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Как приготовить роллы "Филадельфия" в домашних условиях

Пошаговый рецепт одного из самых популярных видов суши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Домашние роллы "Филадельфия"
Домашние роллы "Филадельфия"
Фото: Depositphotos

Роллы "Филадельфия" были изобретены в США в 70-е годы прошлого века. Это блюдо получило свое название в честь популярного сливочного сыра.

Смотрите видео, как не попасть в больницу из-за суши:

Мы покажем, как приготовить такие роллы на собственной кухне. Чтобы суши не разваливались и хорошо держали форму, рис нужно правильно отварить. Кстати, лосось не обязательно должен быть снаружи – оставьте такой вариант подачи профессиональным сушистам.

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Роллы "Филадельфия"

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты на 4 порции:

  • 2 стакана готового риса для суши
  • 1/4 стакана рисового уксуса (60 мл)
  • 4 листа нори
  • 115 г слабосоленого или копченого лосося
  • 115 г сливочного сыра
  • 1 маленький огурец, нарезанный на брусочки

Способ приготовления:

  1. Приправьте рис для суши уксусом, размешайте и остудите до комнатной температуры.
  2. На циновку положите один лист нори шероховатой стороной вверх.
  3. Намочите руки, возьмите горсть риса и положите его на край нори. Равномерно распределите рис по нори, не прижимая его слишком сильно.
  4. На рис выложите в ряд кусочки лосося, сливочный сыр и брусочки огурца.
  5. Помогая себе ковриком, сверните лист нори с начинкой в рулет. Придайте роллу круглую форму, плотно прижимая коврик руками.
  6. Перенесите рулет на разделочную доску и разрежьте его на шесть равных частей.
  7. Подавайте готовые роллы вместе с васаби и соевым соусом.

Смотрите фото, как заворачивать роллы "Филадельфия":

Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
Пошаговый рецепт суши с лососем и огурцами
Фото: Depositphotos
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Напомним, ранее мы рассказывали, почему японская кухня считается самой полезной.

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Источник: Сегодня
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