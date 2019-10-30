Как приготовить салат из свеклы с орехами и сыром

Осенний салат из свеклы с кедровыми орехами и пармезаном

Осенний салат из свеклы Фото: Depositphotos

Свекольный салат с кедровыми орехами, пармезаном, зеленью и заправкой из бальзамического уксуса получается очень вкусным и необычным.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:

Пармезан можно заменить на любой другой сыр, который вам нравится. А вместо кедровых орехов взять грецкие.

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Салат из свеклы с кедровыми орехами

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г готовой свеклы

70 г кедровых орехов

50 г салата корн

60 г пармезана, натертого лепестками

40 мл густого бальзамического уксуса

70 мл оливкового масла

1/2 ч. л. апельсиновой цедры

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Орехи слегка подрумяньте на раскаленной сковороде. Салат нарежьте кубиками. В миске смешайте уксус, масло, мелко натертую апельсиновую цедру и специи по вкусу. На тарелки выложите свеклу и орехи. Сверху полейте соусом и выложите лепестки сыра. Перед подачей украсьте шапкой из салатных листьев.

Как сварить свеклу для салата быстро

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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