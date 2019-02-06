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Как приготовить растительное молоко: простой рецепт от Аниты Луценко

Спортсменка и фитнес-тренер рассказала, как сделать молоко из орехов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Анита Луценко готовит молоко из орехов Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко готовит молоко из орехов
Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко на своей странице в Instagram призналась, что отдает предпочтение растительному молоку, которое готовит из орехов. Как и коровье молоко, оно содержит витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью. 

Миндальное молоко Фото: instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер рассказала, что предварительно замачивает орехи в воде, оставляя их ночь. Затем бросает горсть (один вид или микс) в мощный блендер и заливает полным стаканом воды (Анита любит, когда вода слегка теплая). Потом измельчает до получения однородной массы. Готовое растительное молоко можно процедить через ситечко.

"На нем можно сварить овсянку, например. Заливаю после того, как сварилась, и немного держу на огне. Потом снимаю, чтобы пропиталась. Можно пить просто отдельно. А можно добавить в теплое молоко мед, кокосовый сахар или сироп топинамбура", – посоветовала Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, что делать, если очень хочется сладкого. Тренер также поделилась, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.

Смотрите видео и узнайте, почему пить молоко в Украине может быть опасно:

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Источник: Сегодня
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