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Как приготовить рисовый пудинг на топленом молоке

Рецепт классического пудинга из риса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Рисовый пудинг
Рисовый пудинг
Фото: Depositphotos

Рисовый пудинг готовится из круглозернистого риса, смешанного с водой или молоком, иногда с добавлением других ингредиентов. Обычно его подают на завтрак или на десерт. В последнем случае в блюдо добавляется подсластитель: сахар, мед, варенье или сгущенка.

Смотрите видео, как сварить вкусную тыквенную кашу:

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Рисовый пудинг на топленом молоке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 111 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 70 г риса
  • 500 мл топленого молока
  • 150 г сливок для взбивания 33-38%
  • 1 ст.л. сахара
  • Ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко.
  2. Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть.
  3. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть.
  4. Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв.

Как подавать пудинг

Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или молотой корицей.

Напомним, ранее мы делились рецептом пудинга с семенами чиа от Мирославы Ульяниной. "Сегодня" также рассказывали, как правильно варить рис.

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Источник: Сегодня
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