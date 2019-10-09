Как приготовить салат из авокадо с яйцом, помидорами и огурцами
Такой салат с авокадо будет ярким акцентом на вашем столе
Салат из авокадо с яйцом и свежими овощами – легкий, вкусный и полезный. Он заправляется смесью натурального несладкого йогурта и горчицы.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
Чтобы сделать салат из авокадо более сытным, можно добавить в него сухарики из белого хлеба.
Салат из авокадо пп: рецепт с яйцом и овощами
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 113 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 1 огурец
- 1 вареное яйцо
- Зеленый салат – несколько листиков
- 4 ч.л. несладкого йогурта
- 1 ч.л. горчица
- Молотый черный перец
- Соль
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Способ приготовления:
- Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать.
- Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом.
- Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.
- Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.
Что делать, если вам попался зеленый авокадо
Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.
Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья.
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