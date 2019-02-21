Как приготовить разрыхлитель в домашних условиях
Узнайте, чем можно заменить разрыхлитель в выпечке
Разрыхлитель – обязательный ингредиент многих видов выпечки. Он создает пузырьки воздуха в тесте, позволяя ему хорошо подняться и стать пышным. Но несмотря на то, что разрыхлитель продается в любом супермаркете, бывает так, что во время приготовления очередного пирога вы обнаруживаете, что пекарского порошка под рукой нет. Это не повод расстраиваться, ведь сделать разрыхлитель можно в домашних условиях.
Домашний разрыхлитель с мукой
Ингредиенты:
- 120 г муки
- 50 г пищевой соды
- 30 г мелкой лимонной кислоты
- сухая банка с плотно закручивающейся крышкой
Все ингредиенты тщательно смешать и хранить вдали от влажных мест. Использовать в той дозировке, что указана в рецепте.
Домашний разрыхлитель с крахмалом
Ингредиенты:
- 1 ст.л. (14 г) соды
- 2 ст.л. (28 г) лимонной кислоты
- 1 1/2 ст.л. (11 г) крахмала
Тщательно перемешать все ингредиенты и пересыпать в баночку с крышкой.
Чтобы равномерно распределить разрыхлитель в тесте, просейте разрыхлитель вместе с мукой, можно даже несколько раз. Или хорошо перемешайте сухие ингредиенты венчиком.
Напомним, ранее мы рассказывали, как можно использовать соду в быту. Кроме этого, мы делились рецептами шипучки из соды от похмелья.
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