Как приготовить постный гороховый суп: два рецепта для обеда

Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля

Постный гороховый суп прекрасно подходит для лечебного или диетического питания, Горох включает белки, углеводы, полезные вещества, хорошо усваиваемые человеческим организмом и предупреждающие возникновение инфарктов, гипертонической болезни.

При приготовлении постного горохового супа необходимо учитывать несколько секретов.

Суп без мяса сделать вкусным способен навар, который получается благодаря картофелю и гороху. Также перед тем как варить суп, приготовьте овощной бульон на основе моркови, сельдерея и разных специй. Именно бульон сделает гороховый суп вкусным даже в постном варианте.

Рецепт постного горохового супа

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

200 г сухого гороха

картофель среднего размера – 4 шт.

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

2 ст. ложки пшеничной муки

лавровый лист – 3-4 шт.

душистый перец – 5 горошин

3 л воды – для бульона

растительное масло – по вкусу

соль – по вкусу

зелень – петрушка, укроп

Как приготовить:

1. Промойте сухой целый горох, затем поместите в миску, залейте холодной водой и отправьте в холодильник на ночь.

2. В кастрюлю налейте воды, положите мелко порезанный лук, половинку очищенной моркови, порезанную небольшими кусочками, душистый перец горошком и лавровый лист, доведите до кипения, а затем варите около 30 минут.

3. Тем временем помойте, очистите картофель, порежьте небольшими кубиками и вместе с горохом добавьте в суп.

4. Доведите гороховый суп до кипения, затем варите 20 минут. Если на поверхности будет образовываться пена, ее необходимо снять ложкой.

5. Репчатый лук очистите и мелко пошинкуйте, также потрите на терку оставшуюся половинку моркови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Великий пост-2018: грибной суп с лапшой

6. На разогретой сковороде обжарьте морковь и лук в растительном масле.

7. На сухой сковороде прокалите пшеничную муку в течение 3-5 минут, пока она не потемнеет.

8. В гороховый суп аккуратно всыпьте муку, при этом постоянно помешивая. Затем добавьте овощную зажарку, не забудьте посолить и варите около 10 минут, затем выключите и оставьте настояться 20 минут.

Подавать постный гороховый суп следует горячим. Также можно украсить мелко порезанной зеленью.

Рецепт постного горохового супа-пюре

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

200 г гороха

сельдерей – 1/8 корня

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

2 ст. ложки растительного масла

1,5 л воды

зелень – петрушка, укроп

соль – по вкусу

Как приготовить:

1. Промойте и замочите горох на 4-5 часов.

2. Корень сельдерея помойте, почистите и порежьте соломкой.

3. Спустя указанное время поставьте горох вариться, добавьте к нему порезанный сельдерей. После того, как доведете воду до кипения, сделайте огонь минимальным и варите горох до готовности. Горох варится около 60-70 минут, что определяется временем его замачивания.

4. Тем временем помойте, почистите, мелко порежьте репчатый лук кубиками и потрите морковь на мелкой терке. Лук и морковь необходимо пассеровать на растительном масле в течение 4-5 минут.

5. К гороху добавьте лук и морковь, варите 5 минут, затем дайте супу остыть и с помощью блендера превратите его в пюре. Гороховый суп перемешайте, посолите и снова доведите до кипения.

6. Подавать гороховый суп-пюре следует горячим, посыпав мелко порезанным кориандром и укропом.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд: