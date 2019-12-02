Как приготовить рыбное филе в кляре
Лучшие рецепты кляра для рыбы с фото
Рыба в кляре – одно из самых простых блюд, что можно приготовить на обед или ужин. Она обычно получается вкусной, ароматной и сочной. А еще очень аппетитной.
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К рыбе в кляре можно подать очень вкусный холодный соус, который отлично подчеркнет вкус блюда. Чтобы его приготовить, нужно смешать майонез пополам со сметаной, добавить мелко порезанный чеснок, зелень и натертый на крупной терке маринованный или свежий огурец.
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Рыба в сырном кляре
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 200 г
- Майонез, сметана или йогурт – 3 ст. ложки
- Яйцо – 4 шт.
- Твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
- Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом.
- Добавить соль, перец и муку, еще раз перемешать.
- Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки, обмакнуть каждый в сырный кляр и обжарить с обеих сторон на сковороде до румяной корочки.
- Выложить кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир. Затем переложить на красивую тарелку и подавать к столу.
Рыба в картофельном кляре
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. ложки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- Добавить в картофельную смесь яйцо, муку и соль.
- Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки и обвалять в картофельной смеси, крепко прижимая кляр к рыбе, и обжарить с обеих сторон на растительном масле.
Рыба в молочном кляре
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 400 г
- Яйцо – 6 шт.
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Рыбное филе – 1,5 кг
Способ приготовления:
- Смешать яичные желтки, молоко, соль, растительное масло, муку.
- Затем аккуратно ввести в кляр взбитые в пышную пену белки и аккуратно перемешать.
- Рыбу нарезать на кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон до появления румяной корочки.
Рыба в пивном кляре
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Светлое пиво – 150 мл;
- Растительное масло – 2 ст. ложки
- Филе рыбы – 500 г
Способ приготовления:
- Муку просеять и ввести аккуратно яичный белок.
- Затем добавить пиво и растительное масло.
- Рыбу разрезать на кусочки, обмакнуть в жидкий кляр и обжарить с двух сторон.
Красная рыба в кляре по-китайски
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Крахмал кукурузный – 2 ст. ложки
- Филе красной рыбы – 0,5 кг
Способ приготовления:
- Яйцо хорошо взбить, добавить кукурузный крахмал и посолить по вкусу.
- Рыбу разрезать на кусочки, обмакнуть в этот кляр и обжарить с двух сторон на сильном огне.
Рыба в белковом кляре
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт.
- Соль
- Мука – 3 ст. ложки
- Вода – 1 ч. ложка
Способ приготовления:
- Взбить яичные белки с солью, добавить муку, воду и перемешать.
- Рыбу нарезать на куски, обмакнуть в кляр и обжарить с обеих сторон.
Напомним, ранее мы делились рецептом рыбного филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.
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