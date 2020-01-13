Как приготовить рисовый пудинг на топленом молоке

Рецепт классического пудинга из риса

Рисовый пудинг Фото: Depositphotos

Рисовый пудинг готовится из круглозернистого риса, смешанного с водой или молоком, иногда с добавлением других ингредиентов. Обычно его подают на завтрак или на десерт. В последнем случае в блюдо добавляется подсластитель: сахар, мед, варенье или сгущенка.

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Рисовый пудинг на топленом молоке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

111 ккал на 100 г

Ингредиенты:

70 г риса

500 мл топленого молока

150 г сливок для взбивания 33-38%

1 ст.л. сахара

Ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко. Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть. Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв.

Как подавать пудинг

Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или молотой корицей.

Напомним, ранее мы делились рецептом пудинга с семенами чиа от Мирославы Ульяниной. "Сегодня" также рассказывали, как правильно варить рис.

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