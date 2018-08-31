Как приготовить салат Нисуаз: рецепт от Джулии Чайлд

Джулия Чайлд — известная американская телеведущая и шеф-повар

Салат Нисуаз Фото: freepik.com

Нисуаз – очень известный и очень вкусный салат с тунцом, придуманный в 50-х годах в Ницце. Вокруг салата Нисуаз до сих пор идут ожесточенные споры между сторонниками и противниками наличия в нем картофеля. Джулия Чайлд готовила салат с картофелем – так вкуснее и сытнее.

Салат Нисуаз по рецепту Джулии Чайлд

Ингредиенты на 4-6 порций:

Салат Айсберг – 1 шт.

Тунец консервированный – 2 банки

Картофель – 500 г

Фасоль стручковая – 200 г

Лук красный – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Томаты черри или обычные – 100 г

Маслины – 90 г

Масло оливковое – 8 ст.л.

Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Анчоусы – 12 шт.

Каперсы – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика

Розмарин – 1 веточка

Тимьян – 10 веточек

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Рецепт приготовления:

Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком. Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам. Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части. Томаты черри разрезаем пополам. Красный лук шинкуем тонкой соломкой. Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски. Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером. Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями. На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.

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