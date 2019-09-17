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Как приготовить рулетики из баклажанов с грецким орехом и чесноком

Закуска из баклажанов с орехами и зеленю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
Баклажанные рулетики с орехами
Баклажанные рулетики с орехами
Фото: freepik.com

Рулетики из баклажанов с орехами, зеленью и чесноком – это аппетитная закуска, которая готовится за считанные минуты. В классическом рецепте в ее состав входят только грецкие орехи, но мы рекомендуем добавить миндаль и фундук.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Перед приготовлением рулетиков баклажаны следует промыть, обрезать хвостики и нарезать длинными продольными пластинками – так они обжарятся равномернее. Кстати, баклажаны можно не только пожарить на сковороде, но и приготовить на электрическом гриле или запечь на противне в духовке.

Баклажанные рулетики с орехами

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 пучок кинзы или петрушки
  • 50 г грецких орехов
  • 50 г миндаля
  • 50 г фундука
  • 2 ст. л. натурального йогурта
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть и нарезать тонкими пластиками.
  2. Обжарить на оливковом масле с двух сторон по 1 минуте.
  3. Измельчить орехи.
  4. Добавить к орехам чеснок и зелень, перемешать, добавить йогурт (или майонез), немного посолить по вкусу.
  5. Нанести на ломтик баклажана ореховую начинку и свернуть рулетом. Закрепить при помощи деревянной шпажки.
  6. При подаче посыпать зернами граната и украсить зеленью.

Чем полезны баклажаны

  • Регулярное употребление баклажанов помогает снизить уровень холестерина в крови.
  • Баклажаны содержат витамины В и С, а также фосфор, железо, калий, кальций, магний и натрий.
  • Рекомендованы при склонности к отекам, так как выводят из организма излишнюю жидкость.
  • Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.
  • Улучшают состояние кожи и предотвращают появление морщин.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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