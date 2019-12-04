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Как приготовить рыбное филе с ананасами и овощами

Рецепт рыбы в кисло-сладком соусе по-тайски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Рыба с ананасами и овощами по-тайски
Рыба с ананасами и овощами по-тайски
Фото: Depositphotos

Рыбное филе в кисло-сладком соусе с ананасами и овощами – популярное блюдо тайской кухни. Несмотря на большой список ингредиентов, оно готовится очень просто.

Смотрите видео, как приготовить карпа по-азиатски:

Чтобы сэкономить время, вам нужно будет заранее нарезать все овощи и приготовить соус. К столу рыбу с ананасами лучше всего подавать вместе с отварным рисом.

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Рыбное филе с ананасами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 ч.л. томатной пасты
  • 1 ст.л. воды
  • 2 ст.л. рисового или белого уксуса
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. рыбного соуса
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. измельченного чеснока
  • 1/2 маленькой луковицы, крупно нарезанной
  • 1/4 среднего красного перца, нарезанного на квадратики со стороной 1 см
  • 1/2 маленького помидора, нарезанного на квадратики со стороной 1 см
  • Небольшой свежий огурец, нарезанный дольки толщиной 1 см
  • 1 чашка свежего или консервированного ананаса, нарезанного кусочки со стороной 1 см
  • 2 ст.л. воды
  • 1/2 ч.л крахмала
  • 1 ст.л. воды
  • 500 г рыбного филе
  • Отварной рис – для подачи

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте томатную пасту, 1 ст.л. воды, уксус, лимонный сок, сахар и рыбный соус.
  2. Разогрейте масло в воке или в большой сковороде на сильном огне. Добавьте чеснок и обжаривайте 30 секунд.
  3. Добавьте заранее приготовленный соус и, помешивая, тушите 1 минуту. Добавьте лук, перец, помидор, огурец и ананас. Тушите еще 1 минуту.
  4. Влейте 2 ст.л. воды и тушите 1 минуту.
  5. Растворите крахмал в 1 ст.л. воды, добавьте в вок. Тушите еще 1 минуту или пока соус слегка не загустеет. Снимите соус с огня и накройте, чтобы он не остыл.
  6. Обжарьте на гриле или на сковороде рыбу. Выложите рыбу на тарелки и полейте теплым соусом. Подавайте сразу вместе с отварными рисом.

Как сделать лимонный рис на гарнир

Ингредиенты:

  • 2 чашки риса басмати
  • 4 чашки воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Цедра 1/2 лимона
  • 1 головка чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Рис промыть до чистой воды.
  2. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
  3. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбное филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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