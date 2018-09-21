Как приготовить пряный морковный кекс с глазурью

Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра – вкусный и простой десерт американской кухни

Морковный кекс Фото: freepik.com

Чтобы сделать вкус кекса более насыщенным, вы можете добавить в тесто горсть поджаренных и порубленных орехов. Кроме этого, колотыми орешками или лимонной цедрой можно украсить глазурь.

Морковный кекс с глазурью из сливочного сыра

Ингредиенты:

400 г моркови

250 г муки

250 г мягкого сливочного масла

200 г сахара (желательно коричневого)

4 яйца

2 ч.л.разрыхлителя

1 ч.л. соды

1 ч.л. корицы

щепотка мускатного ореха (молотого)

1 ч.л. соли

Для глазури:

1 упаковка сливочного сыра

60 г сахарной пудры

60 г сливочного масла (растопленного)

лимонный сок

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Рецепт приготовления:

Нагрейте духовку до 180 градусов. Очистите морковь и натрите на терке. Взбейте миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, добавьте по желанию экстракт ванили. Потом по одному добавьте яйца и взбейте до однородности. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и мускатный орех. Всыпьте сухие ингредиенты к яичной смеси, хорошо перемешайте. Добавьте в смесь тертую морковь. Смажьте форму для пирога или для кекса, переложите туда тесто и выпекайте 40-50 минут или до того, как полностью пропечется. Проверьте зубочисткой. Для глазури смешайте сливочный сыр, растопленное масло и лимонный сок, постепенно всыпьте сахарную пудру. Покройте остывший кекс.

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