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Как приготовить салат Нисуаз: рецепт от Джулии Чайлд

Джулия Чайлд — известная американская телеведущая и шеф-повар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Салат Нисуаз Фото: freepik.com
Салат Нисуаз Фото: freepik.com

Нисуаз – очень известный и очень вкусный салат с тунцом, придуманный в 50-х годах в Ницце. Вокруг салата Нисуаз до сих пор идут ожесточенные споры между сторонниками и противниками наличия в нем картофеля. Джулия Чайлд готовила салат с картофелем – так вкуснее и сытнее.

Салат Нисуаз по рецепту Джулии Чайлд

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • Салат Айсберг – 1 шт.
  • Тунец консервированный – 2 банки
  • Картофель – 500 г
  • Фасоль стручковая – 200 г
  • Лук красный – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Томаты черри или обычные – 100 г
  • Маслины – 90 г
  • Масло оливковое – 8 ст.л.
  • Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Анчоусы – 12 шт.
  • Каперсы – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Розмарин – 1 веточка
  • Тимьян – 10 веточек
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Рецепт приготовления:

  1. Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.
  2. Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.
  3. Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.
  4. Томаты черри разрезаем пополам.
  5. Красный лук шинкуем тонкой соломкой.
  6. Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.
  7. Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.
  8. Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями.
  9. На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить бутерброды с салатом из тунца. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с овощами и гренками.

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Источник: edim.tv
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