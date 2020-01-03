Как приготовить салат "Цезарь" с малосольным лососем
Рецепт салата с красной рыбой и сухариками
Классический "Цезарь" готовят из салатных листьев с особой заправкой и сухариками. Его дополняют разными гарнирами: куриным филе, креветками или рыбой. Мы советуем приготовить "Цезарь" со слабосоленым лососем – это один из самых удачных вариантов.
Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:
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Салат "Цезарь" с лососем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Салат Айсберг
- Малосольный лосось
- Помидоры черри
- Чесночные сухарики из белого хлеба
- Тертый пармезан
- Салатная заправка "Цезарь"
Для заправки (на 500 мл соуса):
- 500 мл домашнего майонеза
- 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
- 10 г каперсов
- 1 ч.л. горчицы
- Немного чеснока или зелени
Способ приготовления:
- Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом.
- Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки").
- Помидоры разрезать на четыре части.
- Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.
Как подавать салат
Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".
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