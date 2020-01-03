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Как приготовить салат "Цезарь" с малосольным лососем

Рецепт салата с красной рыбой и сухариками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
"Цезарь" с лососем
"Цезарь" с лососем
Фото: Depositphotos

Классический "Цезарь" готовят из салатных листьев с особой заправкой и сухариками. Его дополняют разными гарнирами: куриным филе, креветками или рыбой. Мы советуем приготовить "Цезарь" со слабосоленым лососем – это один из самых удачных вариантов.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

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Салат "Цезарь" с лососем

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Салат Айсберг
  • Малосольный лосось
  • Помидоры черри
  • Чесночные сухарики из белого хлеба
  • Тертый пармезан
  • Салатная заправка "Цезарь"

Для заправки (на 500 мл соуса):

  • 500 мл домашнего майонеза
  • 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
  • 10 г каперсов
  • 1 ч.л. горчицы
  • Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

  1. Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом.
  2. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки").
  3. Помидоры разрезать на четыре части.
  4. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.

Как подавать салат

Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".

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Источник: Сегодня
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