Как приготовить салат из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов
Cвекла в салатах может быть как сырой, так и вареной
Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов свеклу используют в сыром виде, отваренную или запеченную. В качестве заправки достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.
Осенний салат из свеклы и тыквы с фетой от Григория Германа
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква
- 1 средняя свекла
- 300 г салата
- 200 г феты
- 100 мл оливкового масла
- 30 г горчицы
- 50 г меда
- 20 г винного уксуса
- 50 г тыквенных семечек
Рецепт приготовления:
- Запекаем тыкву в духовке, сбрызнув оливковым маслом и слегка присолив.
- Запекаем свеклу до готовности, завернув ее в фольгу.
- Смешиваем масло, горчицу и мед. Добавляем уксус по вкусу, тщательно перемешиваем.
- Произвольно режем овощи и фету. Соединяем ингредиенты и наслаждаемся.
Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Ингредиенты:
- 2 небольшие свеклы
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 г куриной печени
- 1 авокадо
- немного лимонного сока
- 1 пакет салатного микса
Для заправки:
- сок одного небольшого лимона
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. жидкого меда
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
- Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
- Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Салат из сельди и свеклы от Даши Малаховой
Ингредиенты:
- 1 филе слабосоленой сельди
- 1 свекла
- 1/2 апельсина
- 1/2 луковицы
- 100 г микс-салата
- 1 ч. л. сахара
- бальзамический уксус
- растительное масло
- кинза
Рецепт приготовления:
- Мелко нарубите кинзу. Нарежьте лук полукольцами, а филе сельди – ломтиками.
- Отварите свеклу, остудите, очистите, нарежьте кружками и аккуратно перемешайте с небольшим количеством растительного масла.
- Выжмите из апельсина сок и выпарите его с сахаром до загустения. Остудите сироп и смешайте его с 1 ч. л. бальзамического уксуса.
- Уложите на тарелку микс-салат, свеклу, полукольца лука, а сверху – ломтики сельди. Посыпьте салат кинзой и полейте салат апельсиновой заправкой.
Салат из свеклы и сыра
Ингредиенты:
- свекла отварная – 200 г
- петрушка – небольшой пучок
- сыр козий (или творог) – 100 г
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л
- бальзамический уксус – 2 ч.л
- жидкий мед – 1 ч.л
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Свеклу очищаем, нарезаем небольшими слайсами. Петрушку мелко рубим. Сыр разламываем руками на небольшие кусочки.
- Взбиваем вилкой оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и перец до однородной эмульсии.
- Выкладываем на тарелку свеклу и сыр, посыпаем петрушкой, поливаем заправкой и подаем к столу.
Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри
Ингредиенты:
- 100 г отварной молодой свеклы
- половина авокадо
- 100 г рукколы
- 100 г помидоров черри
- 30 г сливочного сыра с зеленью
- 1 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
- Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
- Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетический свекольный бургер от Асмик Гаспарян. Сайт "Сегодня" также делился рецептом супа-пюре из свеклы.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: