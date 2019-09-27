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Как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами

Свекольный салат – один из самых простых и полезных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Салат из свеклы с орехами
Салат из свеклы с орехами
Фото: freepik.com

Салат из свеклы с орехами и черносливом отлично подходит для праздничного стола и ежедневного меню.

Смотрите видео, как приготовить и хранить салаты:

Он сочетается со многим гарнирам, имеет приятный, слегка острый вкус. Вы можете даже использовать его как намазку для бутербродов.

Салат из свеклы с черносливом и орехами

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свеклы
  • 300 г плодов чернослива
  • 200 г грецких орехов
  • 2 зубка чеснока
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить в небольшом количестве воды до готовности. Остудить.
  2. Измельчить орехи и мелко нарезать чернослив. Охлажденную свеклу очистить, потереть на крупной терке.
  3. Чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить в салат.
  4. Следом за чесноком в салат добавить чернослив и орехи. Перемешать, после заправить майонезом.
  5. Этот салат со свеклой и черносливом можно подавать к столу порционно.

Как сохранить в свекле витамины

Чтобы сохранить в овоще все витамины и другие полезные компоненты, можно не отваривать свеклу, а запечь ее в духовке. Для этого необходимо вымыть ее, завернуть в фольгу, выложить на противень и поместить противень в духовку, разогретую до 220°С. Запекать овощи нужно в течение 40 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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