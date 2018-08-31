Как приготовить салат Нисуаз: рецепт от Джулии Чайлд
Джулия Чайлд — известная американская телеведущая и шеф-повар
Нисуаз – очень известный и очень вкусный салат с тунцом, придуманный в 50-х годах в Ницце. Вокруг салата Нисуаз до сих пор идут ожесточенные споры между сторонниками и противниками наличия в нем картофеля. Джулия Чайлд готовила салат с картофелем – так вкуснее и сытнее.
Салат Нисуаз по рецепту Джулии Чайлд
Ингредиенты на 4-6 порций:
- Салат Айсберг – 1 шт.
- Тунец консервированный – 2 банки
- Картофель – 500 г
- Фасоль стручковая – 200 г
- Лук красный – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Томаты черри или обычные – 100 г
- Маслины – 90 г
- Масло оливковое – 8 ст.л.
- Винный уксус (или белый бальзамический) – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Анчоусы – 12 шт.
- Каперсы – 1 ч.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Розмарин – 1 веточка
- Тимьян – 10 веточек
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Рецепт приготовления:
- Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.
- Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.
- Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.
- Томаты черри разрезаем пополам.
- Красный лук шинкуем тонкой соломкой.
- Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.
- Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.
- Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину – с салатными листьями.
- На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить бутерброды с салатом из тунца. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с овощами и гренками.
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Источник: edim.tv