Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить праздничный мясной рулет в духовке

Сегодня, 08:58

Рецепт рулета из фарша с вареными яйцами, беконом и овощами

Мясной рулет с беконом и яйцом – простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Фарш для него можно использовать говяжий или смешанный, а бекон заменить прошутто.

Лучшее дополнение к мясному рулету – салат из свежих овощей и картофель. Из соусов подойдут кетчуп и горчичный.

Мясной рулет в духовке

Рулет с беконом и яйцом
Рулет с беконом и яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Калорийность:

  • 193 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г хлеба для сэндвичей, нарезанного
  • 1 кг говяжьего фарша
  • 5 вареных яиц
  • 1 сырое яйцо
  • 3 ч.л. без горки соли
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ч.л. эстрагона
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 ч.л. молотого перца
  • 1 луковица
  • 2 сладких перца
  • 2 моркови, очищенные и нарезанные на кусочки
  • 4-6 ст.л. оливкового масла
  • 14 ломтиков бекона

Читайте также:
Рецепт вкусного домашнего бургера с говяжьей котлетой и беконом

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. В кухонный комбайн сложите ломтики хлеба, 1 зубчик чеснока, ложку эстрагона, паприку, молотый перец и 2 столовые ложки оливкового масла. Взбивайте, пока вы не получите смесь, которая напоминает грубые сухари.
  3. Выложите на противень и запекайте в течение 10 минут, пока не станет золотистой и хрустящей. Достаньте из духовки. Оставьте печь включенной.
  4. Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите.
  5. В блендер добавьте лук, красный перец, 2 зубчика чеснока и морковь. Измельчите до получения грубого пюре.
  6. Разогрейте в сковороде немного оливкового масла и обжарьте овощи в течение нескольких минут, пока они не карамелизуются и их объем не уменьшится на треть. Остудите.
  7. Положите мясной фарш в миску. Добавьте хлебную смесь, тушеные овощи, соль и дополнительный эстрагон. Взбейте вилкой и добавьте сырое яйцо. Перемешайте до получения однородной массы.
  8. Выложите ломтики бекона внахлест на дно и по бокам прямоугольной формы.
  9. Положите половину мясной смеси поверх бекона, стараясь не сдвинуть ломтики. Слегка утрамбуйте руками.
  10. Посыпьте вареные яйца мукой и выложите их в ряд по центру.
  11. Распределите сверху мясной фарш и накройте свободными краями бекона.
  12. Запекайте в течение 50 минут. Выньте из духовки и переверните рулет. Если вам нравится хрустящий бекон, вы можете вернуть рулет в духовку, чтобы он подрумянился.

Как подавать мясной рулет

Дайте остыть и подавайте с пюре или запеченным дольками картофелем.

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Напомним, ранее мы делились рецептом рулета из слоеного теста со шпинатом и ветчиной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе Рецепт аппетитных овощных оладий с фетой в духовке Рецепт сытных блинов с ветчиной и сыром Рецепт необычной окрошки на айране с курицей
мясо рецепт яйцо бекон фарш рулет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности

Популярные статьи

Вчера, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

24 июняТехно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

24 июняШоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

24 июняШоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

24 июняTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

24 июняFun

Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

24 июняТехно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

24 июняWellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

24 июняFood

Как приготовить классический соус бешамель

24 июняFun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

23 июняFun

Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

23 июняАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

23 июняWellness

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

23 июняШоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

23 июняFood

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Собчак оказалась в больнице со сломанным носом
Собчак оказалась в больнице со сломанным носом
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять