Как приготовить роллы "Филадельфия" в домашних условиях

Пошаговый рецепт одного из самых популярных видов суши

Домашние роллы "Филадельфия" Фото: Depositphotos

Роллы "Филадельфия" были изобретены в США в 70-е годы прошлого века. Это блюдо получило свое название в честь популярного сливочного сыра.

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Мы покажем, как приготовить такие роллы на собственной кухне. Чтобы суши не разваливались и хорошо держали форму, рис нужно правильно отварить. Кстати, лосось не обязательно должен быть снаружи – оставьте такой вариант подачи профессиональным сушистам.

Роллы "Филадельфия"

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

141 ккал на 100 г

Ингредиенты на 4 порции:

2 стакана готового риса для суши

1/4 стакана рисового уксуса (60 мл)

4 листа нори

115 г слабосоленого или копченого лосося

115 г сливочного сыра

1 маленький огурец, нарезанный на брусочки

Способ приготовления:

Приправьте рис для суши уксусом, размешайте и остудите до комнатной температуры. На циновку положите один лист нори шероховатой стороной вверх. Намочите руки, возьмите горсть риса и положите его на край нори. Равномерно распределите рис по нори, не прижимая его слишком сильно. На рис выложите в ряд кусочки лосося, сливочный сыр и брусочки огурца. Помогая себе ковриком, сверните лист нори с начинкой в рулет. Придайте роллу круглую форму, плотно прижимая коврик руками. Перенесите рулет на разделочную доску и разрежьте его на шесть равных частей. Подавайте готовые роллы вместе с васаби и соевым соусом.

Смотрите фото, как заворачивать роллы "Филадельфия":

Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами Фото: Depositphotos 1/8

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