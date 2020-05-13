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Как приготовить салат из шпината: три весенних рецепта

Рецепты легких и вкусных салатов из шпината

Ирина Павлина
Сегодня, 17:36

Хотите приготовить вкусный салат из свежего шпината? В этом нет ничего сложного. Полезную весеннюю зелень можно сочетать с самыми разными ингредиентами: овощами, фруктами, курицей, рыбой, орехами и вареными яйцами.

Салаты из шпината обычно заправляют соусом винегрет, натуральным йогуртом или просто оливковым маслом с добавлением специй.

Салат из шпината с тунцом и овощами

Весенний салат с тунцом
Весенний салат с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца кусочками
  • 1/2 зеленого перца
  • 1/2 желтого перца
  • Горсть помидоров черри
  • 1/2 красной луковицы
  • 1 пучок шпината
  • Горсть маслин

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Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сока лайма
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Шпинат помыть и обсушить.
  2. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
  3. Красный лук и маслины тонко нарезать.
  4. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
  5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Смотрите видео, как сделать салат в пекинской капусте:

Салат из шпината с яблоком

Салат из шпината с яблоком
Салат из шпината с яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 зеленых яблока
  • Горсть свежего молодого шпината
  • 30 г грецких орехов
  • 2 стебля сельдерея
  • 50 мл натурального йогурта
  • 1 ст. ложка горчицы в зернах
  • Оливковое масло
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Удалить сердцевину у яблок и нарезать их кубиками. Добавить листья шпината и тонко нарезанный стебель сельдерея.
  2. Орехи измельчить в кофемолке и добавить в салат вместе с горчицей в зернах.
  3. Заправить небольшим количеством оливкового масла и йогурта.
  4. Перемешать и приправить черным перцем.

Флорентийский салат со шпинатом

Салат с яйцами, гренками и пармой
Салат с яйцами, гренками и пармой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 яичных желтка
  • 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
  • 2 несладкие белые булочки
  • 75 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. горчицы
  • 1/2 ст.л. белого винного уксуса
  • 2 ст.л. измельченного эстрагона
  • 225 г смеси шпината и рукколы
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
  2. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  4. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
  5. Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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