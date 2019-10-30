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Как приготовить салат из свеклы с орехами и сыром

Осенний салат из свеклы с кедровыми орехами и пармезаном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Осенний салат из свеклы
Осенний салат из свеклы
Фото: Depositphotos

Свекольный салат с кедровыми орехами, пармезаном, зеленью и заправкой из бальзамического уксуса получается очень вкусным и необычным.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:

Пармезан можно заменить на любой другой сыр, который вам нравится. А вместо кедровых орехов взять грецкие.

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Салат из свеклы с кедровыми орехами

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г готовой свеклы
  • 70 г кедровых орехов
  • 50 г салата корн
  • 60 г пармезана, натертого лепестками
  • 40 мл густого бальзамического уксуса
  • 70 мл оливкового масла
  • 1/2 ч. л. апельсиновой цедры
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Орехи слегка подрумяньте на раскаленной сковороде.
  2. Салат нарежьте кубиками.
  3. В миске смешайте уксус, масло, мелко натертую апельсиновую цедру и специи по вкусу.
  4. На тарелки выложите свеклу и орехи. Сверху полейте соусом и выложите лепестки сыра.
  5. Перед подачей украсьте шапкой из салатных листьев.

Как сварить свеклу для салата быстро

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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