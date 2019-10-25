Как приготовить простой салат с колбасой, сыром и помидорами
Быстрый рецепт салата с колбасой
Салат из колбасы, сыра и свежих помидоров – что может быть проще? Он сытный, вкусный и очень простой в приготовлении.
Смотрите видео, как приготовить салат из пасты:
Салат заправляется смесью сметаны, чеснока и зелени. Его можно подать в одной большой салатнице или в порционных креманках.
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Салат из колбасы, помидоров и сыра
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 318 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Колбаса копченая или ветчина – 300 г
- Сыр – 200 г
- Помидоры – 3-4 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Зелень – несколько веточек
- Соль, перец – по вкусу
- Сметана – 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Колбасу очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками.
- Сыр нарезать кубиками такого же размера.
- Помидоры промыть и нарезать маленькими кубиками. Желательно, чтобы кубики колбасы, сыра и помидоров были одного размера.
- Зелень можно взять по желанию. Сюда подойдет зеленый лук, или зелень укропа и петрушки. Промыть зелень и немного обсушить. Мелко нашинковать.
- Все подготовленные компоненты положить в одну посуду и перемешать.
- Зубчики чеснока почистить и выдавить через пресс. Сметану перемешать с давленым чесноком и выложить на салат сверху. Перемешать перед подачей.
Как выбрать качественную колбасу
- В составе продукта все ингредиенты перечисляются в определенном порядке: по мере уменьшения их веса в рецепте. Поэтому, в колбасе в самом начале должны идти мясные компоненты – свинина, говядина, шпик. Плохо, если к ним добавляют всякие заменители мяса. Кроме сои (часто ее указывают как растительный белок) и каррагинана, это может быть и крахмал – он тоже связывает воду и позволяет экономить на мясе;
- Обязательно проверяйте условия хранения колбас по месту их продажи. Если они продаются при плохих условиях, то лучше не надеется на их высокое качество и свежесть;
- Цвет у качественной колбасы не может быть ярким. Это признак искусственных добавок;
- Консистенция копченых колбас должна быть плотной, вареных и полукопченых – менее плотная, но упругая и не рыхлая.
- У хорошей колбасы аромат скорее легкий, чем резкий. А во вкусе не должно быть признаков затхлости или кисловатости.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить солянку с копченостями. "Сегодня" также делились рецептом окрошки с вареной колбасой.
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Источник: Сегодня