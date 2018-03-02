Как приготовить постный гороховый суп: два рецепта для обеда
Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля
Постный гороховый суп прекрасно подходит для лечебного или диетического питания, Горох включает белки, углеводы, полезные вещества, хорошо усваиваемые человеческим организмом и предупреждающие возникновение инфарктов, гипертонической болезни.
При приготовлении постного горохового супа необходимо учитывать несколько секретов.
Суп без мяса сделать вкусным способен навар, который получается благодаря картофелю и гороху. Также перед тем как варить суп, приготовьте овощной бульон на основе моркови, сельдерея и разных специй. Именно бульон сделает гороховый суп вкусным даже в постном варианте.
Рецепт постного горохового супа
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 200 г сухого гороха
- картофель среднего размера – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- репчатый лук – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- 2 ст. ложки пшеничной муки
- лавровый лист – 3-4 шт.
- душистый перец – 5 горошин
- 3 л воды – для бульона
- растительное масло – по вкусу
- соль – по вкусу
- зелень – петрушка, укроп
Как приготовить:
1. Промойте сухой целый горох, затем поместите в миску, залейте холодной водой и отправьте в холодильник на ночь.
2. В кастрюлю налейте воды, положите мелко порезанный лук, половинку очищенной моркови, порезанную небольшими кусочками, душистый перец горошком и лавровый лист, доведите до кипения, а затем варите около 30 минут.
3. Тем временем помойте, очистите картофель, порежьте небольшими кубиками и вместе с горохом добавьте в суп.
4. Доведите гороховый суп до кипения, затем варите 20 минут. Если на поверхности будет образовываться пена, ее необходимо снять ложкой.
5. Репчатый лук очистите и мелко пошинкуйте, также потрите на терку оставшуюся половинку моркови.
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6. На разогретой сковороде обжарьте морковь и лук в растительном масле.
7. На сухой сковороде прокалите пшеничную муку в течение 3-5 минут, пока она не потемнеет.
8. В гороховый суп аккуратно всыпьте муку, при этом постоянно помешивая. Затем добавьте овощную зажарку, не забудьте посолить и варите около 10 минут, затем выключите и оставьте настояться 20 минут.
Подавать постный гороховый суп следует горячим. Также можно украсить мелко порезанной зеленью.
Рецепт постного горохового супа-пюре
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 200 г гороха
- сельдерей – 1/8 корня
- репчатый лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- 2 ст. ложки растительного масла
- 1,5 л воды
- зелень – петрушка, укроп
- соль – по вкусу
Как приготовить:
1. Промойте и замочите горох на 4-5 часов.
2. Корень сельдерея помойте, почистите и порежьте соломкой.
3. Спустя указанное время поставьте горох вариться, добавьте к нему порезанный сельдерей. После того, как доведете воду до кипения, сделайте огонь минимальным и варите горох до готовности. Горох варится около 60-70 минут, что определяется временем его замачивания.
4. Тем временем помойте, почистите, мелко порежьте репчатый лук кубиками и потрите морковь на мелкой терке. Лук и морковь необходимо пассеровать на растительном масле в течение 4-5 минут.
5. К гороху добавьте лук и морковь, варите 5 минут, затем дайте супу остыть и с помощью блендера превратите его в пюре. Гороховый суп перемешайте, посолите и снова доведите до кипения.
6. Подавать гороховый суп-пюре следует горячим, посыпав мелко порезанным кориандром и укропом.
Приятного аппетита!
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