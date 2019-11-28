Как приготовить постные блюда из грибов: три простых рецепта
Вкусные постные блюда из грибов
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября. Он продлится сорок дней и закончится в ночь перед Рождеством, 6 января. Согласно Уставу, в этот период постящиеся не должны есть мясо, яйца и молочные продукты.
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Мы предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд из грибов на любой вкус. Они помогут разнообразить ваш рацион, сделать его более сытным и насыщенным.
Постный борщ с грибами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 1 морковь
- 4 картофелины
- 200 г белокочанной капусты
- 300 г маринованных грибов
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 лавровых листа
- 1 ч.л. сахара
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
- 2.5 л воды или овощного бульона
Способ приготовления:
- Очищенный картофель нарезать ломтиками.
- Довести до кипения воду или бульон в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности.
- Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить.
- Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут.
- Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю.
- Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.
Винегрет с маринованными грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 запеченная или отварная свекла
- 3 соленых огурца
- 1 морковь
- 3 картофелины
- 100 г маринованных грибов
- 100 г зеленого горошка (замороженного)
- 1/2 шт. красной луковицы
- 1 ч.л. лимонного сока
Для заправки:
- Соль
- Оливковое масло
- Винный уксус
Способ приготовления:
- Свеклу предварительно отварить или испечь, охладить.
- Морковь и картофель тоже отварить и остудить.
- Зеленый горошек отварить в подсоленной воде до готовности и промыть ледяной водой. Половинку красной луковицы нарезать мелко, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 5-10 минут.
- Приготовить заправку, смешав уксус и масло по вкусу. Посолить.
- Нарезать овощи небольшими кубиками. Грибы тоже порезать мелко, оставив несколько штук для украшения.
- Переложить овощи, грибы, зеленый горошек и маринованный лук в миску, перемешать, заправить. При необходимости досолить.
- Выложить винегрет на тарелку и украсить оставшимися грибами и зеленью.
Галета с грибами и луком
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- Свежие шампиньоны
- Сушеные белые грибы
- Репчатый лук
- Листочки тимьяна – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
Для теста:
- Оливковое масло – 130 г
- Вода (комнатной температуры) – 150 г
- Соль – 1/4 ч.л.
- Мука – 350 г
Способ приготовления:
- Сделать начинку. Хорошо промыть грибы. После этого белые замочить в воде до мягкости, шампиньоны просто обсушить.
- На разогретой сковороде обжарить лук с растительным маслом до золистого цвета, переложить на тарелку.
- На сильном огне обжарить шампиньоны и белые грибы, соединить с луком, посолить и добавить тимьян. По желанию поперчить.
- Нагреть почти до кипения в толстостенной большой кастрюле масло (когда масло начнет чадить, можно снимать с огня).
- Замесить тесто. Отмерить нужное количество муки и высыпать все количество одновременно в кастрюлю с маслом, снятую с огня. Быстро размешать лопаткой. У вас получится что-то типа крошки. Аккуратно – смесь горячая.
- Подливая воду с солью, замесить тесто. Сначала лопаткой, так как первоначально смесь будет очень горячей, затем можно переложить все в другую емкость (холодную) или замесить тесто прямо на столе.
- Разогреть духовку до 190-200 ºС.
- Раскатать тесто на пекарской бумаге.
- В середину выложить начинку, отступив от края 2-2,5 см. Края теста подогнуть или защипнуть.
- Вместе с бумагой аккуратно переложить готовую галету на противень и выпекать около 40-50 минут.
- Свежеиспеченную галету переложить на решетку, чтобы она остыла.
Напомним, ранее мы писали, как сварить борщ с грибами и фасолью без мяса. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с лисичками и картофелем.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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