Как приготовить салат "Цезарь" с тунцом
Рецепт вкусного салата с консервированным тунцом
Мы привыкли готовить "Цезарь" с курицей, но его можно сделать и с другим гарниром: слабосоленым или запеченным лососем, креветками или тунцом. Последний – отличный продукт для профилактики и поддержание здоровья в целом, он подходит для диетического питания.
Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:
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"Цезарь" с тунцом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Для салата:
- 1 пучок салатной зелени
- 1-2 свежих огурца
- 1/2 небольшой сладкой моркови
- Горсть помидоров черри
- 4-5 перепелиных яиц
- 1-2 банки тунца кусочками
Для заправки:
- 150 г майонеза
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1-2 зубчика чеснока
- 2-3 анчоуса
Для крутонов:
- 1/2 небольшой чиабатты
- 25 мл растительного масла
- 1/2 зубчика чеснока
- Соль
Способ приготовления:
- Зелень помыть и обсушить, выложить на тарелку.
- Перепелиные яйца отварить 5 минут, остудить и почистить. Разрезать пополам.
- Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке.
- Выложить на зелень тертую морковь, нарезанные огурцы, половинки помидоров черри, перепелиные яйца, консервированного тунца и сухарики.
- Сделать заправку. Пропустить чеснок через пресс и растереть вместе с анчоусами. Соединить все ингредиенты с майонезом и перемешать до однородности.
- Заправить салат после подачи.
Чем полезен тунец
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- нормализует уровень сахара в крови;
- улучшает работу нервной системы;
- препятствует развитию онкологических заболеваний;
- поддерживает работу опорно-двигательного аппарата.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.
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Источник: Сегодня