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Как приготовить рыбу по-гречески с морковью и томатным соусом

Простой рецепт жареной рыбы с овощами

Ирина Павлина
Сегодня, 19:27

Рыба по-гречески готовится из кусочков филе с добавлением моркови, лука, томатного соуса и специй. После жарки рыбу некоторое время тушат в заранее подготовленном соусе. Несмотря на название, это блюдо принадлежит к польской кухне.

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Для рецепта желательно выбирать морскую рыбу с плотной мякотью. Идеально подойдут треска, хек или минтай. Готовить рыбу по-гречески лучше заранее, так как ей необходимо настояться перед подачей.

Рыба по-гречески с морковью

Жареная рыба по-гречески
Жареная рыба по-гречески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 147 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700-750 г рыбного филе
  • 3 шт. репчатого лука
  • 3 моркови
  • Соль, молотый перец
  • 4 ст.л. томатной пасты или соуса
  • Специи для рыбы
  • Подсолнечное масло

Способ приготовления:

  1. Рыбу помыть, разрезать на порционные куски и приправить по вкусу.
  2. Лук и морковь почистить и помыть.
  3. Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности.
  4. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и продолжать обжаривать на небольшом огне, пока морковь не станет мягкой.
  5. Затем добавить томатную пасту или соус. Тщательно перемешать, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Добавить немного соли и специй.
  6. На сковородку выложить часть овощной подушки, на нее поместить рыбное филе. Сверху рыбу обильно покрыть оставшейся морковно-луковой смесью и тушить еще 20 минут на слабом огне.

Как подавать блюдо

Рыбу по-гречески украсить зеленью и подавать горячей или холодной. В качестве гарнира можно приготовить отварной рис, картофель или кускус.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. "Сегодня" также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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