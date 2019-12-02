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Как приготовить рыбное филе в кляре

Лучшие рецепты кляра для рыбы с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Рыбное филе в кляре
Рыбное филе в кляре
Фото: Depositphotos

Рыба в кляре – одно из самых простых блюд, что можно приготовить на обед или ужин. Она обычно получается вкусной, ароматной и сочной. А еще очень аппетитной.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

К рыбе в кляре можно подать очень вкусный холодный соус, который отлично подчеркнет вкус блюда. Чтобы его приготовить, нужно смешать майонез пополам со сметаной, добавить мелко порезанный чеснок, зелень и натертый на крупной терке маринованный или свежий огурец.

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Рыба в сырном кляре

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 200 г
  • Майонез, сметана или йогурт – 3 ст. ложки
  • Яйцо – 4 шт.
  • Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом.
  2. Добавить соль, перец и муку, еще раз перемешать.
  3. Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки, обмакнуть каждый в сырный кляр и обжарить с обеих сторон на сковороде до румяной корочки.
  4. Выложить кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир. Затем переложить на красивую тарелку и подавать к столу.

Рыбу в кляре можно жарить и запекать
Рыбу в кляре можно жарить и запекать
Фото: Depositphotos

Рыба в картофельном кляре

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. ложки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель помыть, почистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить в картофельную смесь яйцо, муку и соль.
  3. Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки и обвалять в картофельной смеси, крепко прижимая кляр к рыбе, и обжарить с обеих сторон на растительном масле.

Рыба в молочном кляре

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 400 г
  • Яйцо – 6 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Рыбное филе – 1,5 кг

Способ приготовления:

  1. Смешать яичные желтки, молоко, соль, растительное масло, муку.
  2. Затем аккуратно ввести в кляр взбитые в пышную пену белки и аккуратно перемешать.
  3. Рыбу нарезать на кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон до появления румяной корочки.

Рыбу в кляре можно подать вместе с картофелем
Рыбу в кляре можно подать вместе с картофелем
Фото: freepik.com

Рыба в пивном кляре

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Мука – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Светлое пиво – 150 мл;
  • Растительное масло – 2 ст. ложки
  • Филе рыбы – 500 г

Способ приготовления:

  1. Муку просеять и ввести аккуратно яичный белок.
  2. Затем добавить пиво и растительное масло.
  3. Рыбу разрезать на кусочки, обмакнуть в жидкий кляр и обжарить с двух сторон.

Красная рыба в кляре по-китайски

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст. ложки
  • Филе красной рыбы – 0,5 кг

Способ приготовления:

  1. Яйцо хорошо взбить, добавить кукурузный крахмал и посолить по вкусу.
  2. Рыбу разрезать на кусочки, обмакнуть в этот кляр и обжарить с двух сторон на сильном огне.

Филе можно разрезать на куски или жарить целиком
Филе можно разрезать на куски или жарить целиком
Фото: Depositphotos

Рыба в белковом кляре

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйцо – 4 шт.
  • Соль
  • Мука – 3 ст. ложки
  • Вода – 1 ч. ложка

Способ приготовления:

  1. Взбить яичные белки с солью, добавить муку, воду и перемешать.
  2. Рыбу нарезать на куски, обмакнуть в кляр и обжарить с обеих сторон.

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбного филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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