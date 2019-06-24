Как приготовить рис с замороженными овощами: пошаговый рецепт
Рис на сковороде с замороженной овощной смесью готовится очень просто
Рис с овощами еще называют вегетарианским пловом. Зимой его можно готовить с замороженными овощами, а летом – со свежими. Кроме этого, вы можете использовать готовые овощные смеси – так получится сэкономить массу времени.
Смотрите видео, как приготовить рис с овощами и креветками по рецепту Алексея Суханова:
Рис замороженными овощами на сковороде
Ингредиенты:
- Рис басмати или другой длиннозернистый – 200 г
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Смесь овощей – 400 г
- Соль, смесь молотых перцев
- Смесь сушеных трав
- Овощной бульон – 200 мл
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Рецепт приготовления:
- Рис тщательно промыть и сложить в кастрюлю. Залить водой в пропорции 1:2, посолить и отварить до готовности.
- Разогреть в сковороде или воке оливковое масло. Очистить и мелко порубить чеснок, обжарить в масле до появления аромата.
- Добавить на сковородку замороженную смесь овощей, перемешать. Посолить, поперчить и посыпать сушеными травами.
- Готовить овощи на сильном огне в течение 10 минут, не забывая помешивать. Далее влить полстакана овощного бульона (или кипятка), накрыть крышкой, уменьшить нагрев и тушить до готовности овощей. Для этого понадобится примерно 15-20 минут. Нужно, чтобы вся лишняя жидкость выпарилась.
- Смешать отварной рис с овощами, проверить на специи. При необходимости добавить немного жидкости. Прогреть все вместе под крышкой.
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Источник: Сегодня