Как приготовить салат из свеклы с орехами и сыром
Осенний салат из свеклы с кедровыми орехами и пармезаном
Свекольный салат с кедровыми орехами, пармезаном, зеленью и заправкой из бальзамического уксуса получается очень вкусным и необычным.
Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:
Пармезан можно заменить на любой другой сыр, который вам нравится. А вместо кедровых орехов взять грецкие.
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Салат из свеклы с кедровыми орехами
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 213 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г готовой свеклы
- 70 г кедровых орехов
- 50 г салата корн
- 60 г пармезана, натертого лепестками
- 40 мл густого бальзамического уксуса
- 70 мл оливкового масла
- 1/2 ч. л. апельсиновой цедры
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Орехи слегка подрумяньте на раскаленной сковороде.
- Салат нарежьте кубиками.
- В миске смешайте уксус, масло, мелко натертую апельсиновую цедру и специи по вкусу.
- На тарелки выложите свеклу и орехи. Сверху полейте соусом и выложите лепестки сыра.
- Перед подачей украсьте шапкой из салатных листьев.
Как сварить свеклу для салата быстро
Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.
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