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Как приготовить постный томатный суп с базиликом

Этот рецепт супа подойдет вегетарианцам и веганам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Суп-пюре из томатов
Суп-пюре из томатов
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца, зато разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.

Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный суп:

Приготовить быстрый постный суп можно практически из всего, что есть у вас в доме. Например, из томатов, консервированных в собственном соку.

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Постный томатный суп: рецепт с фото

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 36 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Томаты с собственном соку – 1 банка
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Базилик – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
  2. Добавьте в кастрюлю с луком томаты с соком. Влейте немного горячей воды, посолите и поперчите.
  3. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
  4. Перелейте суп в блендер и взбейте до однородного состояния, добавив пару листочков базилика.

Как подавать постный томатный суп

Перелейте суп в тарелку, украсьте солеными крекерами и базиликом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный банановый кекс с семечками. Мы также рассказывали, как приготовить постные салаты из свеклы.

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Источник: Сегодня
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