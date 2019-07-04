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Как приготовить салат Оливье со свежими огурцами

Мы предлагаем вам летние, более легкие рецепты салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Оливье: рецепт со свежими огурцами
Оливье: рецепт со свежими огурцами
Фото: Depositphotos

Салат Оливье почти у всех ассоциируется с зимними праздниками, и это неудивительно, ведь он довольно тяжелый и сытный. Но летом салат можно сделать более диетическим за счет добавления свежих огурцов. Кроме этого, вареную колбасу стоит заменить курицей, а консервированный горошек – свежим или замороженным. Некоторые даже делают Оливье с рыбой, креветками или кальмарами.

Смотрите видео о секретах приготовления салата Оливье:

Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца, мясо и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли. Для заправки следует использовать качественный майонез. Лучше всего приготовить майонез самостоятельно или же купить готовый соус от проверенного производителя. 

Оливье с вареной колбасой и свежими огурцами

Оливье со свежими огурцами и колбасой
Оливье со свежими огурцами и колбасой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Картошка – 300 г
  • Вареная колбаса – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Свежие огурцы – 2 шт.
  • Майонез – 150 г
  • Консервированный зеленый горошек – 150 г
  • Зеленый лук – 3 веточки
  • Соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Нарезать вареную картошку небольшими кубиками. Картошку лучше сварить заранее в мундирах, остудить, а потом использовать для приготовления салата. Важно, чтобы картошка не разварилась, а сохранила свою форму.
  2. Нарезать кубиками вареную колбасу.
  3. Затем нарезать сваренные вкрутую яйца.
  4. Нарезать кубиками свежие огурцы.По желанию их можно очистить от кожуры.
  5. Перемешать все подготовленные и нарезанные продукты в глубокой миске. Посолить и заправить майонезом.
  6. Дать настояться 15-20 минут в холодильнике.

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Летний рецепт Оливье со свежими огурцами

Оливье с курицей и свежими огурцами
Оливье с курицей и свежими огурцами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Куриное филе (можно взять филе бедер) – 2 шт. 
  • Картофель – 3 шт. 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Свежий зеленый горошек – 250 г 
  • Свежие огурцы – 3 шт. 
  • Майонез – 250 г 
  • Соль, перец – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Отварить в кожуре картофель и морковь, остудить и почистить.  
  2. Зеленый горошек отварить в подсоленной воде до мягкости. 
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. 
  4. Куриное филе помыть и отварить в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Остудить. 
  5. Все ингредиенты нарезать кубиками. 
  6. Добавить зеленый горошек и заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу и подать к столу. 

Напомним, ранее мы делились рецептами салата Оливье от Даши Малаховой. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Цезарь" с курицей.

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Источник: Сегодня
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