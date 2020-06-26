Как приготовить праздничный мясной рулет в духовке

Рецепт рулета из фарша с вареными яйцами, беконом и овощами

Мясной рулет с беконом и яйцом – простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Фарш для него можно использовать говяжий или смешанный, а бекон заменить прошутто.

Лучшее дополнение к мясному рулету – салат из свежих овощей и картофель. Из соусов подойдут кетчуп и горчичный.

Мясной рулет в духовке

Рулет с беконом и яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Калорийность:

193 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г хлеба для сэндвичей, нарезанного

1 кг говяжьего фарша

5 вареных яиц

1 сырое яйцо

3 ч.л. без горки соли

3 зубчика чеснока

2 ч.л. эстрагона

1 ч.л. паприки

1 ч.л. молотого перца

1 луковица

2 сладких перца

2 моркови, очищенные и нарезанные на кусочки

4-6 ст.л. оливкового масла

14 ломтиков бекона

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. В кухонный комбайн сложите ломтики хлеба, 1 зубчик чеснока, ложку эстрагона, паприку, молотый перец и 2 столовые ложки оливкового масла. Взбивайте, пока вы не получите смесь, которая напоминает грубые сухари. Выложите на противень и запекайте в течение 10 минут, пока не станет золотистой и хрустящей. Достаньте из духовки. Оставьте печь включенной. Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. В блендер добавьте лук, красный перец, 2 зубчика чеснока и морковь. Измельчите до получения грубого пюре. Разогрейте в сковороде немного оливкового масла и обжарьте овощи в течение нескольких минут, пока они не карамелизуются и их объем не уменьшится на треть. Остудите. Положите мясной фарш в миску. Добавьте хлебную смесь, тушеные овощи, соль и дополнительный эстрагон. Взбейте вилкой и добавьте сырое яйцо. Перемешайте до получения однородной массы. Выложите ломтики бекона внахлест на дно и по бокам прямоугольной формы. Положите половину мясной смеси поверх бекона, стараясь не сдвинуть ломтики. Слегка утрамбуйте руками. Посыпьте вареные яйца мукой и выложите их в ряд по центру. Распределите сверху мясной фарш и накройте свободными краями бекона. Запекайте в течение 50 минут. Выньте из духовки и переверните рулет. Если вам нравится хрустящий бекон, вы можете вернуть рулет в духовку, чтобы он подрумянился.

Как подавать мясной рулет

Дайте остыть и подавайте с пюре или запеченным дольками картофелем.

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Напомним, ранее мы делились рецептом рулета из слоеного теста со шпинатом и ветчиной.

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