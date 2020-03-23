Как приготовить рыбу по-гречески с морковью и томатным соусом
Простой рецепт жареной рыбы с овощами
Рыба по-гречески готовится из кусочков филе с добавлением моркови, лука, томатного соуса и специй. После жарки рыбу некоторое время тушат в заранее подготовленном соусе. Несмотря на название, это блюдо принадлежит к польской кухне.
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Для рецепта желательно выбирать морскую рыбу с плотной мякотью. Идеально подойдут треска, хек или минтай. Готовить рыбу по-гречески лучше заранее, так как ей необходимо настояться перед подачей.
Рыба по-гречески с морковью
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 147 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700-750 г рыбного филе
- 3 шт. репчатого лука
- 3 моркови
- Соль, молотый перец
- 4 ст.л. томатной пасты или соуса
- Специи для рыбы
- Подсолнечное масло
Способ приготовления:
- Рыбу помыть, разрезать на порционные куски и приправить по вкусу.
- Лук и морковь почистить и помыть.
- Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности.
- Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и продолжать обжаривать на небольшом огне, пока морковь не станет мягкой.
- Затем добавить томатную пасту или соус. Тщательно перемешать, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Добавить немного соли и специй.
- На сковородку выложить часть овощной подушки, на нее поместить рыбное филе. Сверху рыбу обильно покрыть оставшейся морковно-луковой смесью и тушить еще 20 минут на слабом огне.
Как подавать блюдо
Рыбу по-гречески украсить зеленью и подавать горячей или холодной. В качестве гарнира можно приготовить отварной рис, картофель или кускус.
Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:
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