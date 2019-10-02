Как приготовить салат из винограда: три осенних рецепта

Рецепт вкусных салатов с виноградом без майонеза

Салат с виноградом Фото: Depositphotos

Тяжелые салаты с майонезными заправками лучше оставить до зимы. Сейчас, когда есть много свежих овощей, фруктов и ягод, нужно использовать их по-максимуму.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат из пасты:

Аппетитные салаты с виноградом из нашей подборки не только порадуют своим вкусом, но и подарят вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.

Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 огурец

1 перец болгарский

10 помидоров черри

1 кисточка винограда кишмиш

100 г камамбера в прованских травах

50 г рукколы

30 г мл оливкового масла

Сок 1/2 лимона

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидоры пополам. Виноград снять с веточек и вымыть. Рукколу помыть и просушить. Сыр нарезать кубиком. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

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Салат из куриного филе с виноградом, авокадо и орехами

Куриный салат с виноградом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 небольшой пучок листового салата

1 куриная грудка (отварная)

2 стебля сельдерея

250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)

1 – 1/2 шт. авокадо

100 г консервированного или отварного нута

2 ст. л. поджаренных грецких орехов

1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком

1/2 ч. л. карри или по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Салат помыть и порвать руками в миску. Куриную грудку произвольно нарезать. Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри. Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

Теплый салат из куриной печени и винограда

Салат из куриной печени и винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

4 тонких полоски бекона

1 столовая ложка оливкового масла

250 г куриной печени (около 6 шт.)

125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом

Соль и черный перец

2 чайных ложки красного винного уксуса

1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука

150 г винограда без косточек

Способ приготовления:

Обжарить тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая. Тем временем разделить каждую печень на две части, удалить лишний жир и пленки. Затем разрезать каждую часть пополам. Разделить предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпать солью и перцем. Переложить хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарить куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой. Разделить печень между салатными тарелками. Добавить уксус в горячую сковороду и дать ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снять с огня и добавить ореховое масло. Полить салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпать виноградом и подавать вместе с хрустящим хлебом.

Как выбрать вкусный виноград для салата

Потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а следовательно, в нем нет так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же они сильно осыпаются, значит, виноград долго лежал на полке и переспел или перемерз.

Обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Вальдорф" с запеченным виноградом от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить куриные отбивные с виноградом и розмарином.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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