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Как приготовить рыбный бургер на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:28

Рецепт необычного бургера со скумбрией и соусом тартар

Вкусный домашний бургер можно приготовить не только с говядиной, но и с рыбой. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать бургер на гриле со скумбрией, соусом тартар и свежими овощами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Бургер со скумбрией

Скумбрия на гриле
Скумбрия на гриле
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия
  • 1 красная луковица
  • 100 г горчицы в зернах
  • Пряные травы
  • 1 кочан салата ромен
  • Сливочное масло
  • 2 соленых огурца
  • 1 свежий огурец
  • 100 г растительного масла
  • 100 г сметаны
  • 100 г майонеза
  • 1 лимон
  • 2 булочки для бургера

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Способ приготовления:

  1. Подготовьте скумбрию и отделите филе. Натрите его растительным маслом и перцем. Обжарьте филе на гриле.
  2. Смешайте сметану, майонез и горчицу. Добавьте перец, пряные травы, измельченный соленый огурец.
  3. Разрежьте булочки пополам, смажьте маслом и подрумяньте на гриле.
  4. Красный лук нарежьте тонкими колечками, измельчите салатные листья и свежий огурец.

Как подавать блюдо

Соберите бургер. Намажьте нижнюю часть булочки соусом, добавьте рыбу (ее можно сбрызнуть лимонным соком), лук, листья салата и огурец. Накройте второй частью булочки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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Источник: Сегодня
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