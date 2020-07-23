Как приготовить рыбный бургер на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт необычного бургера со скумбрией и соусом тартар
Вкусный домашний бургер можно приготовить не только с говядиной, но и с рыбой. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать бургер на гриле со скумбрией, соусом тартар и свежими овощами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Бургер со скумбрией
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 скумбрия
- 1 красная луковица
- 100 г горчицы в зернах
- Пряные травы
- 1 кочан салата ромен
- Сливочное масло
- 2 соленых огурца
- 1 свежий огурец
- 100 г растительного масла
- 100 г сметаны
- 100 г майонеза
- 1 лимон
- 2 булочки для бургера
Читайте также:Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта
Способ приготовления:
- Подготовьте скумбрию и отделите филе. Натрите его растительным маслом и перцем. Обжарьте филе на гриле.
- Смешайте сметану, майонез и горчицу. Добавьте перец, пряные травы, измельченный соленый огурец.
- Разрежьте булочки пополам, смажьте маслом и подрумяньте на гриле.
- Красный лук нарежьте тонкими колечками, измельчите салатные листья и свежий огурец.
Как подавать блюдо
Соберите бургер. Намажьте нижнюю часть булочки соусом, добавьте рыбу (ее можно сбрызнуть лимонным соком), лук, листья салата и огурец. Накройте второй частью булочки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное