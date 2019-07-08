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Как приготовить рисовую лапшу с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Рецепт стеклянной лапши с замороженными овощами и куриной грудкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Стеклянная лапша с курица
Стеклянная лапша с курица
Фото: Pixabay

Лапша с курицей по-китайски готовится очень просто. Вам нужно будет быстро обжарить филе и замороженные овощи, после чего смешать их с предварительно замоченной стеклянной лапшой. В идеале, понадобится вок или широкая сковорода с толстым дном.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Стеклянная лапша с овощами и курицей

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе
  • Набор замороженных овощей "Азиатская смесь"
  • 300 г стеклянной лапши (фунчозы)
  • Зеленый лук
  • Кинза

Для соуса: 

  • 3 ст.л. кунжутного масла
  • 5-6 ст.л. соевого соуса
  • 1-2 ст.л. тертого свежего имбиря
  • 3 зубчика чеснока
  • Перец чили, очищенный от семян

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Рецепт приготовления:

  1. Поджарить куриное филе на сковороде гриль в течение 5-6 минут с каждой стороны. Время зависит от толщины филе.
  2. Завернуть в фольгу и дать "отдохнуть". Затем нарезать филе на ломтики.
  3. Залить стеклянную лапшу кипятком на 4-5 минут, сполоснуть в холодной воде. Или приготовить согласно инструкции на упаковке.
  4. Сбрызнуть вок кунжутным маслом, добавить замороженные овощи и тушить в течение 7-8 минут. Влить соус и перемешать.
  5. К овощам добавить лапшу, перемешать, потушить 1 минуту.
  6. Добавить курицу, снова перемешать и готовить еще 1 минуту. 
  7. Убрать с огня добавить мелко нарубленную зелень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить китайские пельмени с креветками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить карамелизированные фрукты по-китайски.

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Источник: Сегодня
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