Как приготовить салат "Грибная поляна": ТОП-5 рецептов
Простые и вкусные рецепты праздничного салата "Грибная поляна"
Салат "Грибная поляна" – популярное блюдо для праздничного стола. Его состав может быть практически любым. Особенность салата заключается в том, что он выкладывается слоями и украшается маринованными грибами, чаще всего шампиньонами.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
В любом случае, салат "Грибная поляна" – блюдо сытное и очень нарядное. Чтобы салат лучше держал форму, его нужно как следует охладить перед подачей.
Салат "Грибная поляна" с копченой курицей
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Соленые огурцы средней величины – 6 шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Вареная или копченая куриная грудка
- Майонез – 250 г
- Кукуруза сладкая консервированная – 1 банка
- Петрушка – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Яйца вареные – 4 шт.
- Сыр (натертый на терке) – по желанию
- Маринованные грибы, целые – 400 г
- Картофель вареный – 4 шт.
Способ приготовления:
- На дно салатника укладываем первый слой – маринованные шампиньоны из баночки (выкладывать ножками вверх).
- Затем второй слой: режем побольше зелени (петрушка, укроп, зеленый лук), смазываем майонезом.
- Третий слой: яйца трем на терке, добавляем майонез.
- Четвертый слой: кладем кукурузу, смазываем майонезом.
- Пятый слой: куриное мясо мелко режем, снова добавляем майонез.
- Шестой слой: соленые огурчики мелко режем, смазываем майонезом.
- Седьмой слой: вареную картошку трем на терке.
- Закрываем салатник крышкой и ставим в холодильник, чтобы пропитался, на 3-4 часа.
- Перед подачей на стол накрываем салатник тарелкой, переворачиваем вверх ногами и осторожно убираем салатник, так чтобы салат остался на тарелке, а шляпки грибов будут сверху.
Салат "Грибная поляна" с опятами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Опята, маринованные или соленые — 150 г
- Картофель — 150 г
- Куриная грудка — 250 г
- Соленые огурцы — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Майонез — 100 г
- Зеленый лук — 30 г
Способ приготовления:
- На дно глубокой салатницы выложите соленые опята. Выкладывайте их шляпками вниз, готовый салат будет выглядеть аккуратнее.
- Сверху выложите порезанный зеленый лук. Промажьте зеленый лук майонезом, а сверху выложите порезанную мелкими кубиками варенную картошку. Промажьте майонезом и этот слой.
- Следующим слоем станет мелко порезанная вареная куриная грудка. Аккуратно промажьте слой майонезом, затем выложите слой натертых вареный яиц, и снова майонез.
- Последним слоем выложите мелко нарезанные соленые огурцы и намажьте их майонезом. Разровняйте салат и отправьте его в холодильник на 1 час. Охлажденный салат переверните на широкое блюдо.
Салат "Грибная поляна" с корейской морковкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Маринованные шампиньоны – 170 г
- Корейская морковь – 170 г
- Картофель – 3-4 шт.
- Куриное филе – 200 г
- Яйцо – 4 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Майонез – 100 г
- Соль – по вкусу
- Укроп, зеленый лук, листья салата
Способ приготовления:
- В глубокую и ровную форму выложить маринованные шампиньоны шапочками вниз. Выкладывать их нужно плотно друг возле друга.
- Укроп и зеленый лук вымыть, стряхнуть лишнюю влагу и мелко нарезать. Обильно посыпать зеленью грибы.
- Картофель отварить "в мундире", очистить и натереть на средней терке. Выложить следующим слоем, равномерно распределяя по поверхности.
- По вкусу посолить, а затем выложить 1-2 ст.л. майонеза и разровнять.
- Выложить корейскую морковь. Майонезом смазывать ее не нужно.
- Поверх выложить куриное филе. Его необходимо отварить в подсоленной воде, а затем нарезать небольшим кубиком.
- Сверху потрусить натертым твердым сыром и смазать майонезом.
- Отварить вкрутую яйца, очистить от скорлупы, натереть на мелкой терке. Яйца выложить заключительным слоем.
- Верх смазать майонезом и оставить салат в форме на несколько часов в прохладном месте, а затем выложить на блюдо.
- Верх немножко присыпать измельченным укропом.
