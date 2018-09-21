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Как приготовить пряный морковный кекс с глазурью

Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра – вкусный и простой десерт американской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Морковный кекс Фото: freepik.com
Морковный кекс Фото: freepik.com

Чтобы сделать вкус кекса более насыщенным, вы можете добавить в тесто горсть поджаренных и порубленных орехов. Кроме этого, колотыми орешками или лимонной цедрой можно украсить глазурь.

Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра

Ингредиенты:

  • 400 г моркови
  • 250 г муки
  • 250 г мягкого сливочного масла
  • 200 г сахара (желательно коричневого)
  • 4 яйца
  • 2 ч.л.разрыхлителя
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ч.л. корицы
  • щепотка мускатного ореха (молотого)
  • 1 ч.л. соли

Для глазури:

  • 1 упаковка сливочного сыра
  • 60 г сахарной пудры
  • 60 г сливочного масла (растопленного)
  • лимонный сок
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Рецепт приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов. Очистите морковь и натрите на терке.
  2. Взбейте миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, добавьте по желанию экстракт ванили. Потом по одному добавьте яйца и взбейте до однородности.
  3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и мускатный орех. Всыпьте сухие ингредиенты к яичной смеси, хорошо перемешайте. Добавьте в смесь тертую морковь.
  4. Смажьте форму для пирога или для кекса, переложите туда тесто и выпекайте 40-50 минут или до того, как полностью пропечется. Проверьте зубочисткой.
  5. Для глазури смешайте сливочный сыр, растопленное масло и лимонный сок, постепенно всыпьте сахарную пудру. Покройте остывший кекс.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями.  Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:


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Источник: "Сегодня"
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