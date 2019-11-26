Как приготовить постный томатный суп с базиликом
Этот рецепт супа подойдет вегетарианцам и веганам
Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца, зато разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.
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Приготовить быстрый постный суп можно практически из всего, что есть у вас в доме. Например, из томатов, консервированных в собственном соку.
Постный томатный суп: рецепт с фото
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 36 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Томаты с собственном соку – 1 банка
- Луковица – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – по вкусу
- Базилик – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
- Добавьте в кастрюлю с луком томаты с соком. Влейте немного горячей воды, посолите и поперчите.
- Доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
- Перелейте суп в блендер и взбейте до однородного состояния, добавив пару листочков базилика.
Как подавать постный томатный суп
Перелейте суп в тарелку, украсьте солеными крекерами и базиликом.
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