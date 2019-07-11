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Как приготовить салат из рукколы, креветок и помидоров черри

Простой рецепт праздничного салата из рукколы и креветок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Фото: Depositphotos

Салат из рукколы имеет множество вариаций. И это неудивительно, ведь пряная, слегка горьковатая зелень хорошо сочетается с самыми разными ингредиентами. Свежую рукколу часто используют в качестве дополнения к шашлыку или мясу на гриле. 

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Мы поделимся рецептом итальянского салата из рукколы с креветками, помидорами черри и пармезаном. Заправляется он ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока. К такому салату можно подать бокал белого или розового вина.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Ингредиенты:

  • Королевские креветки – 5 шт.
  • Перебитый чеснок – 1 г
  • Руккола – маленький пучок
  • Кедровые орехи – горсть
  • Помидоры черри – 2-3 шт.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан – 15 г

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Способ приготовления:

  1. Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
  2. Помидоры черри разрежьте на четыре части. 
  3. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу. 
  4. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы делились рецептом омлета с рукколой и брынзой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из помидоров черри, моцареллы и рукколы.

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Источник: Сегодня
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