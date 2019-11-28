Как приготовить постные блюда из грибов: три простых рецепта

Вкусные постные блюда из грибов

Постные блюда из грибов шампиньонов Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября. Он продлится сорок дней и закончится в ночь перед Рождеством, 6 января. Согласно Уставу, в этот период постящиеся не должны есть мясо, яйца и молочные продукты.

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Мы предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд из грибов на любой вкус. Они помогут разнообразить ваш рацион, сделать его более сытным и насыщенным.

Постный борщ с грибами

Постный борщ: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 свеклы

1 морковь

4 картофелины

200 г белокочанной капусты

300 г маринованных грибов

2 ст.л. томатной пасты

2 лавровых листа

1 ч.л. сахара

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

2.5 л воды или овощного бульона

Способ приготовления:

Очищенный картофель нарезать ломтиками. Довести до кипения воду или бульон в кастрюле. Добавить картофель и варить на среднем огне до полуготовности. Лук, морковь и свеклу почистить. Морковь и свеклу нарезать тонкой соломкой, лук измельчить. Обжарить лук на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавить морковь и свеклу, готовить еще 5 минут. Затем добавить томатную пасту и сахар. Перемешать и тушить еще около 5 минут. Отправить в кастрюлю к картофелю. Свежую капусту тонко нашинковать и залить кипятком на 5 минут. Маринованные грибы нарезать ломтиками. Добавить капусту и грибы в кастрюлю вместе с лавровым листом, варить 10-15 минут.

Винегрет с маринованными грибами

Винегрет с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 запеченная или отварная свекла

3 соленых огурца

1 морковь

3 картофелины

100 г маринованных грибов

100 г зеленого горошка (замороженного)

1/2 шт. красной луковицы

1 ч.л. лимонного сока

Для заправки:

Соль

Оливковое масло

Винный уксус

Способ приготовления:

Свеклу предварительно отварить или испечь, охладить. Морковь и картофель тоже отварить и остудить. Зеленый горошек отварить в подсоленной воде до готовности и промыть ледяной водой. Половинку красной луковицы нарезать мелко, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 5-10 минут. Приготовить заправку, смешав уксус и масло по вкусу. Посолить. Нарезать овощи небольшими кубиками. Грибы тоже порезать мелко, оставив несколько штук для украшения. Переложить овощи, грибы, зеленый горошек и маринованный лук в миску, перемешать, заправить. При необходимости досолить. Выложить винегрет на тарелку и украсить оставшимися грибами и зеленью.

Галета с грибами и луком

Постная галета с грибной начинкой Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

Свежие шампиньоны

Сушеные белые грибы

Репчатый лук

Листочки тимьяна – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Для теста:

Оливковое масло – 130 г

Вода (комнатной температуры) – 150 г

Соль – 1/4 ч.л.

Мука – 350 г

Способ приготовления:

Сделать начинку. Хорошо промыть грибы. После этого белые замочить в воде до мягкости, шампиньоны просто обсушить. На разогретой сковороде обжарить лук с растительным маслом до золистого цвета, переложить на тарелку. На сильном огне обжарить шампиньоны и белые грибы, соединить с луком, посолить и добавить тимьян. По желанию поперчить. Нагреть почти до кипения в толстостенной большой кастрюле масло (когда масло начнет чадить, можно снимать с огня). Замесить тесто. Отмерить нужное количество муки и высыпать все количество одновременно в кастрюлю с маслом, снятую с огня. Быстро размешать лопаткой. У вас получится что-то типа крошки. Аккуратно – смесь горячая. Подливая воду с солью, замесить тесто. Сначала лопаткой, так как первоначально смесь будет очень горячей, затем можно переложить все в другую емкость (холодную) или замесить тесто прямо на столе. Разогреть духовку до 190-200 ºС. Раскатать тесто на пекарской бумаге. В середину выложить начинку, отступив от края 2-2,5 см. Края теста подогнуть или защипнуть. Вместе с бумагой аккуратно переложить готовую галету на противень и выпекать около 40-50 минут. Свежеиспеченную галету переложить на решетку, чтобы она остыла.

Напомним, ранее мы писали, как сварить борщ с грибами и фасолью без мяса. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с лисичками и картофелем.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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