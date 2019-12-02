Как приготовить роллы "Филадельфия" в домашних условиях
Пошаговый рецепт одного из самых популярных видов суши
Роллы "Филадельфия" были изобретены в США в 70-е годы прошлого века. Это блюдо получило свое название в честь популярного сливочного сыра.
Смотрите видео, как не попасть в больницу из-за суши:
Мы покажем, как приготовить такие роллы на собственной кухне. Чтобы суши не разваливались и хорошо держали форму, рис нужно правильно отварить. Кстати, лосось не обязательно должен быть снаружи – оставьте такой вариант подачи профессиональным сушистам.
Читайте также:Как сделать маки-роллы с лососем и огурцом
Роллы "Филадельфия"
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты на 4 порции:
- 2 стакана готового риса для суши
- 1/4 стакана рисового уксуса (60 мл)
- 4 листа нори
- 115 г слабосоленого или копченого лосося
- 115 г сливочного сыра
- 1 маленький огурец, нарезанный на брусочки
Способ приготовления:
- Приправьте рис для суши уксусом, размешайте и остудите до комнатной температуры.
- На циновку положите один лист нори шероховатой стороной вверх.
- Намочите руки, возьмите горсть риса и положите его на край нори. Равномерно распределите рис по нори, не прижимая его слишком сильно.
- На рис выложите в ряд кусочки лосося, сливочный сыр и брусочки огурца.
- Помогая себе ковриком, сверните лист нори с начинкой в рулет. Придайте роллу круглую форму, плотно прижимая коврик руками.
- Перенесите рулет на разделочную доску и разрежьте его на шесть равных частей.
- Подавайте готовые роллы вместе с васаби и соевым соусом.
Смотрите фото, как заворачивать роллы "Филадельфия":
Напомним, ранее мы рассказывали, почему японская кухня считается самой полезной.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.