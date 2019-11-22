Как приготовить постный плов из гречки с грибами: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного гречневого плова от Григория Германа

Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и закончится в Сочельник, 6 января. Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сделайте вкусный плов из гречки по рецепту ведущего Григория Германа. Он готовится с добавлением овощей, грибов, орехов и кураги.

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Рецепт плова из гречки на плите

Плов из гречки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы

60 г моркови

100 г грибов

8 шт. кураги

60 г стеблей сельдерея

20 г грецких орехов

0.5 шт. репчатого лука

60 мл растительного масла

0.5 ч.л. приправы для плова

1 ч.л. молотой паприки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Для начала нарежьте грибы, лук, морковь и сельдерей. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Добавьте грецкие орехи и курагу. Затем всыпьте специи и подготовленную гречку. Разровняйте и залейте водой. Жидкости должно быть на два пальца выше поверхности крупы. Посолить, закрыть крышкой и готовить на слабом огне 40-45 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, что полезнее: гречка или киноа. "Сегодня" также писали, как вкусно приготовить гречку в мультиварке.

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