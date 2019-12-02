Как приготовить рыбное филе в кляре

Лучшие рецепты кляра для рыбы с фото

Рыбное филе в кляре Фото: Depositphotos

Рыба в кляре – одно из самых простых блюд, что можно приготовить на обед или ужин. Она обычно получается вкусной, ароматной и сочной. А еще очень аппетитной.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

К рыбе в кляре можно подать очень вкусный холодный соус, который отлично подчеркнет вкус блюда. Чтобы его приготовить, нужно смешать майонез пополам со сметаной, добавить мелко порезанный чеснок, зелень и натертый на крупной терке маринованный или свежий огурец.

Рыба в сырном кляре



Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Филе рыбы – 200 г

Майонез, сметана или йогурт – 3 ст. ложки

Яйцо – 4 шт.

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом. Добавить соль, перец и муку, еще раз перемешать. Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки, обмакнуть каждый в сырный кляр и обжарить с обеих сторон на сковороде до румяной корочки. Выложить кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир. Затем переложить на красивую тарелку и подавать к столу.

Рыбу в кляре можно жарить и запекать Фото: Depositphotos

Рыба в картофельном кляре

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. ложки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить и натереть на крупной терке. Добавить в картофельную смесь яйцо, муку и соль. Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки и обвалять в картофельной смеси, крепко прижимая кляр к рыбе, и обжарить с обеих сторон на растительном масле.

Рыба в молочном кляре

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молоко – 400 г

Яйцо – 6 шт.

Соль – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Рыбное филе – 1,5 кг

Способ приготовления:

Смешать яичные желтки, молоко, соль, растительное масло, муку. Затем аккуратно ввести в кляр взбитые в пышную пену белки и аккуратно перемешать. Рыбу нарезать на кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон до появления румяной корочки.

Рыбу в кляре можно подать вместе с картофелем Фото: freepik.com

Рыба в пивном кляре

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Светлое пиво – 150 мл;

Растительное масло – 2 ст. ложки

Филе рыбы – 500 г

Способ приготовления:

Муку просеять и ввести аккуратно яичный белок. Затем добавить пиво и растительное масло. Рыбу разрезать на кусочки, обмакнуть в жидкий кляр и обжарить с двух сторон.

Красная рыба в кляре по-китайски

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 2 ст. ложки

Филе красной рыбы – 0,5 кг

Способ приготовления:

Яйцо хорошо взбить, добавить кукурузный крахмал и посолить по вкусу. Рыбу разрезать на кусочки, обмакнуть в этот кляр и обжарить с двух сторон на сильном огне.

Филе можно разрезать на куски или жарить целиком Фото: Depositphotos

Рыба в белковом кляре

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Соль

Мука – 3 ст. ложки

Вода – 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Взбить яичные белки с солью, добавить муку, воду и перемешать. Рыбу нарезать на куски, обмакнуть в кляр и обжарить с обеих сторон.

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбного филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.