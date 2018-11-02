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Как приготовить салат из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов

Cвекла в салатах может быть как сырой, так и вареной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:47
Салат из свеклы Фото: depositphotos.com
Салат из свеклы Фото: depositphotos.com

Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов свеклу используют в сыром виде, отваренную или запеченную. В качестве заправки достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.

Осенний салат из свеклы и тыквы с фетой от Григория Германа

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Салат из запеченной свеклы
Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

  • 1 средняя тыква
  • 1 средняя свекла
  • 300 г салата
  • 200 г феты
  • 100 мл оливкового масла
  • 30 г горчицы
  • 50 г меда
  • 20 г винного уксуса
  • 50 г тыквенных семечек

Рецепт приготовления:

  1. Запекаем тыкву в духовке, сбрызнув оливковым маслом и слегка присолив. 
  2. Запекаем свеклу до готовности, завернув ее в фольгу.
  3. Смешиваем масло, горчицу и мед. Добавляем уксус по вкусу, тщательно перемешиваем.
  4. Произвольно режем овощи и фету. Соединяем ингредиенты и наслаждаемся.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

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Салат из свеклы и печени
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 авокадо
  • немного лимонного сока
  • 1 пакет салатного микса

Для заправки:

  • сок одного небольшого лимона
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
  2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
  3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
  5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
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Салат из сельди и свеклы от Даши Малаховой

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Салат из свеклы и сельди
Фото: dashamalahova.com

Ингредиенты:

  • 1 филе слабосоленой сельди
  • 1 свекла
  • 1/2 апельсина
  • 1/2 луковицы
  • 100 г микс-салата
  • 1 ч. л. сахара
  • бальзамический уксус
  • растительное масло
  • кинза

Рецепт приготовления:

  1. Мелко нарубите кинзу. Нарежьте лук полукольцами, а филе сельди – ломтиками.
  2. Отварите свеклу, остудите, очистите, нарежьте кружками и аккуратно перемешайте с небольшим количеством растительного масла.
  3. Выжмите из апельсина сок и выпарите его с сахаром до загустения. Остудите сироп и смешайте его с 1 ч. л. бальзамического уксуса.
  4. Уложите на тарелку микс-салат, свеклу, полукольца лука, а сверху – ломтики сельди. Посыпьте салат кинзой и полейте салат апельсиновой заправкой.

Салат из свеклы и сыра

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Салат из свеклы и сыра
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 200 г
  • петрушка – небольшой пучок
  • сыр козий (или творог) – 100 г

Для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст.л
  • бальзамический уксус – 2 ч.л
  • жидкий мед – 1 ч.л
  • соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу очищаем, нарезаем небольшими слайсами. Петрушку мелко рубим. Сыр разламываем руками на небольшие кусочки.
  2. Взбиваем вилкой оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и перец до однородной эмульсии.
  3. Выкладываем на тарелку свеклу и сыр, посыпаем петрушкой, поливаем заправкой и подаем к столу.

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

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Салат из свеклы и авокадо
Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты:

  • 100 г отварной молодой свеклы 
  • половина авокадо
  • 100 г рукколы
  • 100 г помидоров черри 
  • 30 г сливочного сыра с зеленью
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
  3. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  4. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
  5. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
  6. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетический свекольный бургер от Асмик Гаспарян. Сайт "Сегодня" также делился рецептом супа-пюре из свеклы.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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