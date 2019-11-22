Как приготовить постный плов из гречки с грибами: пошаговый рецепт
Рецепт вкусного гречневого плова от Григория Германа
Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и закончится в Сочельник, 6 января. Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сделайте вкусный плов из гречки по рецепту ведущего Григория Германа. Он готовится с добавлением овощей, грибов, орехов и кураги.
Рецепт плова из гречки на плите
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы
- 60 г моркови
- 100 г грибов
- 8 шт. кураги
- 60 г стеблей сельдерея
- 20 г грецких орехов
- 0.5 шт. репчатого лука
- 60 мл растительного масла
- 0.5 ч.л. приправы для плова
- 1 ч.л. молотой паприки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Для начала нарежьте грибы, лук, морковь и сельдерей.
- Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
- Добавьте грецкие орехи и курагу.
- Затем всыпьте специи и подготовленную гречку. Разровняйте и залейте водой. Жидкости должно быть на два пальца выше поверхности крупы.
- Посолить, закрыть крышкой и готовить на слабом огне 40-45 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, что полезнее: гречка или киноа. "Сегодня" также писали, как вкусно приготовить гречку в мультиварке.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня Как испечь соленое печенье с творогом Как приготовить жареную форель с зеленым салатом Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной
Источник: Сегодня