Как приготовить салат из рукколы, креветок и помидоров черри

Простой рецепт праздничного салата из рукколы и креветок

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри Фото: Depositphotos

Салат из рукколы имеет множество вариаций. И это неудивительно, ведь пряная, слегка горьковатая зелень хорошо сочетается с самыми разными ингредиентами. Свежую рукколу часто используют в качестве дополнения к шашлыку или мясу на гриле.

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Мы поделимся рецептом итальянского салата из рукколы с креветками, помидорами черри и пармезаном. Заправляется он ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока. К такому салату можно подать бокал белого или розового вина.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Ингредиенты:

Королевские креветки – 5 шт.

Перебитый чеснок – 1 г

Руккола – маленький пучок

Кедровые орехи – горсть

Помидоры черри – 2-3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – 15 г

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Способ приготовления:

Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Помидоры черри разрежьте на четыре части. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы делились рецептом омлета с рукколой и брынзой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.

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