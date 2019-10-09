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Как приготовить салат из авокадо с яйцом, помидорами и огурцами

Такой салат с авокадо будет ярким акцентом на вашем столе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Салат из авокадо с яйцом и помидорами
Салат из авокадо с яйцом и помидорами
Фото: freepik.com

Салат из авокадо с яйцом и свежими овощами – легкий, вкусный и полезный. Он заправляется смесью натурального несладкого йогурта и горчицы.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Чтобы сделать салат из авокадо более сытным, можно добавить в него сухарики из белого хлеба.

Салат из авокадо пп: рецепт с яйцом и овощами

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 113 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 1 вареное яйцо
  • Зеленый салат – несколько листиков
  • 4 ч.л. несладкого йогурта
  • 1 ч.л. горчица
  • Молотый черный перец
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать.
  2. Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом.
  3. Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья.

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Источник: Сегодня
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