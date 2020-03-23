Как приготовить рыбу по-гречески с морковью и томатным соусом

Простой рецепт жареной рыбы с овощами

Рыба по-гречески готовится из кусочков филе с добавлением моркови, лука, томатного соуса и специй. После жарки рыбу некоторое время тушат в заранее подготовленном соусе. Несмотря на название, это блюдо принадлежит к польской кухне.

Для рецепта желательно выбирать морскую рыбу с плотной мякотью. Идеально подойдут треска, хек или минтай. Готовить рыбу по-гречески лучше заранее, так как ей необходимо настояться перед подачей.

Рыба по-гречески с морковью

Жареная рыба по-гречески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

147 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700-750 г рыбного филе

3 шт. репчатого лука

3 моркови

Соль, молотый перец

4 ст.л. томатной пасты или соуса

Специи для рыбы

Подсолнечное масло

Способ приготовления:

Рыбу помыть, разрезать на порционные куски и приправить по вкусу. Лук и морковь почистить и помыть. Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и продолжать обжаривать на небольшом огне, пока морковь не станет мягкой. Затем добавить томатную пасту или соус. Тщательно перемешать, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Добавить немного соли и специй. На сковородку выложить часть овощной подушки, на нее поместить рыбное филе. Сверху рыбу обильно покрыть оставшейся морковно-луковой смесью и тушить еще 20 минут на слабом огне.

Как подавать блюдо

Рыбу по-гречески украсить зеленью и подавать горячей или холодной. В качестве гарнира можно приготовить отварной рис, картофель или кускус.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

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