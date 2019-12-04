Как приготовить рыбное филе с ананасами и овощами
Рецепт рыбы в кисло-сладком соусе по-тайски
Рыбное филе в кисло-сладком соусе с ананасами и овощами – популярное блюдо тайской кухни. Несмотря на большой список ингредиентов, оно готовится очень просто.
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Чтобы сэкономить время, вам нужно будет заранее нарезать все овощи и приготовить соус. К столу рыбу с ананасами лучше всего подавать вместе с отварным рисом.
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Рыбное филе с ананасами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 200 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 ч.л. томатной пасты
- 1 ст.л. воды
- 2 ст.л. рисового или белого уксуса
- 2 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. рыбного соуса
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. измельченного чеснока
- 1/2 маленькой луковицы, крупно нарезанной
- 1/4 среднего красного перца, нарезанного на квадратики со стороной 1 см
- 1/2 маленького помидора, нарезанного на квадратики со стороной 1 см
- Небольшой свежий огурец, нарезанный дольки толщиной 1 см
- 1 чашка свежего или консервированного ананаса, нарезанного кусочки со стороной 1 см
- 2 ст.л. воды
- 1/2 ч.л крахмала
- 1 ст.л. воды
- 500 г рыбного филе
- Отварной рис – для подачи
Способ приготовления:
- В миске смешайте томатную пасту, 1 ст.л. воды, уксус, лимонный сок, сахар и рыбный соус.
- Разогрейте масло в воке или в большой сковороде на сильном огне. Добавьте чеснок и обжаривайте 30 секунд.
- Добавьте заранее приготовленный соус и, помешивая, тушите 1 минуту. Добавьте лук, перец, помидор, огурец и ананас. Тушите еще 1 минуту.
- Влейте 2 ст.л. воды и тушите 1 минуту.
- Растворите крахмал в 1 ст.л. воды, добавьте в вок. Тушите еще 1 минуту или пока соус слегка не загустеет. Снимите соус с огня и накройте, чтобы он не остыл.
- Обжарьте на гриле или на сковороде рыбу. Выложите рыбу на тарелки и полейте теплым соусом. Подавайте сразу вместе с отварными рисом.
Как сделать лимонный рис на гарнир
Ингредиенты:
- 2 чашки риса басмати
- 4 чашки воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Цедра 1/2 лимона
- 1 головка чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 1 ч. л. морской соли
Способ приготовления:
- Рис промыть до чистой воды.
- Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
- Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбное филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.
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