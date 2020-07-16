Как приготовить салат "Нисуаз" с консервированным тунцом

Это упрощенная версия французского салата – без анчоусов

Изысканный, яркий, сытный и очень вкусный салат "Нисуаз" с консервированным тунцом можно приготовить на любой праздник.

Это блюдо появилось в 60-е годы во французском приморском городе Ницце. А его всемирной известности поспособствовала известный американский кулинар Джулия Чайльд.

Салат "Нисуаз" с консервированным тунцом

Салат с тунцом "Нисуаз" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

160 г консервированного тунца кусочками

120 г вареного в кожуре картофеля

3 вареных яйца

100 г салата Айсберг

100 г помидоров черри

100 г стручковой фасоли

80 г сладкого перца

40 г оливок без косточек

30 г сливочного масла

Соль – по вкусу

Для заправки:

Сок половины лимона

60 мл оливкового масла

25 г неострой горчицы

15 мл белого винного уксуса

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить питу с тунцом:

Способ приготовления:

Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде. Нарежьте отварной картофель слайсами и припустите на сливочном масле. Сладкий перец нарежьте соломкой, помидоры и яйца разрежьте пополам. В каждую тарелку нарвите салат. Выложите перец, фасоль, картофель, помидоры, яйца и оливки. Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и добавьте тунца.

Полезный совет

Вместо лимонного сока вы можете добавить сок апельсина или лайма.

Напомним, ранее мы делились рецептом "Нисуаза" со слабосоленой сельдью от Даши Малаховой, а также писали, как сделать теплый "Нисуаз" от Гвинет Пэлтроу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться