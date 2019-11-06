Как приготовить салат "Грибная поляна": ТОП-5 рецептов

Простые и вкусные рецепты праздничного салата "Грибная поляна"

Салат "Грибная поляна" Фото: Pinterest

Салат "Грибная поляна" – популярное блюдо для праздничного стола. Его состав может быть практически любым. Особенность салата заключается в том, что он выкладывается слоями и украшается маринованными грибами, чаще всего шампиньонами.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

В любом случае, салат "Грибная поляна" – блюдо сытное и очень нарядное. Чтобы салат лучше держал форму, его нужно как следует охладить перед подачей.

Салат "Грибная поляна" с копченой курицей

Салат "Грибная поляна" с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Соленые огурцы средней величины – 6 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Вареная или копченая куриная грудка

Майонез – 250 г

Кукуруза сладкая консервированная – 1 банка

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Яйца вареные – 4 шт.

Сыр (натертый на терке) – по желанию

Маринованные грибы, целые – 400 г

Картофель вареный – 4 шт.

Способ приготовления:

На дно салатника укладываем первый слой – маринованные шампиньоны из баночки (выкладывать ножками вверх). Затем второй слой: режем побольше зелени (петрушка, укроп, зеленый лук), смазываем майонезом. Третий слой: яйца трем на терке, добавляем майонез. Четвертый слой: кладем кукурузу, смазываем майонезом. Пятый слой: куриное мясо мелко режем, снова добавляем майонез. Шестой слой: соленые огурчики мелко режем, смазываем майонезом. Седьмой слой: вареную картошку трем на терке. Закрываем салатник крышкой и ставим в холодильник, чтобы пропитался, на 3-4 часа. Перед подачей на стол накрываем салатник тарелкой, переворачиваем вверх ногами и осторожно убираем салатник, так чтобы салат остался на тарелке, а шляпки грибов будут сверху.

Салат "Грибная поляна" с опятами

Салат "Грибная поляна" с опятами Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Опята, маринованные или соленые — 150 г

Картофель — 150 г

Куриная грудка — 250 г

Соленые огурцы — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Майонез — 100 г

Зеленый лук — 30 г

Способ приготовления:

На дно глубокой салатницы выложите соленые опята. Выкладывайте их шляпками вниз, готовый салат будет выглядеть аккуратнее. Сверху выложите порезанный зеленый лук. Промажьте зеленый лук майонезом, а сверху выложите порезанную мелкими кубиками варенную картошку. Промажьте майонезом и этот слой. Следующим слоем станет мелко порезанная вареная куриная грудка. Аккуратно промажьте слой майонезом, затем выложите слой натертых вареный яиц, и снова майонез. Последним слоем выложите мелко нарезанные соленые огурцы и намажьте их майонезом. Разровняйте салат и отправьте его в холодильник на 1 час. Охлажденный салат переверните на широкое блюдо.

Салат "Грибная поляна" с корейской морковкой

Салат "Грибная поляна" с морковью Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Маринованные шампиньоны – 170 г

Корейская морковь – 170 г

Картофель – 3-4 шт.

Куриное филе – 200 г

Яйцо – 4 шт.

Твердый сыр – 100 г

Майонез – 100 г

Соль – по вкусу

Укроп, зеленый лук, листья салата

Способ приготовления:

В глубокую и ровную форму выложить маринованные шампиньоны шапочками вниз. Выкладывать их нужно плотно друг возле друга. Укроп и зеленый лук вымыть, стряхнуть лишнюю влагу и мелко нарезать. Обильно посыпать зеленью грибы. Картофель отварить "в мундире", очистить и натереть на средней терке. Выложить следующим слоем, равномерно распределяя по поверхности. По вкусу посолить, а затем выложить 1-2 ст.л. майонеза и разровнять. Выложить корейскую морковь. Майонезом смазывать ее не нужно. Поверх выложить куриное филе. Его необходимо отварить в подсоленной воде, а затем нарезать небольшим кубиком. Сверху потрусить натертым твердым сыром и смазать майонезом. Отварить вкрутую яйца, очистить от скорлупы, натереть на мелкой терке. Яйца выложить заключительным слоем. Верх смазать майонезом и оставить салат в форме на несколько часов в прохладном месте, а затем выложить на блюдо. Верх немножко присыпать измельченным укропом.

