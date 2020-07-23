Как приготовить рыбный бургер на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт необычного бургера со скумбрией и соусом тартар

Вкусный домашний бургер можно приготовить не только с говядиной, но и с рыбой. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать бургер на гриле со скумбрией, соусом тартар и свежими овощами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Бургер со скумбрией

Скумбрия на гриле Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 скумбрия

1 красная луковица

100 г горчицы в зернах

Пряные травы

1 кочан салата ромен

Сливочное масло

2 соленых огурца

1 свежий огурец

100 г растительного масла

100 г сметаны

100 г майонеза

1 лимон

2 булочки для бургера

Способ приготовления:

Подготовьте скумбрию и отделите филе. Натрите его растительным маслом и перцем. Обжарьте филе на гриле. Смешайте сметану, майонез и горчицу. Добавьте перец, пряные травы, измельченный соленый огурец. Разрежьте булочки пополам, смажьте маслом и подрумяньте на гриле. Красный лук нарежьте тонкими колечками, измельчите салатные листья и свежий огурец.

Как подавать блюдо

Соберите бургер. Намажьте нижнюю часть булочки соусом, добавьте рыбу (ее можно сбрызнуть лимонным соком), лук, листья салата и огурец. Накройте второй частью булочки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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