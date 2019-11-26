Как приготовить постный томатный суп с базиликом

Этот рецепт супа подойдет вегетарианцам и веганам

Суп-пюре из томатов Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время нельзя есть мясо, молоко и яйца, зато разрешены овощи, фрукты, грибы, бобовые и крупы.

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Приготовить быстрый постный суп можно практически из всего, что есть у вас в доме. Например, из томатов, консервированных в собственном соку.

Постный томатный суп: рецепт с фото

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

36 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Томаты с собственном соку – 1 банка

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – по вкусу

Базилик – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Добавьте в кастрюлю с луком томаты с соком. Влейте немного горячей воды, посолите и поперчите. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты. Перелейте суп в блендер и взбейте до однородного состояния, добавив пару листочков базилика.

Как подавать постный томатный суп

Перелейте суп в тарелку, украсьте солеными крекерами и базиликом.

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