Салат "Грибная поляна" с курагой

Салат "Грибная поляна" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 шт

Курага — 100 г

Сыр твердый — 150 г

Филе куриное (отварное) — 300 г

Яйцо куриное (вареные) — 3 шт

Грибы (маринованные) — 250 г

Лук зеленый — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Майонез

Способ приготовления:

На середину плоского блюда выложить вверх ножками грибы. Мелко нарезать зеленый лук и укроп и разложить вокруг. Следующий круг – яичный желток. Белок натереть на терке и разложить на все блюдо. Курагу пропарить и нарезать соломкой. Выложить сверху и покрыть майонезом. Куриное филе отварить, нарезать соломкой, сверху выложить маринованный лук, покрыть майонезом. Твердый сыр натереть на крупной терке, покрыть майонезом. Сверху накрыть блюдом такого же размера и перевернуть. Верхнее блюдо снять. Поставить салат в холод на 2 часа и можно подавать к столу.

Салат "Грибная поляна": готовим дома

Салат "Грибная поляна" с огурцами Фото: Pinterest

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Шампиньоны маринованные целые – 400-450 г

Куриное филе отварное (или отварная свинина, говядина) – 300-350 г

Яйца отварные – 3 шт.

Картофель, сваренный в мундире – 3 шт.

Морковь отварная – 1-2 шт.

Сыр твердый – 100-150 г

Огурцы соленые/маринованные/свежие – 2-3 шт

Зелень петрушки – 1 пучок

Лук зеленый – 1 пучок

Листья салата латук – 1 шт.

Майонез – 200-250 г

Лавровый лист (для варки мяса) – 1-2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом поставить вариться все то, что требует варки, а именно: картофель, морковь, яйца и куриное филе. При варке мяса не забудьте добавить лавровый лист, соль и специи, тогда мясо не будет пресным. Когда все сварится, полностью остудите продукты. Подготовить шампиньоны, поместить их на сито или дуршлаг, хорошо промыть и обсушить. Далее нужно взять глубокую емкость (с плоским дном) высотой примерно 5-6 сантиметров. Застелить ее пищевой пленкой, чтобы потом легче было вынуть салат из емкости. Салат "Грибная поляна" выкладывается слоями. По дну миски аккуратно распределить маринованные грибы шляпками вниз. Учитывая, что нижний слой – это будет верх салата, та самая "поляна с грибочками". Далее нужно мелко нарезать зеленый лук, измельчить зелень петрушки и выложить следующим слоем на маринованные грибочки. Сваренный картофель в мундире очистить и натереть на терке. Затем равномерно разложить натертый картофель поверх зелени. По вкусу посолить, поперчить и смазать слоем майонеза. Сваренные вкрутую яйца натереть на терке, разложить ровным слоем. По своему вкусу посолить, поперчить и опять покрыть слоем майонеза. Очистить вареную морковь, натереть ее на терке и уложить следующим слоем. Далее смазать морковь небольшим слоем майонеза. Нарезать огурцы маленькими ломтиками и равномерно выложить их поверх слоя майонеза. Следующий слой – куриное мясо. Нарезать отварное куриное филе небольшими кусочками и распределить сверху на огурчики. Куриное мясо можно немного посолить, поперчить и опять смазать слоем майонеза. Твердый сыр натереть на терке, затем выложить его ровным слоем. Это будет последний нижний слой салата. Обильно смазать его майонезом. Накрыть салат пищевой пленкой и поставить на несколько часов или на ночь в холодильник, чтобы он успел хорошо пропитаться майонезом. Достать салат из холодильника, убрать пищевую пленку, вместо нее распределить листья салата латук или любого другого салата, чтобы красивые края зеленого салата выходили за пределы емкости. Далее перевернуть миску с салатом на плоскую тарелку так, чтобы слой из шампиньонов под пленкой оказался сверху. Освободить салат от емкости, в которой он формировался, и аккуратно убрать с верхнего слоя пленку.

Полезные советы по приготовлению салата "Грибная поляна"

Чтобы салат получился красивым, выбирайте грибы одинакового размера;

Из зелени подойдут: зеленый лук, укроп и петрушка;

Салат "Грибная поляна" можно заправить домашним майонезом;

Мясной основой салата могут быть: отварное, копченое или запеченное куриное филе; ветчина, колбаса, отварная говядина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крабовый салат с пекинской капустой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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