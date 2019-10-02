Как приготовить салат из винограда: три осенних рецепта
Рецепт вкусных салатов с виноградом без майонеза
Тяжелые салаты с майонезными заправками лучше оставить до зимы. Сейчас, когда есть много свежих овощей, фруктов и ягод, нужно использовать их по-максимуму.
Смотрите видео, как приготовить теплый салат из пасты:
Аппетитные салаты с виноградом из нашей подборки не только порадуют своим вкусом, но и подарят вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.
Греческий салат с виноградом
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 огурец
- 1 перец болгарский
- 10 помидоров черри
- 1 кисточка винограда кишмиш
- 100 г камамбера в прованских травах
- 50 г рукколы
- 30 г мл оливкового масла
- Сок 1/2 лимона
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Огурец помыть, нарезать полукольцами.
- Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
- Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидоры пополам.
- Виноград снять с веточек и вымыть.
- Рукколу помыть и просушить.
- Сыр нарезать кубиком.
- Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
- Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.
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Салат из куриного филе с виноградом, авокадо и орехами
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 небольшой пучок листового салата
- 1 куриная грудка (отварная)
- 2 стебля сельдерея
- 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
- 1 – 1/2 шт. авокадо
- 100 г консервированного или отварного нута
- 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
- 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
- 1/2 ч. л. карри или по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Салат помыть и порвать руками в миску.
- Куриную грудку произвольно нарезать.
- Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
- Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
- Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
- Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.
Теплый салат из куриной печени и винограда
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 4 тонких полоски бекона
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 250 г куриной печени (около 6 шт.)
- 125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом
- Соль и черный перец
- 2 чайных ложки красного винного уксуса
- 1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука
- 150 г винограда без косточек
Способ приготовления:
- Обжарить тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая.
- Тем временем разделить каждую печень на две части, удалить лишний жир и пленки. Затем разрезать каждую часть пополам.
- Разделить предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпать солью и перцем.
- Переложить хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарить куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой.
- Разделить печень между салатными тарелками.
- Добавить уксус в горячую сковороду и дать ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снять с огня и добавить ореховое масло.
- Полить салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпать виноградом и подавать вместе с хрустящим хлебом.
Как выбрать вкусный виноград для салата
Потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.
Обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Вальдорф" с запеченным виноградом от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить куриные отбивные с виноградом и розмарином.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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