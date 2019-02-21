Как приготовить разрыхлитель в домашних условиях

Узнайте, чем можно заменить разрыхлитель в выпечке

Разрыхлитель можно сделать самому Фото: freepik.com

Разрыхлитель – обязательный ингредиент многих видов выпечки. Он создает пузырьки воздуха в тесте, позволяя ему хорошо подняться и стать пышным. Но несмотря на то, что разрыхлитель продается в любом супермаркете, бывает так, что во время приготовления очередного пирога вы обнаруживаете, что пекарского порошка под рукой нет. Это не повод расстраиваться, ведь сделать разрыхлитель можно в домашних условиях.

Домашний разрыхлитель с мукой

Ингредиенты:

120 г муки

50 г пищевой соды

30 г мелкой лимонной кислоты

сухая банка с плотно закручивающейся крышкой

Все ингредиенты тщательно смешать и хранить вдали от влажных мест. Использовать в той дозировке, что указана в рецепте.

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Домашний разрыхлитель с крахмалом

Ингредиенты:

1 ст.л. (14 г) соды

2 ст.л. (28 г) лимонной кислоты

1 1/2 ст.л. (11 г) крахмала

Тщательно перемешать все ингредиенты и пересыпать в баночку с крышкой.

Чтобы равномерно распределить разрыхлитель в тесте, просейте разрыхлитель вместе с мукой, можно даже несколько раз. Или хорошо перемешайте сухие ингредиенты венчиком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно использовать соду в быту. Кроме этого, мы делились рецептами шипучки из соды от похмелья.

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