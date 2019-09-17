Как приготовить рулетики из баклажанов с грецким орехом и чесноком

Закуска из баклажанов с орехами и зеленю

Баклажанные рулетики с орехами Фото: freepik.com

Рулетики из баклажанов с орехами, зеленью и чесноком – это аппетитная закуска, которая готовится за считанные минуты. В классическом рецепте в ее состав входят только грецкие орехи, но мы рекомендуем добавить миндаль и фундук.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Перед приготовлением рулетиков баклажаны следует промыть, обрезать хвостики и нарезать длинными продольными пластинками – так они обжарятся равномернее. Кстати, баклажаны можно не только пожарить на сковороде, но и приготовить на электрическом гриле или запечь на противне в духовке.

Баклажанные рулетики с орехами

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 баклажана

5 зубчиков чеснока

1 пучок кинзы или петрушки

50 г грецких орехов

50 г миндаля

50 г фундука

2 ст. л. натурального йогурта

Щепотка соли

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Баклажаны помыть и нарезать тонкими пластиками. Обжарить на оливковом масле с двух сторон по 1 минуте. Измельчить орехи. Добавить к орехам чеснок и зелень, перемешать, добавить йогурт (или майонез), немного посолить по вкусу. Нанести на ломтик баклажана ореховую начинку и свернуть рулетом. Закрепить при помощи деревянной шпажки. При подаче посыпать зернами граната и украсить зеленью.

Чем полезны баклажаны

Регулярное употребление баклажанов помогает снизить уровень холестерина в крови.

Баклажаны содержат витамины В и С, а также фосфор, железо, калий, кальций, магний и натрий.

Рекомендованы при склонности к отекам, так как выводят из организма излишнюю жидкость.

Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Улучшают состояние кожи и предотвращают появление морщин.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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