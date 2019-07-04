Как приготовить салат Оливье со свежими огурцами

Мы предлагаем вам летние, более легкие рецепты салата

Оливье: рецепт со свежими огурцами Фото: Depositphotos

Салат Оливье почти у всех ассоциируется с зимними праздниками, и это неудивительно, ведь он довольно тяжелый и сытный. Но летом салат можно сделать более диетическим за счет добавления свежих огурцов. Кроме этого, вареную колбасу стоит заменить курицей, а консервированный горошек – свежим или замороженным. Некоторые даже делают Оливье с рыбой, креветками или кальмарами.

Смотрите видео о секретах приготовления салата Оливье:

Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца, мясо и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли. Для заправки следует использовать качественный майонез. Лучше всего приготовить майонез самостоятельно или же купить готовый соус от проверенного производителя.

Оливье с вареной колбасой и свежими огурцами

Оливье со свежими огурцами и колбасой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Картошка – 300 г

Вареная колбаса – 300 г

Яйца – 2 шт.

Свежие огурцы – 2 шт.

Майонез – 150 г

Консервированный зеленый горошек – 150 г

Зеленый лук – 3 веточки

Соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

Нарезать вареную картошку небольшими кубиками. Картошку лучше сварить заранее в мундирах, остудить, а потом использовать для приготовления салата. Важно, чтобы картошка не разварилась, а сохранила свою форму. Нарезать кубиками вареную колбасу. Затем нарезать сваренные вкрутую яйца. Нарезать кубиками свежие огурцы.По желанию их можно очистить от кожуры. Перемешать все подготовленные и нарезанные продукты в глубокой миске. Посолить и заправить майонезом. Дать настояться 15-20 минут в холодильнике.

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Летний рецепт Оливье со свежими огурцами

Оливье с курицей и свежими огурцами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Куриное филе (можно взять филе бедер) – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Свежий зеленый горошек – 250 г

Свежие огурцы – 3 шт.

Майонез – 250 г

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварить в кожуре картофель и морковь, остудить и почистить. Зеленый горошек отварить в подсоленной воде до мягкости. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Куриное филе помыть и отварить в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Остудить. Все ингредиенты нарезать кубиками. Добавить зеленый горошек и заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу и подать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептами салата Оливье от Даши Малаховой. "Сегодня" также писали, как приготовить салат "Цезарь" с курицей.

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