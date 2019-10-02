Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить салат из винограда: три осенних рецепта

Рецепт вкусных салатов с виноградом без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Салат с виноградом
Салат с виноградом
Фото: Depositphotos

Тяжелые салаты с майонезными заправками лучше оставить до зимы. Сейчас, когда есть много свежих овощей, фруктов и ягод, нужно использовать их по-максимуму.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат из пасты:

Аппетитные салаты с виноградом из нашей подборки не только порадуют своим вкусом, но и подарят вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.

Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом
Греческий салат с виноградом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 огурец
  • 1 перец болгарский
  • 10 помидоров черри
  • 1 кисточка винограда кишмиш
  • 100 г камамбера в прованских травах
  • 50 г рукколы
  • 30 г мл оливкового масла
  • Сок 1/2 лимона
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурец помыть, нарезать полукольцами.
  2. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
  3. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидоры пополам.
  4. Виноград снять с веточек и вымыть.
  5. Рукколу помыть и просушить.
  6. Сыр нарезать кубиком.
  7. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
  8. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.
  9. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

Читайте также:
Рецепт варенья из винограда с косточками на зиму

Салат из куриного филе с виноградом, авокадо и орехами

Куриный салат с виноградом
Куриный салат с виноградом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 небольшой пучок листового салата
  • 1 куриная грудка (отварная)
  • 2 стебля сельдерея
  • 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
  • 1 – 1/2 шт. авокадо
  • 100 г консервированного или отварного нута
  • 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
  • 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
  • 1/2 ч. л. карри или по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Салат помыть и порвать руками в миску.
  2. Куриную грудку произвольно нарезать.
  3. Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
  4. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
  5. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
  6. Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

Теплый салат из куриной печени и винограда

Салат из куриной печени и винограда
Салат из куриной печени и винограда
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 4 тонких полоски бекона
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 250 г куриной печени (около 6 шт.)
  • 125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом
  • Соль и черный перец
  • 2 чайных ложки красного винного уксуса
  • 1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука
  • 150 г винограда без косточек

Способ приготовления:

  1. Обжарить тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая.
  2. Тем временем разделить каждую печень на две части, удалить лишний жир и пленки. Затем разрезать каждую часть пополам.
  3. Разделить предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпать солью и перцем.
  4. Переложить хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарить куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой.
  5. Разделить печень между салатными тарелками.
  6. Добавить уксус в горячую сковороду и дать ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снять с огня и добавить ореховое масло.
  7. Полить салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпать виноградом и подавать вместе с хрустящим хлебом.

Как выбрать вкусный виноград для салата

Потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.

Обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Вальдорф" с запеченным виноградом от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить куриные отбивные с виноградом и розмарином.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вегетарианские котлеты из цветной капусты Заготовки из кабачков на зиму: ТОП-5 рецептов Как приготовить итальянский салат с грибами и помидорами черри Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок
рецепты овощи салат виноград
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Вчера, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Вчера, 11:44Fun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Вчера, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Вчера, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

30 сентябряFun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Девушка дня. Подруга сенсации Зори Богдана Леднева
Девушка дня. Подруга сенсации Зори Богдана Леднева