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Как приготовить салат "Нисуаз" с консервированным тунцом

Сегодня, 10:21

Это упрощенная версия французского салата – без анчоусов

Изысканный, яркий, сытный и очень вкусный салат "Нисуаз" с консервированным тунцом можно приготовить на любой праздник.

Это блюдо появилось в 60-е годы во французском приморском городе Ницце. А его всемирной известности поспособствовала известный американский кулинар Джулия Чайльд.

Салат "Нисуаз" с консервированным тунцом

Салат с тунцом "Нисуаз"
Салат с тунцом "Нисуаз"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 160 г консервированного тунца кусочками
  • 120 г вареного в кожуре картофеля
  • 3 вареных яйца
  • 100 г салата Айсберг
  • 100 г помидоров черри
  • 100 г стручковой фасоли
  • 80 г сладкого перца
  • 40 г оливок без косточек
  • 30 г сливочного масла
  • Соль – по вкусу

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Для заправки:

  • Сок половины лимона
  • 60 мл оливкового масла
  • 25 г неострой горчицы
  • 15 мл белого винного уксуса
  • Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить питу с тунцом:

Способ приготовления:

  1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде.
  2. Нарежьте отварной картофель слайсами и припустите на сливочном масле.
  3. Сладкий перец нарежьте соломкой, помидоры и яйца разрежьте пополам.
  4. В каждую тарелку нарвите салат. Выложите перец, фасоль, картофель, помидоры, яйца и оливки.
  5. Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и добавьте тунца.

Полезный совет

Вместо лимонного сока вы можете добавить сок апельсина или лайма.

Напомним, ранее мы делились рецептом "Нисуаза" со слабосоленой сельдью от Даши Малаховой, а также писали, как сделать теплый "Нисуаз" от Гвинет Пэлтроу.

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Источник: Сегодня
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