомним, ранее мы писали, как сварить борщ с грибами и фасолью без мяса. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с лисичками и картофелем.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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