Как приготовить салат Оливье со свежими огурцами
Мы предлагаем вам летние, более легкие рецепты салата
Салат Оливье почти у всех ассоциируется с зимними праздниками, и это неудивительно, ведь он довольно тяжелый и сытный. Но летом салат можно сделать более диетическим за счет добавления свежих огурцов. Кроме этого, вареную колбасу стоит заменить курицей, а консервированный горошек – свежим или замороженным. Некоторые даже делают Оливье с рыбой, креветками или кальмарами.
Смотрите видео о секретах приготовления салата Оливье:
Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца, мясо и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли. Для заправки следует использовать качественный майонез. Лучше всего приготовить майонез самостоятельно или же купить готовый соус от проверенного производителя.
Оливье с вареной колбасой и свежими огурцами
Ингредиенты:
- Картошка – 300 г
- Вареная колбаса – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Свежие огурцы – 2 шт.
- Майонез – 150 г
- Консервированный зеленый горошек – 150 г
- Зеленый лук – 3 веточки
- Соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Нарезать вареную картошку небольшими кубиками. Картошку лучше сварить заранее в мундирах, остудить, а потом использовать для приготовления салата. Важно, чтобы картошка не разварилась, а сохранила свою форму.
- Нарезать кубиками вареную колбасу.
- Затем нарезать сваренные вкрутую яйца.
- Нарезать кубиками свежие огурцы.По желанию их можно очистить от кожуры.
- Перемешать все подготовленные и нарезанные продукты в глубокой миске. Посолить и заправить майонезом.
- Дать настояться 15-20 минут в холодильнике.
Летний рецепт Оливье со свежими огурцами
Ингредиенты:
- Куриное филе (можно взять филе бедер) – 2 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Свежий зеленый горошек – 250 г
- Свежие огурцы – 3 шт.
- Майонез – 250 г
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварить в кожуре картофель и морковь, остудить и почистить.
- Зеленый горошек отварить в подсоленной воде до мягкости.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Куриное филе помыть и отварить в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Остудить.
- Все ингредиенты нарезать кубиками.
- Добавить зеленый горошек и заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу и подать к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептами салата Оливье от Даши Малаховой. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Цезарь" с курицей.
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