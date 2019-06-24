Как приготовить рис с замороженными овощами: пошаговый рецепт

Рис на сковороде с замороженной овощной смесью готовится очень просто

Рис с замороженной овощной смесью Фото: Depositphotos

Рис с овощами еще называют вегетарианским пловом. Зимой его можно готовить с замороженными овощами, а летом – со свежими. Кроме этого, вы можете использовать готовые овощные смеси – так получится сэкономить массу времени.

Смотрите видео, как приготовить рис с овощами и креветками по рецепту Алексея Суханова:

Рис замороженными овощами на сковороде

Ингредиенты:

Рис басмати или другой длиннозернистый – 200 г

Оливковое масло – 1 ст.л.

Чеснок – 1-2 зубчика

Смесь овощей – 400 г

Соль, смесь молотых перцев

Смесь сушеных трав

Овощной бульон – 200 мл

Читайте также Как правильно варить рис

Рецепт приготовления:

Рис тщательно промыть и сложить в кастрюлю. Залить водой в пропорции 1:2, посолить и отварить до готовности. Разогреть в сковороде или воке оливковое масло. Очистить и мелко порубить чеснок, обжарить в масле до появления аромата. Добавить на сковородку замороженную смесь овощей, перемешать. Посолить, поперчить и посыпать сушеными травами. Готовить овощи на сильном огне в течение 10 минут, не забывая помешивать. Далее влить полстакана овощного бульона (или кипятка), накрыть крышкой, уменьшить нагрев и тушить до готовности овощей. Для этого понадобится примерно 15-20 минут. Нужно, чтобы вся лишняя жидкость выпарилась. Смешать отварной рис с овощами, проверить на специи. При необходимости добавить немного жидкости. Прогреть все вместе под крышкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов из свинины в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как варить рис для суши.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram