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Как приготовить салат "Цезарь" с тунцом

Рецепт вкусного салата с консервированным тунцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
"Цезарь" с консервированным тунцом
"Цезарь" с консервированным тунцом
Фото: freepik.com

Мы привыкли готовить "Цезарь" с курицей, но его можно сделать и с другим гарниром: слабосоленым или запеченным лососем, креветками или тунцом. Последний – отличный продукт для профилактики и поддержание здоровья в целом, он подходит для диетического питания.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

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"Цезарь" с тунцом

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Для салата:

  • 1 пучок салатной зелени
  • 1-2 свежих огурца
  • 1/2 небольшой сладкой моркови
  • Горсть помидоров черри
  • 4-5 перепелиных яиц
  • 1-2 банки тунца кусочками

Для заправки:

  • 150 г майонеза
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2-3 анчоуса

Для крутонов:

  • 1/2 небольшой чиабатты
  • 25 мл растительного масла
  • 1/2 зубчика чеснока
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Зелень помыть и обсушить, выложить на тарелку.
  2. Перепелиные яйца отварить 5 минут, остудить и почистить. Разрезать пополам.
  3. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке.
  4. Выложить на зелень тертую морковь, нарезанные огурцы, половинки помидоров черри, перепелиные яйца, консервированного тунца и сухарики.
  5. Сделать заправку. Пропустить чеснок через пресс и растереть вместе с анчоусами. Соединить все ингредиенты с майонезом и перемешать до однородности.
  6. Заправить салат после подачи.

Чем полезен тунец

  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • нормализует уровень сахара в крови;
  • улучшает работу нервной системы;
  • препятствует развитию онкологических заболеваний;
  • поддерживает работу опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с тунцом и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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Источник: Сегодня
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