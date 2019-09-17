Как приготовить рулетики из баклажанов с грецким орехом и чесноком
Закуска из баклажанов с орехами и зеленю
Рулетики из баклажанов с орехами, зеленью и чесноком – это аппетитная закуска, которая готовится за считанные минуты. В классическом рецепте в ее состав входят только грецкие орехи, но мы рекомендуем добавить миндаль и фундук.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Перед приготовлением рулетиков баклажаны следует промыть, обрезать хвостики и нарезать длинными продольными пластинками – так они обжарятся равномернее. Кстати, баклажаны можно не только пожарить на сковороде, но и приготовить на электрическом гриле или запечь на противне в духовке.
Баклажанные рулетики с орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 5 зубчиков чеснока
- 1 пучок кинзы или петрушки
- 50 г грецких орехов
- 50 г миндаля
- 50 г фундука
- 2 ст. л. натурального йогурта
- Щепотка соли
- 2 ст. л. оливкового масла
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Способ приготовления:
- Баклажаны помыть и нарезать тонкими пластиками.
- Обжарить на оливковом масле с двух сторон по 1 минуте.
- Измельчить орехи.
- Добавить к орехам чеснок и зелень, перемешать, добавить йогурт (или майонез), немного посолить по вкусу.
- Нанести на ломтик баклажана ореховую начинку и свернуть рулетом. Закрепить при помощи деревянной шпажки.
- При подаче посыпать зернами граната и украсить зеленью.
Чем полезны баклажаны
- Регулярное употребление баклажанов помогает снизить уровень холестерина в крови.
- Баклажаны содержат витамины В и С, а также фосфор, железо, калий, кальций, магний и натрий.
- Рекомендованы при склонности к отекам, так как выводят из организма излишнюю жидкость.
- Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.
- Улучшают состояние кожи и предотвращают появление морщин.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.
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