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Как приготовить разрыхлитель в домашних условиях

Узнайте, чем можно заменить разрыхлитель в выпечке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Разрыхлитель можно сделать самому
Разрыхлитель можно сделать самому
Фото: freepik.com

Разрыхлитель – обязательный ингредиент многих видов выпечки. Он создает пузырьки воздуха в тесте, позволяя ему хорошо подняться и стать пышным. Но несмотря на то, что разрыхлитель продается в любом супермаркете, бывает так, что во время приготовления очередного пирога вы обнаруживаете, что пекарского порошка под рукой нет. Это не повод расстраиваться, ведь сделать разрыхлитель можно в домашних условиях.

Домашний разрыхлитель с мукой

Ингредиенты:

  • 120 г муки
  • 50 г пищевой соды
  • 30 г мелкой лимонной кислоты
  • сухая банка с плотно закручивающейся крышкой

Все ингредиенты тщательно смешать и хранить вдали от влажных мест. Использовать в той дозировке, что указана в рецепте.

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Домашний разрыхлитель с крахмалом

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. (14 г) соды
  • 2 ст.л. (28 г) лимонной кислоты
  • 1 1/2  ст.л. (11 г) крахмала

Тщательно перемешать все ингредиенты и пересыпать в баночку с крышкой.

Чтобы равномерно распределить разрыхлитель в тесте, просейте разрыхлитель вместе с мукой, можно даже несколько раз. Или хорошо перемешайте сухие ингредиенты венчиком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно использовать соду в быту. Кроме этого, мы делились рецептами шипучки из соды от похмелья.

Смотрите видео, как сделать ароматизированную соль для ванны:

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Источник: Сегодня
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