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Как приготовить простой салат с колбасой, сыром и помидорами

Быстрый рецепт салата с колбасой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Салат с копченой колбасой и помидорами
Салат с копченой колбасой и помидорами
Фото: Depositphotos

Салат из колбасы, сыра и свежих помидоров – что может быть проще? Он сытный, вкусный и очень простой в приготовлении.

Смотрите видео, как приготовить салат из пасты:

Салат заправляется смесью сметаны, чеснока и зелени. Его можно подать в одной большой салатнице или в порционных креманках.

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Салат из колбасы, помидоров и сыра

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 318 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Колбаса копченая или ветчина – 300 г
  • Сыр – 200 г
  • Помидоры – 3-4 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Зелень – несколько веточек
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сметана – 4 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Колбасу очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками.
  2. Сыр нарезать кубиками такого же размера.
  3. Помидоры промыть и нарезать маленькими кубиками. Желательно, чтобы кубики колбасы, сыра и помидоров были одного размера.
  4. Зелень можно взять по желанию. Сюда подойдет зеленый лук, или зелень укропа и петрушки. Промыть зелень и немного обсушить. Мелко нашинковать.
  5. Все подготовленные компоненты положить в одну посуду и перемешать.
  6. Зубчики чеснока почистить и выдавить через пресс. Сметану перемешать с давленым чесноком и выложить на салат сверху. Перемешать перед подачей.

Как выбрать качественную колбасу

  • В составе продукта все ингредиенты перечисляются в определенном порядке: по мере уменьшения их веса в рецепте. Поэтому, в колбасе в самом начале должны идти мясные компоненты – свинина, говядина, шпик. Плохо, если к ним добавляют всякие заменители мяса. Кроме сои (часто ее указывают как растительный белок) и каррагинана, это может быть и крахмал – он тоже связывает воду и позволяет экономить на мясе;
  • Обязательно проверяйте условия хранения колбас по месту их продажи. Если они продаются при плохих условиях, то лучше не надеется на их высокое качество и свежесть;
  • Цвет у качественной колбасы не может быть ярким. Это признак искусственных добавок;
  • Консистенция копченых колбас должна быть плотной, вареных и полукопченых – менее плотная, но упругая и не рыхлая.
  • У хорошей колбасы аромат скорее легкий, чем резкий. А во вкусе не должно быть признаков затхлости или кисловатости.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить солянку с копченостями. "Сегодня" также делились рецептом окрошки с вареной колбасой.

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Источник: Сегодня
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