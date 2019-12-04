Как приготовить рыбное филе с ананасами и овощами

Рецепт рыбы в кисло-сладком соусе по-тайски

Рыба с ананасами и овощами по-тайски Фото: Depositphotos

Рыбное филе в кисло-сладком соусе с ананасами и овощами – популярное блюдо тайской кухни. Несмотря на большой список ингредиентов, оно готовится очень просто.

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Чтобы сэкономить время, вам нужно будет заранее нарезать все овощи и приготовить соус. К столу рыбу с ананасами лучше всего подавать вместе с отварным рисом.

Рыбное филе с ананасами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 ч.л. томатной пасты

1 ст.л. воды

2 ст.л. рисового или белого уксуса

2 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. сахара

2 ст.л. рыбного соуса

3 ст.л. растительного масла

1 ч.л. измельченного чеснока

1/2 маленькой луковицы, крупно нарезанной

1/4 среднего красного перца, нарезанного на квадратики со стороной 1 см

1/2 маленького помидора, нарезанного на квадратики со стороной 1 см

Небольшой свежий огурец, нарезанный дольки толщиной 1 см

1 чашка свежего или консервированного ананаса, нарезанного кусочки со стороной 1 см

2 ст.л. воды

1/2 ч.л крахмала

1 ст.л. воды

500 г рыбного филе

Отварной рис – для подачи

Способ приготовления:

В миске смешайте томатную пасту, 1 ст.л. воды, уксус, лимонный сок, сахар и рыбный соус. Разогрейте масло в воке или в большой сковороде на сильном огне. Добавьте чеснок и обжаривайте 30 секунд. Добавьте заранее приготовленный соус и, помешивая, тушите 1 минуту. Добавьте лук, перец, помидор, огурец и ананас. Тушите еще 1 минуту. Влейте 2 ст.л. воды и тушите 1 минуту. Растворите крахмал в 1 ст.л. воды, добавьте в вок. Тушите еще 1 минуту или пока соус слегка не загустеет. Снимите соус с огня и накройте, чтобы он не остыл. Обжарьте на гриле или на сковороде рыбу. Выложите рыбу на тарелки и полейте теплым соусом. Подавайте сразу вместе с отварными рисом.

Как сделать лимонный рис на гарнир

Ингредиенты:

2 чашки риса басмати

4 чашки воды

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

Цедра 1/2 лимона

1 головка чеснока

1 веточка тимьяна

1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбное филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.

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