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Как приготовить рис с замороженными овощами: пошаговый рецепт

Рис на сковороде с замороженной овощной смесью готовится очень просто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Рис с замороженной овощной смесью
Рис с замороженной овощной смесью
Фото: Depositphotos

Рис с овощами еще называют вегетарианским пловом. Зимой его можно готовить с замороженными овощами, а летом – со свежими. Кроме этого, вы можете использовать готовые овощные смеси – так получится сэкономить массу времени.

Смотрите видео, как приготовить рис с овощами и креветками по рецепту Алексея Суханова:

Рис замороженными овощами на сковороде

Ингредиенты:

  • Рис басмати или другой длиннозернистый – 200 г 
  • Оливковое масло – 1 ст.л. 
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Смесь овощей – 400 г 
  • Соль, смесь молотых перцев
  • Смесь сушеных трав 
  • Овощной бульон – 200 мл

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Рецепт приготовления:

  1. Рис тщательно промыть и сложить в кастрюлю. Залить водой в пропорции 1:2, посолить и отварить до готовности. 
  2. Разогреть в сковороде или воке оливковое масло. Очистить и мелко порубить чеснок, обжарить в масле до появления аромата.
  3. Добавить на сковородку замороженную смесь овощей, перемешать. Посолить, поперчить и посыпать сушеными травами.
  4. Готовить овощи на сильном огне в течение 10 минут, не забывая помешивать. Далее влить полстакана овощного бульона (или кипятка), накрыть крышкой, уменьшить нагрев и тушить до готовности овощей. Для этого понадобится примерно 15-20 минут. Нужно, чтобы вся лишняя жидкость выпарилась.
  5. Смешать отварной рис с овощами, проверить на специи. При необходимости добавить немного жидкости. Прогреть все вместе под крышкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов из свинины в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как варить рис для суши.

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Источник: Сегодня
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