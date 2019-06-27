Как приготовить салат "Цезарь" с курицей: пошаговый рецепт

Готовим салат "Цезарь" с курицей в домашних условиях

Cалат "Цезарь" с курицей: фото Фото: freepik.com

Классический салат "Цезарь" с курицей очень сытный, и вполне может заменить полноценный обед. Он готовится из зелени, куриной грудки, помидоров черри, подсушенного хлеба и сыра. Заправляют "Цезарь" особым соусом с добавлением анчоусов.

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей:

Одной заправки достаточно для четырех порций "Цезаря", поэтому накройте остатки и храните в холодильнике до трех дней. Ее можно использовать для любых салатов из зелени.

Салат "Цезарь" с курицей: классический простой рецепт

Ингредиенты:

2 куриные грудки без кожи

1 чайная ложка подсолнечного масла

1 кочан салат Ромэн

10 помидоров черри, разрезанных пополам

2 ломтика хлеба чиабатта, каждый около 1,5 см толщиной (15 г ломтик)

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Для заправки:

2 филе анчоуса в масле, слить жидкость и грубо нарезать

1 зубчик чеснока, очищенный и грубо нарезанный

2 столовые ложки легкого майонеза

1 чайная ложка лимонного сока

15 г сыра пармезан, мелко натертого

2.5 столовые ложки холодной воды

Читайте также Как приготовить идеальный летний салат: пошаговый рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт приготовления:

Чтобы приготовить заправку, положите филе анчоусов ступку, добавьте измельченный зубчик чеснока и разотрите пестиком в пасту. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте. Поместите куриную грудку между двумя листами пищевой пленки и отбейте ее скалкой, пока курица не станет толщиной около 1 см. Точно так же отбейте другую куриную грудку, затем приправьте грудки с обеих сторон небольшим количеством соли и большим количеством черного перца. Окуните кондитерскую кисточку в масло и смажьте большую антипригарную сковороду. Поставьте сковороду на средний огонь, добавьте курицу и жарьте 2 минуты. Переверните грудку и готовьте в течение 2–3 минут с другой стороны, пока она не подрумянится и не будет хорошо прожарена. Снимите с огня и оставьте курицу в теплой сковороде, чтобы она "отдохнула". Пока курица готовится, сделайте салат. Отделите листья салата, вымойте и высушите их. Порвите любые большие листья на более мелкие кусочки. Выложите салат в большое блюдо и посыпьте помидорами. Поджарьте ломтики чиабатты и разорвите их на кусочки на один укус. Положите приготовленные куриные грудки на доску и нарежьте их толстыми полосками. Выложите их на салат и помидоры и слегка перемешайте. Добавьте больше половины заправки и подавайте, пока курица еще теплая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также делились рецептом салата из курицы с гренками и редисом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram