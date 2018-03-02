Как приготовить постный гороховый суп: два рецепта для обеда

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Постный гороховый суп Фото: Simple Healthy Kitchen
Постный гороховый суп Фото: Simple Healthy Kitchen

Постный гороховый суп прекрасно подходит для лечебного или диетического питания, Горох включает белки, углеводы, полезные вещества, хорошо усваиваемые человеческим организмом и предупреждающие возникновение инфарктов, гипертонической болезни.

При приготовлении постного горохового супа необходимо учитывать несколько секретов.
Суп без мяса сделать вкусным способен навар, который получается благодаря картофелю и гороху. Также перед тем как варить суп, приготовьте овощной бульон на основе моркови, сельдерея и разных специй. Именно бульон сделает гороховый суп вкусным даже в постном варианте.

Рецепт постного горохового супа

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 200 г сухого гороха
  • картофель среднего размера – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • репчатый лук – 2 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • 2 ст. ложки пшеничной муки
  • лавровый лист – 3-4 шт.
  • душистый перец – 5 горошин
  • 3 л воды – для бульона
  • растительное масло – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • зелень – петрушка, укроп

Как приготовить:

1. Промойте сухой целый горох, затем поместите в миску, залейте холодной водой и отправьте в холодильник на ночь.

2. В кастрюлю налейте воды, положите мелко порезанный лук, половинку очищенной моркови, порезанную небольшими кусочками, душистый перец горошком и лавровый лист, доведите до кипения, а затем варите около 30 минут.

3. Тем временем помойте, очистите картофель, порежьте небольшими кубиками и вместе с горохом добавьте в суп.

4. Доведите гороховый суп до кипения, затем варите 20 минут. Если на поверхности будет образовываться пена, ее необходимо снять ложкой.

5. Репчатый лук очистите и мелко пошинкуйте, также потрите на терку оставшуюся половинку моркови.

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6. На разогретой сковороде обжарьте морковь и лук в растительном масле.

7. На сухой сковороде прокалите пшеничную муку в течение 3-5 минут, пока она не потемнеет.

8. В гороховый суп аккуратно всыпьте муку, при этом постоянно помешивая. Затем добавьте овощную зажарку, не забудьте посолить и варите около 10 минут, затем выключите и оставьте настояться 20 минут.

Подавать постный гороховый суп следует горячим. Также можно украсить мелко порезанной зеленью.

Рецепт постного горохового супа-пюре

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 200 г гороха
  • сельдерей – 1/8 корня
  • репчатый лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 1,5 л воды
  • зелень – петрушка, укроп
  • соль – по вкусу

Как приготовить:

1. Промойте и замочите горох на 4-5 часов.

2. Корень сельдерея помойте, почистите и порежьте соломкой.

3. Спустя указанное время поставьте горох вариться, добавьте к нему порезанный сельдерей. После того, как доведете воду до кипения, сделайте огонь минимальным и варите горох до готовности. Горох варится около 60-70 минут, что определяется временем его замачивания.

4. Тем временем помойте, почистите, мелко порежьте репчатый лук кубиками и потрите морковь на мелкой терке. Лук и морковь необходимо пассеровать на растительном масле в течение 4-5 минут.

5. К гороху добавьте лук и морковь, варите 5 минут, затем дайте супу остыть и с помощью блендера превратите его в пюре. Гороховый суп перемешайте, посолите и снова доведите до кипения.

6. Подавать гороховый суп-пюре следует горячим, посыпав мелко порезанным кориандром и укропом.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник:

domashniy.ru

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