Как приготовить салат из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов

Cвекла в салатах может быть как сырой, так и вареной

Салат из свеклы Фото: depositphotos.com

Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов свеклу используют в сыром виде, отваренную или запеченную. В качестве заправки достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.

Осенний салат из свеклы и тыквы с фетой от Григория Германа

Салат из запеченной свеклы Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

1 средняя тыква

1 средняя свекла

300 г салата

200 г феты

100 мл оливкового масла

30 г горчицы

50 г меда

20 г винного уксуса

50 г тыквенных семечек

Рецепт приготовления:

Запекаем тыкву в духовке, сбрызнув оливковым маслом и слегка присолив. Запекаем свеклу до готовности, завернув ее в фольгу. Смешиваем масло, горчицу и мед. Добавляем уксус по вкусу, тщательно перемешиваем. Произвольно режем овощи и фету. Соединяем ингредиенты и наслаждаемся.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из свеклы и печени Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

400 г куриной печени

1 авокадо

немного лимонного сока

1 пакет салатного микса

Для заправки:

сок одного небольшого лимона

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. жидкого меда

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

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Салат из сельди и свеклы от Даши Малаховой

Салат из свеклы и сельди Фото: dashamalahova.com

Ингредиенты:

1 филе слабосоленой сельди

1 свекла

1/2 апельсина

1/2 луковицы

100 г микс-салата

1 ч. л. сахара

бальзамический уксус

растительное масло

кинза

Рецепт приготовления:

Мелко нарубите кинзу. Нарежьте лук полукольцами, а филе сельди – ломтиками. Отварите свеклу, остудите, очистите, нарежьте кружками и аккуратно перемешайте с небольшим количеством растительного масла. Выжмите из апельсина сок и выпарите его с сахаром до загустения. Остудите сироп и смешайте его с 1 ч. л. бальзамического уксуса. Уложите на тарелку микс-салат, свеклу, полукольца лука, а сверху – ломтики сельди. Посыпьте салат кинзой и полейте салат апельсиновой заправкой.

Салат из свеклы и сыра

Салат из свеклы и сыра Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

свекла отварная – 200 г

петрушка – небольшой пучок

сыр козий (или творог) – 100 г

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л

бальзамический уксус – 2 ч.л

жидкий мед – 1 ч.л

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Свеклу очищаем, нарезаем небольшими слайсами. Петрушку мелко рубим. Сыр разламываем руками на небольшие кусочки. Взбиваем вилкой оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и перец до однородной эмульсии. Выкладываем на тарелку свеклу и сыр, посыпаем петрушкой, поливаем заправкой и подаем к столу.

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

Салат из свеклы и авокадо Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты:

100 г отварной молодой свеклы

половина авокадо

100 г рукколы

100 г помидоров черри

30 г сливочного сыра с зеленью

1 ст.л. оливкового масла

соль, перец

Рецепт приготовления:

Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетический свекольный бургер от Асмик Гаспарян. Сайт "Сегодня" также делился рецептом супа-пюре из свеклы.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: