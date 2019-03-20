Как приготовить рис для суши и роллов

Чтобы суши не разваливались и хорошо держали форму, рис должен быть клейким

Как сварить рис для суши Фото: Pixabay

Ключевым ингредиентом суши является рис. Существует несколько способов приготовления риса для суши, но все они результатом имеют готовый рис. Поэтому рассмотрим один из способов, для новичков этого будет более чем достаточно.

Начните с промывки риса. Раньше рис необходимо было промывать для того, чтобы удалить тальк, который использовался для обработки риса. Теперь рис обрабатывают крахмалом, получаемым из зерновых, и промывка по сути не является обязательной, но у кого-то рис получается более удачно, если его промыть. Промывать рис не сложно: насыпьте в большую миску необходимое количество риса (около 2 чашек), заполните миску до половины водой и рукой мешайте содержимое миски, после чего аккуратно слейте воду и повторите процедуру до тех пор, пока сливаемая вода не станет почти прозрачной.



Соотношение риса и воды при готовке составляет 1:1. При приготовлении риса для суши в домашних условиях обычно берется 2 чашки риса на две чашки воды. Если у вас есть возможность, оставьте рис полежать в воде 20-30 минут перед тем, как приступить к готовке, опять же это не обязательно. Засыпьте рис в кастрюлю и добавьте воду, доведите до кипения. Установите конфорку на минимальный огонь.



Закройте кастрюлю крышкой и оставьте готовиться еще 10 минут. Выключите плиту и оставьте рис доготавливаться в кастрюле под крышкой еще 20 минут.

Каким бы методом для приготовления риса вы ни пользовались, пока он готовится, займитесь приготовлением уксуса для суши.

Рис для суши и роллов должен быть клейким Фото: Pixabay

Ингредиенты рассчитаны на все те же чашки риса, которые условно пока что находятся в кастрюле:

Четверть чашки рисового уксуса;

2 столовые лодки сахара;

1 чайная ложка соли.

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и нагрейте их для того, чтобы соль и сахар растворились. Сахар в данной смеси призван смягчить остроту уксуса, тогда как соль раскрывает вкус уксуса, снижая сладость.



Итак, как только ваш рис готов, выложите его в крупную миску для того, чтобы он остыл. Равномерно разбрызгайте полученную уксусную смесь над всем рисом и аккуратно перемешайте рис деревянной лопаточкой. Избегайте пользоваться металлическими ложками, поскольку они изменяют вкус риса.



При перемешивании будьте осторожны и не разламывайте лопаточной крупинки риса и не мешайте слишком уж сильно. После всего этого остудите рис до комнатной температуры с помощью веера или другой тарелки рис станет блестящим и глянцевым, оставаясь при этом липким. Если вы не остудите рис, то при дальнейшем его использовании изломаете зерна.

Как сделать тезу

Тезу – важный ингредиент при приготовлении суши. Многие новички почему-то боятся брать готовый рис непосредственно руками и пользуются для этого деревянной ложечкой. Однако, управляться рисом лучше всего руками, а лучший способ не позволить рису прилипать к рукам – использовать тезу. Тезу – простая в приготовлении смесь одной части уксуса и одной части воды. Обработав тезу руки, обмакните в тезу салфетку, чтобы протирать нож после того, как вы сделаете и нарежете несколько роллов.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить роллы Филадельфия. Также мы писали о суширитто – гибриде суши и буррито.

Смотрите видео, как есть суши, чтобы не отравиться:

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