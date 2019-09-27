Как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами
Свекольный салат – один из самых простых и полезных
Салат из свеклы с орехами и черносливом отлично подходит для праздничного стола и ежедневного меню.
Смотрите видео, как приготовить и хранить салаты:
Он сочетается со многим гарнирам, имеет приятный, слегка острый вкус. Вы можете даже использовать его как намазку для бутербродов.
Салат из свеклы с черносливом и орехами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 153 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг свеклы
- 300 г плодов чернослива
- 200 г грецких орехов
- 2 зубка чеснока
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Свеклу отварить в небольшом количестве воды до готовности. Остудить.
- Измельчить орехи и мелко нарезать чернослив. Охлажденную свеклу очистить, потереть на крупной терке.
- Чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить в салат.
- Следом за чесноком в салат добавить чернослив и орехи. Перемешать, после заправить майонезом.
- Этот салат со свеклой и черносливом можно подавать к столу порционно.
Как сохранить в свекле витамины
Чтобы сохранить в овоще все витамины и другие полезные компоненты, можно не отваривать свеклу, а запечь ее в духовке. Для этого необходимо вымыть ее, завернуть в фольгу, выложить на противень и поместить противень в духовку, разогретую до 220°С. Запекать овощи нужно в течение 40 минут.
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