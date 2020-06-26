Как приготовить праздничный мясной рулет в духовке
Рецепт рулета из фарша с вареными яйцами, беконом и овощами
Мясной рулет с беконом и яйцом – простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Фарш для него можно использовать говяжий или смешанный, а бекон заменить прошутто.
Лучшее дополнение к мясному рулету – салат из свежих овощей и картофель. Из соусов подойдут кетчуп и горчичный.
Мясной рулет в духовке
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Калорийность:
- 193 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г хлеба для сэндвичей, нарезанного
- 1 кг говяжьего фарша
- 5 вареных яиц
- 1 сырое яйцо
- 3 ч.л. без горки соли
- 3 зубчика чеснока
- 2 ч.л. эстрагона
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. молотого перца
- 1 луковица
- 2 сладких перца
- 2 моркови, очищенные и нарезанные на кусочки
- 4-6 ст.л. оливкового масла
- 14 ломтиков бекона
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- В кухонный комбайн сложите ломтики хлеба, 1 зубчик чеснока, ложку эстрагона, паприку, молотый перец и 2 столовые ложки оливкового масла. Взбивайте, пока вы не получите смесь, которая напоминает грубые сухари.
- Выложите на противень и запекайте в течение 10 минут, пока не станет золотистой и хрустящей. Достаньте из духовки. Оставьте печь включенной.
- Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите.
- В блендер добавьте лук, красный перец, 2 зубчика чеснока и морковь. Измельчите до получения грубого пюре.
- Разогрейте в сковороде немного оливкового масла и обжарьте овощи в течение нескольких минут, пока они не карамелизуются и их объем не уменьшится на треть. Остудите.
- Положите мясной фарш в миску. Добавьте хлебную смесь, тушеные овощи, соль и дополнительный эстрагон. Взбейте вилкой и добавьте сырое яйцо. Перемешайте до получения однородной массы.
- Выложите ломтики бекона внахлест на дно и по бокам прямоугольной формы.
- Положите половину мясной смеси поверх бекона, стараясь не сдвинуть ломтики. Слегка утрамбуйте руками.
- Посыпьте вареные яйца мукой и выложите их в ряд по центру.
- Распределите сверху мясной фарш и накройте свободными краями бекона.
- Запекайте в течение 50 минут. Выньте из духовки и переверните рулет. Если вам нравится хрустящий бекон, вы можете вернуть рулет в духовку, чтобы он подрумянился.
Как подавать мясной рулет
Дайте остыть и подавайте с пюре или запеченным дольками картофелем.
Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:
Напомним, ранее мы делились рецептом рулета из слоеного теста со шпинатом и ветчиной.
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