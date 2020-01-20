Как приготовить салат "Цезарь" с тунцом

Рецепт вкусного салата с консервированным тунцом

"Цезарь" с консервированным тунцом Фото: freepik.com

Мы привыкли готовить "Цезарь" с курицей, но его можно сделать и с другим гарниром: слабосоленым или запеченным лососем, креветками или тунцом. Последний – отличный продукт для профилактики и поддержание здоровья в целом, он подходит для диетического питания.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

"Цезарь" с тунцом

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Для салата:

1 пучок салатной зелени

1-2 свежих огурца

1/2 небольшой сладкой моркови

Горсть помидоров черри

4-5 перепелиных яиц

1-2 банки тунца кусочками

Для заправки:

150 г майонеза

1 ст.л. лимонного сока

1-2 зубчика чеснока

2-3 анчоуса

Для крутонов:

1/2 небольшой чиабатты

25 мл растительного масла

1/2 зубчика чеснока

Соль

Способ приготовления:

Зелень помыть и обсушить, выложить на тарелку. Перепелиные яйца отварить 5 минут, остудить и почистить. Разрезать пополам. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке. Выложить на зелень тертую морковь, нарезанные огурцы, половинки помидоров черри, перепелиные яйца, консервированного тунца и сухарики. Сделать заправку. Пропустить чеснок через пресс и растереть вместе с анчоусами. Соединить все ингредиенты с майонезом и перемешать до однородности. Заправить салат после подачи.

Чем полезен тунец

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

нормализует уровень сахара в крови;

улучшает работу нервной системы;

препятствует развитию онкологических заболеваний;

поддерживает работу опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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