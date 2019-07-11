Как приготовить салат из рукколы, креветок и помидоров черри
Простой рецепт праздничного салата из рукколы и креветок
Салат из рукколы имеет множество вариаций. И это неудивительно, ведь пряная, слегка горьковатая зелень хорошо сочетается с самыми разными ингредиентами. Свежую рукколу часто используют в качестве дополнения к шашлыку или мясу на гриле.
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Мы поделимся рецептом итальянского салата из рукколы с креветками, помидорами черри и пармезаном. Заправляется он ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока. К такому салату можно подать бокал белого или розового вина.
Салат из рукколы и креветок c пармезаном
Ингредиенты:
- Королевские креветки – 5 шт.
- Перебитый чеснок – 1 г
- Руккола – маленький пучок
- Кедровые орехи – горсть
- Помидоры черри – 2-3 шт.
- Оливковое масло – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – 15 г
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Способ приготовления:
- Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
- Помидоры черри разрежьте на четыре части.
- Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
- Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
Напомним, ранее мы делились рецептом омлета с рукколой и брынзой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.
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