Салат "Грибная поляна" с курагой
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 1 шт
- Курага — 100 г
- Сыр твердый — 150 г
- Филе куриное (отварное) — 300 г
- Яйцо куриное (вареные) — 3 шт
- Грибы (маринованные) — 250 г
- Лук зеленый — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
- Майонез
Способ приготовления:
- На середину плоского блюда выложить вверх ножками грибы.
- Мелко нарезать зеленый лук и укроп и разложить вокруг.
- Следующий круг – яичный желток. Белок натереть на терке и разложить на все блюдо.
- Курагу пропарить и нарезать соломкой. Выложить сверху и покрыть майонезом.
- Куриное филе отварить, нарезать соломкой, сверху выложить маринованный лук, покрыть майонезом.
- Твердый сыр натереть на крупной терке, покрыть майонезом.
- Сверху накрыть блюдом такого же размера и перевернуть. Верхнее блюдо снять.
- Поставить салат в холод на 2 часа и можно подавать к столу.
Салат "Грибная поляна": готовим дома
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Шампиньоны маринованные целые – 400-450 г
- Куриное филе отварное (или отварная свинина, говядина) – 300-350 г
- Яйца отварные – 3 шт.
- Картофель, сваренный в мундире – 3 шт.
- Морковь отварная – 1-2 шт.
- Сыр твердый – 100-150 г
- Огурцы соленые/маринованные/свежие – 2-3 шт
- Зелень петрушки – 1 пучок
- Лук зеленый – 1 пучок
- Листья салата латук – 1 шт.
- Майонез – 200-250 г
- Лавровый лист (для варки мяса) – 1-2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Первым делом поставить вариться все то, что требует варки, а именно: картофель, морковь, яйца и куриное филе. При варке мяса не забудьте добавить лавровый лист, соль и специи, тогда мясо не будет пресным. Когда все сварится, полностью остудите продукты.
- Подготовить шампиньоны, поместить их на сито или дуршлаг, хорошо промыть и обсушить.
- Далее нужно взять глубокую емкость (с плоским дном) высотой примерно 5-6 сантиметров. Застелить ее пищевой пленкой, чтобы потом легче было вынуть салат из емкости. Салат "Грибная поляна" выкладывается слоями.
- По дну миски аккуратно распределить маринованные грибы шляпками вниз. Учитывая, что нижний слой – это будет верх салата, та самая "поляна с грибочками".
- Далее нужно мелко нарезать зеленый лук, измельчить зелень петрушки и выложить следующим слоем на маринованные грибочки.
- Сваренный картофель в мундире очистить и натереть на терке. Затем равномерно разложить натертый картофель поверх зелени. По вкусу посолить, поперчить и смазать слоем майонеза.
- Сваренные вкрутую яйца натереть на терке, разложить ровным слоем. По своему вкусу посолить, поперчить и опять покрыть слоем майонеза.
- Очистить вареную морковь, натереть ее на терке и уложить следующим слоем. Далее смазать морковь небольшим слоем майонеза.
- Нарезать огурцы маленькими ломтиками и равномерно выложить их поверх слоя майонеза.
- Следующий слой – куриное мясо. Нарезать отварное куриное филе небольшими кусочками и распределить сверху на огурчики. Куриное мясо можно немного посолить, поперчить и опять смазать слоем майонеза.
- Твердый сыр натереть на терке, затем выложить его ровным слоем. Это будет последний нижний слой салата. Обильно смазать его майонезом.
- Накрыть салат пищевой пленкой и поставить на несколько часов или на ночь в холодильник, чтобы он успел хорошо пропитаться майонезом.
- Достать салат из холодильника, убрать пищевую пленку, вместо нее распределить листья салата латук или любого другого салата, чтобы красивые края зеленого салата выходили за пределы емкости.
- Далее перевернуть миску с салатом на плоскую тарелку так, чтобы слой из шампиньонов под пленкой оказался сверху. Освободить салат от емкости, в которой он формировался, и аккуратно убрать с верхнего слоя пленку.
Полезные советы по приготовлению салата "Грибная поляна"
- Чтобы салат получился красивым, выбирайте грибы одинакового размера;
- Из зелени подойдут: зеленый лук, укроп и петрушка;
- Салат "Грибная поляна" можно заправить домашним майонезом;
- Мясной основой салата могут быть: отварное, копченое или запеченное куриное филе; ветчина, колбаса, отварная говядина.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить крабовый салат с пекинской капустой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.