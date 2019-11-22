Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить постный плов из гречки с грибами: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного гречневого плова от Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50

Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и закончится в Сочельник, 6 января. Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сделайте вкусный плов из гречки по рецепту ведущего Григория Германа. Он готовится с добавлением овощей, грибов, орехов и кураги.

Читайте также:
Как приготовить фаршированную тыкву с гречкой и куриной печенью

Рецепт плова из гречки на плите

Плов из гречки
Плов из гречки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречневой крупы
  • 60 г моркови
  • 100 г грибов
  • 8 шт. кураги
  • 60 г стеблей сельдерея
  • 20 г грецких орехов
  • 0.5 шт. репчатого лука
  • 60 мл растительного масла
  • 0.5 ч.л. приправы для плова
  • 1 ч.л. молотой паприки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для начала нарежьте грибы, лук, морковь и сельдерей.
  2. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
  3. Добавьте грецкие орехи и курагу.
  4. Затем всыпьте специи и подготовленную гречку. Разровняйте и залейте водой. Жидкости должно быть на два пальца выше поверхности крупы.
  5. Посолить, закрыть крышкой и готовить на слабом огне 40-45 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, что полезнее: гречка или киноа. "Сегодня" также писали, как вкусно приготовить гречку в мультиварке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня Как испечь соленое печенье с творогом Как приготовить жареную форель с зеленым салатом Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной
гречка плов рецепт как приготовить Григорий Герман постные рецепты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Муж Лолиты из Беларуси впервые ответил на обвинения в изменах
Муж Лолиты из Беларуси впервые ответил на обвинения в изменах