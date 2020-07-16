Как приготовить салат "Нисуаз" с консервированным тунцом
Это упрощенная версия французского салата – без анчоусов
Изысканный, яркий, сытный и очень вкусный салат "Нисуаз" с консервированным тунцом можно приготовить на любой праздник.
Это блюдо появилось в 60-е годы во французском приморском городе Ницце. А его всемирной известности поспособствовала известный американский кулинар Джулия Чайльд.
Салат "Нисуаз" с консервированным тунцом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 105 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 160 г консервированного тунца кусочками
- 120 г вареного в кожуре картофеля
- 3 вареных яйца
- 100 г салата Айсберг
- 100 г помидоров черри
- 100 г стручковой фасоли
- 80 г сладкого перца
- 40 г оливок без косточек
- 30 г сливочного масла
- Соль – по вкусу
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Для заправки:
- Сок половины лимона
- 60 мл оливкового масла
- 25 г неострой горчицы
- 15 мл белого винного уксуса
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить питу с тунцом:
Способ приготовления:
- Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде.
- Нарежьте отварной картофель слайсами и припустите на сливочном масле.
- Сладкий перец нарежьте соломкой, помидоры и яйца разрежьте пополам.
- В каждую тарелку нарвите салат. Выложите перец, фасоль, картофель, помидоры, яйца и оливки.
- Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и добавьте тунца.
Полезный совет
Вместо лимонного сока вы можете добавить сок апельсина или лайма.
Напомним, ранее мы делились рецептом "Нисуаза" со слабосоленой сельдью от Даши Малаховой, а также писали, как сделать теплый "Нисуаз" от Гвинет Пэлтроу.
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