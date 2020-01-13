Как приготовить рисовый пудинг на топленом молоке
Рецепт классического пудинга из риса
Рисовый пудинг готовится из круглозернистого риса, смешанного с водой или молоком, иногда с добавлением других ингредиентов. Обычно его подают на завтрак или на десерт. В последнем случае в блюдо добавляется подсластитель: сахар, мед, варенье или сгущенка.
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Рисовый пудинг на топленом молоке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 111 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 70 г риса
- 500 мл топленого молока
- 150 г сливок для взбивания 33-38%
- 1 ст.л. сахара
- Ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
- Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко.
- Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть.
- В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть.
- Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв.
Как подавать пудинг
Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или молотой корицей.
Напомним, ранее мы делились рецептом пудинга с семенами чиа от Мирославы Ульяниной. "Сегодня" также рассказывали, как правильно варить рис.
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