Как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами

Свекольный салат – один из самых простых и полезных

Салат из свеклы с орехами Фото: freepik.com

Салат из свеклы с орехами и черносливом отлично подходит для праздничного стола и ежедневного меню.

Смотрите видео, как приготовить и хранить салаты:

Он сочетается со многим гарнирам, имеет приятный, слегка острый вкус. Вы можете даже использовать его как намазку для бутербродов.

Салат из свеклы с черносливом и орехами

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг свеклы

300 г плодов чернослива

200 г грецких орехов

2 зубка чеснока

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу отварить в небольшом количестве воды до готовности. Остудить. Измельчить орехи и мелко нарезать чернослив. Охлажденную свеклу очистить, потереть на крупной терке. Чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить в салат. Следом за чесноком в салат добавить чернослив и орехи. Перемешать, после заправить майонезом. Этот салат со свеклой и черносливом можно подавать к столу порционно.

Как сохранить в свекле витамины

Чтобы сохранить в овоще все витамины и другие полезные компоненты, можно не отваривать свеклу, а запечь ее в духовке. Для этого необходимо вымыть ее, завернуть в фольгу, выложить на противень и поместить противень в духовку, разогретую до 220°С. Запекать овощи нужно в течение 40 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.