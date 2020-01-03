Как приготовить салат "Цезарь" с малосольным лососем

Рецепт салата с красной рыбой и сухариками

"Цезарь" с лососем Фото: Depositphotos

Классический "Цезарь" готовят из салатных листьев с особой заправкой и сухариками. Его дополняют разными гарнирами: куриным филе, креветками или рыбой. Мы советуем приготовить "Цезарь" со слабосоленым лососем – это один из самых удачных вариантов.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

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Салат "Цезарь" с лососем

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Салат Айсберг

Малосольный лосось

Помидоры черри

Чесночные сухарики из белого хлеба

Тертый пармезан

Салатная заправка "Цезарь"

Для заправки (на 500 мл соуса):

500 мл домашнего майонеза

30 г анчоусов (можно заменить селедкой)

10 г каперсов

1 ч.л. горчицы

Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки"). Помидоры разрезать на четыре части. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.

Как подавать салат

Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".

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